Android 11 testen: So kannst Du die Beta herunterladen & installieren

Google bietet mittlerweile die Beta für Android 11 zum Download an. Wir verraten Dir, wie Du diese herunterladen und auf Deinem Smartphone installieren kannst.

Anmeldung und alle unterstützten Smartphones

Das Beta-Programm für Android 11 ist offen, also kann praktisch jeder Besitzer eines Pixel-Smartphones daran teilnehmen. Unterstützt werden dabei die folgenden Geräte:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Im Zuge der Veröffentlichung der Beta 3 haben auch andere Hersteller die Vorabversion für ausgewählte Smartphones freigegeben:

Oppo Find X2 & Oppo Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10 & Xiaomi Mi 10 Pro

Poco F2 Pro

OnePlus 8 & OnePlus 8 Pro

Vivo Nex 3S 5G

Vivo iQOO 3

Die Anmeldung zum Programm erfolgt über den Webbrowser auf einer speziellen Website von Google. Dort musst Du Dich mit genau dem Google-Konto anmelden, das auch auf dem Smartphone installiert ist, mit welchem Du am Beta-Programm teilnehmen möchtest. Wenn Du zuvor schon an einem Android-Betaprogramm teilgenommen hast, musst Du dich nochmals anmelden, um Android 11 zu erhalten. Eine vorherige Teilnahme ist nicht auf Android 11 übertragbar.

Auf der Webseite musst Du nur etwas nach unten scrollen, bis Dir die Geräte angezeigt werden, mit denen Du am Beta-Programm für Android 11 teilnehmen kannst. Über einen Button kannst Du die Anmeldung nun vornehmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung leitet Dich durch den weiteren Vorgang.

Die Beta auf Drittanbieter-Geräten nutzen Während der oben beschriebene Vorgang dazu dient, die Beta-Version von Android 11 auf ein Pixel Phone von Google zu laden, werden andere Hersteller teilweise eigene Beta-Programme anbieten.

Die Beta-Version von Android 11 herunterladen und installieren

Nachdem Du Dein Gerät über den Browser für das Beta-Programm angemeldet hast, solltest Du schon nach kurzer Zeit ein erstes Update für das entsprechende Smartphone oder Tablet erhalten. Eine entsprechende Benachrichtigung zeigt Dir an, wann eine neue Beta-Version zum herunterladen bereitsteht.

Bedenke, dass Du das Gerät für den Download und die Installation am besten an eine Steckdose anschließen solltest, damit während des Vorgangs nicht plötzlich der Akku schlapp macht. Die Updates können zudem je nach Gerät mehrere hundert Megabyte oder sogar mehrere Gigabyte groß sein, sodass Du den Download am besten über WLAN durchführst.

Das ist zur offenen Beta zu beachten

Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der Beta-Version von Android 11 eben noch nicht um die fertige Version des neuen Betriebssystems. Das bedeutet, dass noch nicht alle Funktionen verfügbar sind und immer wieder mal Fehler oder sogar Abstürze auftreten können. Mit jeder neuen Beta-Version sollte sich das jedoch verbessern.

Vom Beta-Programm wieder abmelden

Natürlich kannst Du Dich auch jederzeit wieder vom Beta-Programm abmelden. Dazu gehst Du im Webbrowser wieder auf die gleiche Website, auf der Du Dich zuvor angemeldet hast, loggst Dich mit dem User-Account ein und wählst Dein Smartphone zum Abmelden aus. Anschließend bekommst Du die aktuellste Vollversion von Android, die für Dein Gerät verfügbar ist, als Update zugesendet. Eine Benachrichtigung zeigt den Empfang an. Nach der Installation läuft Dein Gerät wieder mit einer fertigen Android-Software.

©Screenshot Google/ TURN ON 2017 fullscreen Das Abmelden von der Beta klappt genauso leicht, wie das Anmelden.

Kann ich auch eine Entwickler-Beta installieren?

Alternativ lässt sich auch eine Entwickler-Beta von Android 11 installieren. Eine Entwickler-Beta richtet sich, wie der Name schon verrät, allerdings in erster Linie an Entwickler. Mit ihrer Hilfe können Programmierer, die an neuen Betriebssystem-Versionen für Smartphones oder an Apps arbeiten, frühzeitig damit beginnen, die eigene Software an die neue Android-Version anzupassen. Vor allem aber können sie damit beginnen, die neuen Funktionen auszuprobieren und nach den besten Möglichkeiten suchen, diese mit der eigenen Software zu verknüpfen.

Für Privatpersonen eignet sich die Preview-Beta eigentlich nur auf Zweitgeräten, da es sich nicht um ein fertiges Betriebssystem handelt und viele Funktionen möglicherweise noch nicht so funktionieren, wie sie es sollten. Wer sein Smartphone oder Tablet täglich produktiv nutzen möchte, sollte vielleicht lieber auf den Download und die Installation der Entwickler-Beta verzichten. Die Entwickler-Beta gibt es für die folgenden Geräte:

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Wie lässt sich die Preview-Beta downloaden und installieren?

Die erste Beta für Android 11 gibt es auf dem Entwickler-Portal von Google zum Download. Dabei solltest Du darauf achten, die korrekte Version für Dein jeweiliges Gerät zu wählen. Um die Software auf das Endgerät zu bekommen, muss diese manuell geflasht werden. Dabei werden sämtliche auf dem Gerät gespeicherten Daten gelöscht, weshalb Du zuvor ein Backup durchführen solltest.

Eine ausführliche Anleitung zum Flashen liefert Google auf seiner Entwickler-Website. Leider ist der Vorgang einigermaßen komplex und erfordert diverse Einstellungen, sowohl am Smartphone als auch auf dem Computer, von dem aus Du das Image für die Entwickler-Beta von Android 11 auf Deinem Android-Gerät installieren musst. Wir empfehlen diesen Schritt deshalb nur erfahrenen Nutzern.

Zusammenfassung