Apple Music auf Windows-PC: So funktioniert's

Einst war Apple Music nur Apples Ökosystem vorbehalten, mittlerweile kannst Du den Streamingdienst aber genauso gut auf einem Windows-PC nutzen. Wir verraten, welche Optionen es dafür gibt.

Apple Music im Browser nutzen

Apple Music kannst Du direkt im Browser aufrufen.

Es ist die wohl einfachste Option, um Apple Music auf einem Windows-PC zu nutzen – und zwar einfach direkt im Browser. Apple hat dafür eine Benutzeroberfläche erschaffen, die an iTunes erinnert und problemlos im Browser genutzt werden kann. Der Download einer Software ist somit nicht erforderlich.

Rufe dazu einfach music.apple.com in Deinem Browser auf, um den Streamingdienst zu nutzen. Klicke jetzt oben rechts auf "Anmelden" und melde Dich mit Deiner Apple-ID samt Passwort an. Unter Umständen musst Du Dich jetzt per Zwei-Faktor-Authentifizierung über ein anderes Apple-Gerät identifizieren. Im Anschluss kannst Du Apple Music genau wie in der App nutzen und durch Deine Mediathek stöbern oder neue Songs entdecken. Tipp: Füge die Seite am besten Deinen Lesezeichen hinzu, um jederzeit schnell und unkompliziert auf Apple Music im Web zugreifen zu können.

Apple Music über iTunes nutzen

iTunes gibt es zwar nicht mehr für Mac, aber immer noch für Windows 10.

Du möchtest Apple Music lieber über ein richtiges Programm genießen? Kein Problem – Du kannst Dir einfach iTunes herunterladen. Auch wenn Apple seine iTunes-Software längst in das Mac-System integriert hat, steht das Programm für Windows 10 ganz normal als Download zur Verfügung. Du kannst iTunes im Microsoft Store kostenlos herunterladen.

Nach der Installation von iTunes kannst Du die Software öffnen: "Account > Anmelden". Hier kannst Du Dich jetzt entweder mit Deiner Apple-ID und Deinem Passwort anmelden, alternativ kannst Du auch eine neue Apple-ID anlegen. Anschließend hast Du sofort Zugriff auf Dein Apple-Music-Abo: Hier kannst Du in Deiner Mediathek stöbern oder neue Songs und Künstler entdecken oder nach ihnen suchen.

