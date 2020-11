Amazon Fire TV Stick mit Alexa – der preiswerte Einstieg ins Streaming

Auf Streaming-Apps, Spiele und andere Inhalte zugreifen – mit dem Fire TV Stick von Amazon gelingt das spielend leicht. Wir verraten, warum das kompakte Streaming-Gadget so überzeugt.

Ein Fernseher dürfte in fast allen Haushalten zu finden sein – ein leistungsstarkes Smart-TV-Erlebnis hingegen nicht. Das lässt sich aber im Handumdrehen nachrüsten, Du benötigst dafür lediglich einen Fire TV Stick. Den steckst Du in einen freien HDMI-Port Deines Fernsehgeräts und genießt fortan die neuesten Inhalte, Apps und Spiele.

fullscreen Den Fire TV Stick in einen freien HDMI-Port stöpseln, einrichten – fertig. Bild: © Amazon 2020

Fire TV Stick und Fire TV Stick Lite: So unterscheiden sich die Modelle

Schon die Einrichtung geht blitzschnell – einfach die Daten Deines Amazon-Kontos hinterlegen, und es geht los. Bist Du bereits Amazon-Prime-Mitglied, kannst Du sofort auf unzählige Filme und Serien zugreifen.

Fire TV Stick Lite Fire TV Stick Alexa-Sprachfernbedienung Lite Alexa-Sprachfernbedienung - Fernbedienung mit TV-Steuerungstasten (An/Aus + Lautstärke) Dolby Atmos Audio (nur HDMI-Passthrough) Dolby Atmos Audio Wesentliche Streaming-Bedürfnisse Wesentliche Streaming-Bedürfnisse sowie Fernsehsteuerung Auflösung bis 1080p Full HD Auflösung bis 1080p Full HD HDR, HDR10+, HLG HDR, HDR10+, HLG 8 GB Speicher 8 GB Speicher

Amazon hat mehrere Fire-TV-Sticks im Programm, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Der Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung ermöglicht den besonders günstigen Einstieg und deckt die wesentlichen Streaming-Bedürfnisse ab.

Sprachfernbedienung für schnellen Zugriff auf Alexa

Über die Fernbedienung kannst Du Alexa aktivieren und mithilfe des Sprachassistenten bequem spannende Inhalte finden. Zusätzlich lassen sich kompatible Geräte in Deinem Smart Home steuern, die aktuellen Wetterdaten abrufen oder Wissensfragen stellen – Alexa ist stets zu Diensten.

Climate Pledge Friendly Die neue Fire-TV-Generation verfügt über das "Climate Pledge Friendly"-Siegel, mit dem Amazon besonders nachhaltige Produkte für ihren reduzierten CO2-Fußabdruck auszeichnet. Bereits mehr als 40.000 bei Amazon erhältliche Artikel tragen das Siegel. Für die begehrte Kennzeichnung muss ein Produkt mindestens eine von Amazon anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung aufweisen.

Steuere kompatible Geräte wie Soundbar und Fernseher

Beispiele für die Alexa-Sprachsteuerung Suche nach [Titel / Schauspieler / Genre]

Finde die App [Titel]

Starte [Name der App]

Gehe zu [Sender / Netzwerk] auf [App]

Spiele den [Rock]-Sender bei Prime Music

Spiele Musik von [Künstler]

Ich mag diesen Song / Ich mag diesen Song nicht

[Titel] über Audible abspielen

Was ist meine tägliche Zusammenfassung?

Mit der Alexa-Sprachfernbedienung des Fire TV Stick lassen sich sogar andere Entertainment-Geräte steuern, etwa der Fernseher oder die Soundbar. Der Vorteil: Im besten Fall benötigst Du nur noch eine Fernbedienung und verstaust die anderen in einer Schublade. Selbst das raumfüllende 3D-Tonformat Dolby Atmos kannst Du mit dem Fire TV Stick genießen. Der Fire TV Stick Lite unterstützt Dolby Atmos hingegen nur per HDMI-Passthrough, kann das Signal also nur durchschleifen und nicht direkt verarbeiten.

fullscreen Der neue Fire TV Stick ist 50 Prozent stärker als sein Vorgänger. Bild: © Amazon 2020

Um ausreichend Leistung musst Du Dir in beiden Fällen keine Sorgen machen: Ein Quad-Core-Prozessor sorgt dafür, dass das Navigieren durch die Oberfläche flüssig und nahtlos funktioniert. Amazon hat die Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration um rund 50 Prozent verbessert.

Kurzum: Wer seinem Fernsehgerät das volle Smart-TV-Erlebnis bescheren möchte, trifft mit einem Fire TV Stick die richtige Wahl. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, günstiger war der Einstieg in die Welt des Streamings nie.