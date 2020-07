Android: "Process Acore unerwartet beendet" – was heißt das?

Die Fehlermeldung "Der Prozess android.process.acore wurde beendet" taucht in der Kontakte-App meistens genau dann auf, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Wir erklären, was dahintersteckt und was Du tun kannst, um den Fehler zu beheben.

Von Niko Plaas

Android Process Acore: Warum taucht die Fehlermeldung auf?

Die Fehlermeldung "android.process.acore wurde beendet" (die Meldung kann je nach Android-Version leicht unterschiedlich lauten) tritt vor allem in älteren Android-Versionen und in der Kontakte-App auf. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Möglich ist unter anderem Folgendes:

Ein Firmware-Upgrade ist nicht fehlerfrei auf Deinem Smartphone oder Tablet angekommen.

Auf Deinem Android-Gerät wurde eine fehlerhafte individuelle ROM-Installation aufgespielt.

Die Wiederherstellung von Apps über ein Back-up ist fehlgeschlagen.

Ein Virus hat Android beschädigt.

Ein Systemabsturz beeinträchtigt einige Funktionen des Systems.

Achtung: Egal, welche der folgenden Lösungsvarianten Du nutzt, um den Fehler zu beheben: Erstelle zunächst ein Back-up Deiner Kontakte, um Deine Daten zu sichern.

Lösung 1: Apps stoppen und zurücksetzen

©Screenshot TURN ON/Google 2020 fullscreen Hier kannst Du den Flugmodus aktivieren und so die Internetverbindung trennen.

Erscheint die Fehlermeldung "Android Process Acore unerwartet beendet" in Deiner Kontakte-App, versuche Folgendes:

(Die Bezeichnungen einzelner Menüpunkte und Einstellungen können sich je nach Android-Version und Gerätehersteller unterscheiden.)

Trenne Dein Smartphone vom Internet. Aktiviere dafür den Flugmodus Deines Geräts. Öffne "Einstellungen > Anwendungen > Alle". Falls vorhanden tippe auf "Systemprozesse anzeigen". Wähle "Google-Dienste-Framework" und "Stoppen erzwingen". Gehe über den Pfeil oder "Zurück" einen Schritt zurück. Tippe auf "Gmail" und erneut auf "Stoppen erzwingen". Geht erneut einen Schritt. Tippe auf "Kontakte". Wähle "Stoppen erzwingen" und dann "Daten löschen". Gehe wieder zurück. Tippe auf "Kontakte-Speicher". Tippe erneut auf "Stoppen erzwingen" und auf "Daten löschen". Starte Dein Smartphone neu.

Lösung 2: WhatsApp neu installieren

©Screenshot TURN ON/Google 2020 fullscreen WhatsApp kann für den Process-Acore-Fehler mitverantwortlich sein.

Auch der Messaging-Dienst WhatsApp kann dazu beitragen, dass die Fehlermeldung "Der Prozess android.process.acore wurde beendet" erscheint. Deinstalliere die App und installiere sie neu, um einen Fehler an dieser Stelle auszuschließen:

Öffne die Einstellungen. Gehe zu "Apps > WhatsApp". Tippe auf "Deinstallieren". Für die Neuinstallation öffne den Play Store. Suche nach "WhatsApp" und tippe auf "Installieren".

Lösung 3: Auf neueste Android-Version updaten

©Screenshot TURN ON/Google 2020 fullscreen Ein Update auf die aktuellste Android-Version ist aus verschiedenen Gründen empfehlenswert.

Auch mit der Installation einer neueren Android-Version kannst Du das Problem eventuell beheben. So gehst Du vor:

Öffne "Einstellungen > Telefoninfo". Tippe auf "Software Update" und "Jetzt auf Updates prüfen". Wird ein Android-Update angezeigt, tippe auf "Installieren" bzw. "Aktualisieren".

Lösung 4: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

©Screenshot TURN ON/Google 2020 fullscreen Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist die letzte Möglichkeit, um die Fehlermeldung loszuwerden.

Keiner der bisherigen Lösungsvorschläge hatte Erfolg? Als letzter Ausweg bleibt das Zurücksetzen Deines Android-Geräts auf die Werkseinstellungen. Achtung: Dabei gehen sämtliche nicht gesicherte Daten und Einstellungen verloren.

So setzt Du Dein Smartphone oder Tablet zurück:

Gehe zu "Einstellungen > Mein Gerät". Tippe auf "Sichern und Wiederherstellen". Tippe auf "Alle Daten löschen (Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen)".

Zusammenfassung