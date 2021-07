Alexa fürs Auto: Die wichtigsten Antworten zu Echo Auto

Seit Juni 2020 gibt es in Deutschland mit Amazon Echo Auto die Sprachassistentin Alexa fürs Auto. Wir erklären, wie das Gerät funktioniert.

Was ist Echo Auto?

Ganz simpel gesagt ist Echo Auto ist eine Version der bekannten Echo-Lautsprecher speziell für Autos. Das Gerät wird an das interne Infotainmentsystem des Fahrzeugs angeschlossen, um den Ton auszugeben. Die Eingabe erfolgt über acht interne Mikrofone. Die Verbindung zum Internet wird über ein Smartphone hergestellt.

Was kostet Echo Auto?

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von Amazon Echo Auto liegt bei 59,99 Euro. Von Zeit zu Zeit gibt es das Gerät aber auch günstiger im Angebot.

Wie funktioniert Amazon Echo Auto?

fullscreen Echo Auto kann per Bluetooth mit der Anlage im Fahrzeug verbunden werden – das klappt aber nicht mit jedem Modell! Bild: © Amazon 2021

Echo Auto wird direkt im Fahrzeug befestigt – beispielsweise in den Lüftungsschlitzen der Klimaanlage. Dafür ist im Lieferumfang eine Lüftungsschlitzhalterung enthalten. Ob die Haltung mit dem eigenen Auto kompatibel ist, kann auf dieser Webseite von Amazon überprüft werden.

Strom bezieht das Gerät über die 12-V-Steckdose des Autos oder über einen integrierten USB-Anschluss. Per 3,5-Millimeter-Audiobuchse oder Bluetooth wird es mit der Musikanlage im Auto verbunden. Fahrzeuge, deren Bluetooth nicht mit Echo Auto kompatibel ist, finden sich in dieser Liste.

Wie wird Echo Auto verbunden?

Echo Auto wird über die Alexa-App auf einem kompatiblen Smartphone verbunden und bekommt so seine Internetanbindung. Dabei wird das Datenvolumen Deines Smartphones genutzt.

Das Gerät kann außerdem über die App im sogenannten "Automodus" verwendet werden. Dieser verwandelt das Smartphone in ein fahrerfreundliches Smart-Display, das speziell auf die Verwendung in Fahrzeugen zugeschnitten ist ... große Schrift, einfache Touch-Steuerung und Kurzbefehle für Lieblings-Ziele, -Kontakte und -Medien inklusive. Aber Achtung: Der Lieferumfang von Echo Auto umfasst weder einen Telefonständer noch eine -halterung.

Die Einrichtung von Amazon Echo Auto noch einmal in Kurzform:

Verbinde Echo Auto mit dem USB-Anschluss oder der Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs und befestige das Gerät mit der mitgelieferten Lüftungsschlitzhalterung. Der Lichtbalken sollte Richtung Fahrer zeigen. Richte das Gerät in der Alexa-App ein. Stelle vor der Fahrt das Autoradio auf Bluetooth oder Aux (je nach Verbindung von Echo Auto) und passe die Lautstärke an Telefon und Radio an. Steuere Echo Auto per Sprachbefehl.

Wie wird Echo Auto bedient?

fullscreen An der Oberseite von Echo Auto sitzen zwei Buttons für Stummschaltung und Pairing. Bild: © Amazon 2021

Über die acht eingebauten Mikrofone nimmt Echo Auto Sprachbefehle auf. Die Kommandos unterscheiden sich dabei nicht von den bekannten Befehlen für andere Smart Speaker von Amazon. Am Gerät selbst gibt es zudem zwei Knöpfe: mit dem linken Button (durchgestrichener Kreis) werden die Mikrofone stumm geschaltet. Der rechte Knopf (Punkt) dient zum Verbinden beziehungsweise Zurücksetzen des Geräts. Wenn Du ihn 8 Sekunden gedrückt hältst, wird der Pairing-Modus aktiviert. Bei einem 15 Sekunden langen Drücken wird Echo Auto zurückgesetzt.

Was bringt Echo Auto im Fahrzeug?

fullscreen Mit Echo Auto holst Du Alexa ins Fahrzeug. Bild: © Amazon 2021

Dank der guten Spracherkennung von Alexa kannst Du mit Echo Auto viele Dinge im Fahrzeug erledigen, für die sonst das Smartphone in die Hand genommen werden müsste – und das ist bekanntlich während der Fahrt nicht erlaubt. So kannst Du mit Echo Auto navigieren, Infos zu Staus abfragen, To-Do-Listen erstellen, auf den Kalender zugreifen, Nachrichten abfragen oder nach verfügbaren Parkplätzen in der Nähe fragen. Sogar das heimische Smart Home kannst Du steuern.

Zudem kannst Du mit Echo Auto natürlich auch Musik über die Anlage im Fahrzeug abspielen. Dabei bist Du nicht nur auf Amazon Music beschränkt, auch andere Streamingdienste wie Spotify sind kompatibel.