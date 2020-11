Bereit für PlayStation 5: TV und Soundbar von Sony

Teamplayer: Der Fernseher Sony XH90 und die Soundbar Sony HT-G700 ergänzen die neue PlayStation 5 optimal. Der TV überzeugt mit eindrucksvollem HDR und 120 Bildern pro Sekunde bei 4K-Auflösung, die Soundbar liefert bombastischen Dolby-Atmos-Sound. Hier erfährst Du, wie sich Sony XH90 und Sony HT-G700 mit der PS5 die Bälle zuspielen.

Sony XH90: Der PS5-TV

Mit dem XH90 hat Sony den passenden TV für die neue Spielekonsole PlayStation 5 im Angebot. Der Fernseher kann wie die Konsole 120 Bilder in der Sekunde bei 4K-Auflösung darstellen. Er hat gleich vier passende HDMI-2.1-Anschlüsse für die PS5 und andere Geräte wie einen Blu-ray-Player. Die Technologien VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) beherrscht der TV ebenfalls genauso wie die Spielekonsole.

fullscreen Der Sony XH90 bietet alle Next-Gen-Features für Gaming mit der PS5. Bild: © Sony 2020

Die Next-Gen-Features von PS5 und Sony XH90 erklärt 4K/120 FPS: Konsolenspiele wurden lange nur mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS für Frames per Second) dargestellt. Das genügt für eine ordentliche Spielbarkeit, aber vor allem Action-orientierte Games wie Shooter und Rennspiele profitieren von 60 oder gar 120 FPS. Der TV muss dann aber mithalten und für die 120-FPS-Games 120 Hertz beherrschen – wie der Sony XH90: Er liefert im Zusammenspiel mit der PlayStation 5 ein scharfes 4K-Bild bei rasanten 120 FPS für ein geschmeidiges Gameplay. VRR: Variable Refresh Rate bedeutet, dass der TV die Taktung der auf dem Fernseher angezeigten Bilder an die Taktung der von der Konsole ausgegebenen Bilder anpasst. Die Synchronisation der Bilder sorgt für flüssige Bewegungen ohne Stottern und Risse. PC-Gamer kennen ähnliche Lösungen wie Nvidias G-Sync und AMDs FreeSync. Die PS5 und der Sony-TV XH90 sind beide für VRR gerüstet. ALLM: Der Auto Low Latency Mode bewirkt, dass der Fernseher automatisch in den Spielemodus oder Game Mode wechselt, sobald er ein Videospiel erkennt. Es ist also ein Komfortfeature. Wer bei seinem TV immer manuell vom Film- in den Spielemodus wechseln muss, weiß, wie lästig das sein kann. Und wie angenehm es wäre, wenn der Fernseher das übernimmt. Der XH90 schaltet für Dich um.

Das ist noch nicht alles. Bereits die PS4 und die PS4 Pro präsentierten kompatible Spiele in HDR, also in Hochkontrastbildern. Die PS5 möchte HDR-Gaming perfektionieren. HDR bedeutet eine plastische, kontrastreiche Darstellung mit strahlend hellen Highlights wie dem Mond und differenzierten Schatten, etwa bei nächtlichen Abenteuern in "Ghost of Tsushima".

Der Sony XH90 setzt für eindrucksvolles HDR auf Full Array Local Dimming. Voneinander unabhängig beleuchtete Zonen aus LED-Lampen sorgen dafür, dass Lichter hell strahlen und Schattierungen realistischer wirken. Das TRILUMINOS-Display kann mehr Farben darstellen als herkömmliche TVs und so HDR-Inhalte besser ausreizen. X-Motion Clarity sorgt dafür, dass auch Inhalte mit geringeren Bildwiederholraten wie 24 FPS (Filme) oder 30 FPS (viele Spiele) flüssig aussehen, ohne dass Du auf ein helles Bild verzichten musst. Gerade für HDR-Inhalte ist das sehr praktisch.

fullscreen Der Sony XH90 hat dank dünnem Metallrahmen ein schickes Design. Bild: © Sony 2020

Wichtig beim Gaming: Der Sony XH90 bietet eine geringe Eingangssignalverzögerung von nur 7,2 Millisekunden bei 4K und 120 FPS – der TV reagiert also sehr schnell auf Controllereingaben. Schließlich setzt der XH90 auf ein modernes, schlankes Design, der elegante Aluminiumrahmen betont die wertige Verarbeitung des TVs.

Der Sony XH90 ist in den Größen 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich.

Sony HT-G700: Die PS5-Soundbar

fullscreen Die Soundbar Sony HT-G700 hüllt die Betrachter in 3D-Sound ein. Bild: © Sony 2020

Die Sony HT-G700 ist eine 3.1-Kanal-Soundbar, besitzt drei Lautsprecher und einen kabellosen Subwoofer. Außerdem beherrscht sie Dolby Atmos und DTS:X. Den Klang nimmt die Soundbar am HDMI-eARC-Anschluss entgegen, der die 3D-Soundformate Dolby Atmos und DTS:X ohne Komprimierung verarbeiten kann.

Konkret funktioniert das so:

Die PS5 leitet Bild und Klang via HDMI-Kabel an den Sony XH90 weiter. Der TV schickt den Sound via HDMI-Kabel an die Soundbar HT-G700.

Die PlayStation 5 mit Laufwerk ist in der Lage, den Sound von kompatiblen Blu-rays und Ultra HD -Blu-rays in DTS:X und Dolby Atmos an den TV und darüber an die Soundbar zu schicken. Für PS5-Games hingegen sind die folgenden Tonformate vorgesehen:

Dolby Digital (bis 5.1)

Dolby Digital Plus (bis 7.1)

Dolby TrueHD (bis 7.1)

DTS (bis 5.1)

DTS-HD High Resolution Audio (bis 7.1)

DTS-HD Master Audio (bis 7.1)

AAC (bis 5.1)

Lineares PCM (bis 7.1)

fullscreen Edel: Die Soundbar HT-G700 und die TVs der XH90-Reihe geben zusammen ein stimmiges Bild in Deinem Wohnzimmer ab. Bild: © Sony 2020

Die Sony HT-G700 hat ein weiteres Ass im Ärmel: Mit der Vertical Surround Engine simuliert die Soundbar vertikalen Raumklang, der auch von oben kommt – und das nicht nur bei Dolby-Atmos- und DTS:X-Inhalten. Per Druck auf die AE-Taste wandelt das Gerät auch andere Klangformate in 3D-Sound um, angefangen bei Stereo. So bist Du stets in immersiven Kinoklang eingehüllt, während der Center-Lautsprecher stets für klare Dialoge sorgt.

Die Soundbar besitzt einen optischen Audioeingang, einen USB-A-Eingang für Musikspeicher und Bluetooth 5.0 für kabellose Kopfhörer, falls es einmal später wird.

Fazit: PS5, XH90 und HT-G700 – ein Dream-Team

fullscreen Die PlayStation 5 hat ihre Traumpartner gefunden. Bild: © YouTube/PlayStation 2020

Die PS5 bringt Gaming der nächsten Generation ins Wohnzimmer. Super, wenn TV und Soundsystem die Kraft der Konsole ausreizen können. Der Sony XH90 bietet die passende Bildtechnik, darunter 4K-Auflösung bei bis zu 120 Hertz und Full Array Local Dimming für beeindruckende HDR-Games. Die Soundbar HT-G700 versetzt Dich derweil dank 3D-Audio mitten ins Geschehen. Das macht PS5, XH90 und HT-G700 zum Dream-Team für das Next-Gen-Gaming.