BMW: Software-Update – so kannst Du es installieren

Für die Aktualisierung der Autosoftware musst Du im Regelfall in die Werkstatt. Als einer der wenigen Autohersteller geht BMW einen anderen Weg und ermöglicht seinen Besitzern ein vergleichsweise einfaches Update, das in Eigenregie aufgespielt werden kann. Und so funktioniert es.

Voraussetzungen für das BMW-Software-Update

Um ein Software-Update für Deinen BMW installieren zu können, muss Dein Auto diese Möglichkeit unterstützen. Egal, ob es Dir um das Update von 2020 geht oder um ein anderes. Dafür muss Dein BMW einen der folgenden Dienste bieten:

Navigationssystem Live Cockpit

Live Cockpit Plus

Live Cockpit Professional

Bist Du Dir unsicher, kannst Du im Fahrzeugmenü prüfen, ob Du Software-Updates für Dein Auto selbstständig installieren kannst. Das funktioniert wie folgt: "Mein Fahrzeug > Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Remote Software Upgrade". Sollte der Punkt "Remote Software Upgrade" bei Dir nicht angezeigt werden, ist Dein Wagen leider nicht geeignet für das Installieren von Updates.

BMW-Software-Update installieren per USB-Stick

Möchtest Du für Deinen BMW ein Software-Update installieren, kannst Du die neue Firmware zunächst aus dem Internet herunterladen, auf einen USB-Stick speichern und diesen schließlich in den USB-Steckplatz Deines Wagens einführen.

Prüfe unter "Einstellungen > Software > Update", ob eine neue Version zur Verfügung steht. Wähle "Aktuelle Version anzeigen" aus und notiere Dir die sogenannte VIN (Vehicle Identification Number). Rufe die Update-Seite von BMW auf und gib Deine VIN in das Texteingabefeld ein. Wähle jetzt die aktuellste Softwareversion aus und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Lade die Firmwaredatei herunter und speichere sie auf einem leeren USB-Stick ab. Stecke den USB-Speicher in den USB-Steckplatz Deines Autos. Navigiere erneut im Fahrzeugmenü zu "Einstellungen > Software > Update". Um das Update zu installieren, wähle "Software aktualisieren > USB > Software installieren". Warte jetzt, bis das Update erfolgreich installiert wurde.

Software-Update installieren per BMW ConnectedDrive App/ My BMW App

fullscreen Per Smartphone-App kannst Du das BMW-Update ebenfalls selbst durchführen. Bild: © BMW 2021

Sofern Dein Fahrzeug das unterstützt, kannst Du das Update auch über die BMW-App einspielen. Steht ein neues Update zur Verfügung, wirst Du darüber normalerweise per Push-Benachrichtigung informiert. Dann hast Du die Wahl, das Update gleich herunterzuladen und in Deinem BMW zu installieren.

Öffne Deine BMW-App und navigiere zu "Remote Software Upgrade". Wähle WLAN-Downloads. Klicke jetzt auf "Starte Download". Ist der Download erfolgreich gewesen, verbinde Dein Smartphone per Bluetooth oder WLAN mit Deinem BMW. Wähle jetzt in den iDrive-Einstellungen Deines Autos den Bereich für mobile Geräte. Tippe auf "Neues Gerät", dann "Internet, Apps". Scanne den QR-Code mit Deiner Handykamera. Bestätige den WLAN-Token, um eine Verbindung zwischen Smartphone und BMW herzustellen. Dein Software-Update wird während der Fahrt automatisch eingespielt.

Alternativ kannst Du die Software auch sofort einspielen, das Update kann bis zu 1 Stunde benötigen. Beachte in diesem Fall, dass es rund 20 Minuten dauern kann, bis Dein BMW wieder fahrbereit ist.

Zusammenfassung