Apple One: Alle Infos zum neuen Abo-Modell

Mit Apple One bündelt der Hersteller seine Dienste wie Apple Music, Apple TV+ und iCloud zu einem einzigen Abo-Modell. Wer also verschiedene Dienste von Apple nutzt, kann künftig sparen. Wir haben alle Infos und den Preis von Apple One.

Verdiente Apple früher sein Geld vor allem mit dem Verkauf von klassischer Hardware, wird der Service-Bereich Jahr für Jahr immer wichtiger. Ob Apple Music, iCloud-Speicherplatz oder Apple TV+ – mittlerweile hat Apple einige Dienste im Angebot, für deren Nutzung eine monatliche Gebühr fällig wird.

Das kann ganz schön kostspielig werden, wenn Du alles nutzen möchtest – doch Apple One macht den Prozess nicht nur einfacher, sondern auch günstiger. Es gilt die Devise: Wer mehrere Dienste nutzt, spart.

So viel kosten Apples Dienste einzeln pro Monat

Apple Music: 9,99 Euro für Einzelmitglieder und 14,99 Euro für Familienmitgliedschaft

Apple TV+: 4,99 Euro

iCloud-Speicherplatz: 0,99 Euro (50 GB), 2,99 Euro (200 GB) oder 9,99 Euro (2 TB)

Apple Arcade: 4,99 Euro

Dienste wie Fitness+ oder Apple News+ sind noch nicht in Deutschland verfügbar. Somit gibt es auch nicht alle Apple-One-Tarife, die das Unternehmen etwa in den USA anbietet. Der teuerste Premier-Tarif, der alle Apple-Dienste enthält, fehlt hierzulande beispielsweise.

Apple One soll in Deutschland noch 2020 an den Start geben und wird es sowohl als Einzelmitgliedschaft als auch als Familienoption geben. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelpreis liegt somit bei rund 6 bzw. 8 Euro, je nach gewähltem Tarif. Sollte der im Abomodell inkludierte iCloud-Speicherplan nicht ausreichen, ist ein Upgrade auf eine höhere Stufe problemlos möglich.

Preise und Tarife von Apple One

Apple One Einzelperson Apple One Familie 14,95 Euro pro Monat 19,95 Euro pro Monat Apple Music Apple Music Apple TV+ Apple TV+ Apple Arcade Apple Arcade iCloud 50 GB iCloud 200 GB

Empfehlung des Autors: Smart Living Apple stellt Fitness+ vor: Neuer Dienst legt Fokus auf die Apple Watch

Wann Fitness+ in Deutschland verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. In den USA und anderen ausgewählten Ländern wird der Dienst noch 2020 starten. Dabei handelt es sich um einen Service, der speziell für die Apple Watch entwickelt wurde und deren Messwerte für das Trainingsprogramm verwendet.

Der Preis in den USA beträgt monatlich 9,99 US-Dollar, also vermutlich auch 9,99 Euro. Wenn Fitness+ in Deutschland startet, wird vermutlich auch der dazu passende Premier-Tarif eingeführt, der in den USA 29,95 Dollar kostet. Das wird jedoch frühestens 2021 der Fall sein.

Zusammenfassung