Apple M1 und Windows 10: Das musst Du dazu wissen

Du möchtest vielleicht Windows 10 auf einem Mac mit Apple-M1-Chip installieren. Leider musst Du auf diesen Systemen ohne Boot Camp auskommen. Aktuell sind M1-Macs aus diesem Grund und anderen nicht die besten Laptops für eine Windows-Installation – einzelne Windows-Apps funktionieren aber über einen Umweg.

Darum ist der Apple M1 ein Problem für Windows

Der Apple M1 ist ein Chip mit einer ARM-Architektur. Solche Chips kennst Du von Smartphones wie dem iPhones. Der M1 ist dafür optimiert, für Apple-ARM-Chips entwickelte Anwendungen zu starten. Dank des Übersetzungssystems namens Rosetta 2 kann er außerdem Mac-Apps für Intel-Prozessoren mit M1-Macs kompatibel machen. Der Apple-Chip kommt sowohl mit 32-Bit- als auch mit 64-Bit-Software für den Mac zurecht.

fullscreen Der Apple M1 ist nicht für Windows entwickelt worden. Bild: © Apple 2020

Die Macs mit Intel-Prozessoren bieten das Feature "Boot Camp". Damit kannst Du Windows auf dem Mac installieren. Ein Neustart genügt, um Windows oder macOS auszuführen. Leider verzichten M1-Macs auf Boot Camp. Und würden sie das Feature bieten, dann könnten sie nur die ARM-Version von Windows 10 ausführen. Microsoft testet gerade die Emulation von 64-Bit-Software mit dieser Windows-Version, noch ist sie aber nicht dazu in der Lage. Davon abgesehen ist "Windows 10 on ARM" weniger ausgereift als macOS Big Sur in Kombination mit M1-Macs.

Schließlich bietet Microsoft die ARM-Version von Windows 10 nicht zum Download an. Sie wird lediglich für die Hersteller von Laptops und Tablets bereitgestellt und ab Werk installiert. Microsofts eigenes Windows-Tablet Surface Pro X ist das bekannteste Gerät mit Windows on ARM.

Windows auf M1-Macs mit virtuellen Maschinen

Windows läuft auf Intel-Macs auch mit Hilfe von virtuellen Maschinen wie Parallels Desktop und VMWare Fusion. Diese Programme sollen letztlich auch auf M1-Macs funktionieren – zurzeit tun sie das aber noch nicht. Das größte Hindernis besteht darin, dass sie bislang auf die Hardware-Virtualisierungsfeatures der Intel-Chips setzten. Davon abgesehen würde allenfalls Windows 10 on ARM auf den virtuellen Maschinen laufen. Und das hat Microsoft nicht zum Download im Angebot.

fullscreen Windows on ARM wird nur ab Werk mit Geräten wie dem Surface Pro X ausgeliefert. Bild: © TURN ON 2019

Windows-Apps auf M1-Macs mit CodeWeavers CrossOver

Mit dem kostenpflichtigen CodeWeavers CrossOver funktionieren einige Windows-Anwendungen auf Nicht-Windows-Systemen. Nicht jede Anwendung kommt damit zurecht und es gibt einige Bugs. Grundsätzlich funktioniert CrossOver allerdings auf MacBooks mit Apple Silicon. Und falls die Software eine Windows-Anwendung auf einem Intel-Mac zum Laufen bringt, dann schafft sie das auch auf einem ARM-Mac. Hier findest Du eine Dankenbank mit Windows-Anwendungen, die via CrossOver ausführbar sind.

Einen M1-Mac für Windows kaufen?

Das MacBook Air, MacBook Pro 13 und der MacMini mit dem M1-Chip sind die erste Generation von Apple-Rechnern mit Apple Silicon. Dass sie kein Boot Camp mitbringen, ist schon ein guter Hinweis darauf, dass eine Windows-Installation auf diesen Macs zurzeit nicht vorgesehen ist

fullscreen Leider sind die Apple-M1-Macs wie der Mac Mini nicht die erste Wahl für Windows. Bild: © Apple / Screenshot: TURN ON 2020

Wer unbedingt eine einzelne Windows-Anwendung auf einem M1-Mac nutzen möchte, kann sich mit CodeWeavers CrossOver aushelfen. Es gibt jedoch aktuell keine Möglichkeit, das vollwertige Windows 10 auf einem M1-Mac auszuführen. Und selbst Windows 10 on ARM, sofern es zum Download erhältlich wäre und mit virtuellen Maschinen auf M1-Macs laufen würde, was nicht der Fall ist, könnte wohl nur als Notlösung durchgehen.

Du könntest allenfalls Windows auf einem Windows-PC ausführen und aus der Ferne darauf auf einem M1-Mac zugreifen. Das würde jedoch einen zusätzlichen Windows-Rechner erfordern. Die Macs mit Apple Silicon der ersten Generation sind also keine gute Wahl für Windows 10.

