Dokumente scannen mit dem iPhone: So geht's

Dokumente auf dem iPhone oder iPad scannen? Das geht mit iOS völlig unkompliziert und ohne Drittanbieter-Apps. Wie Du das Scan-Feature in der Notizen-App nutzen kannst, verraten wir in der folgenden Anleitung.

Rechnungen, Rezepte oder wichtige Briefe – auf einem iPhone lassen sich alle wichtigen Unterlagen einfach scannen und archivieren. Mit dem Release von iOS 11 Ende 2017 hat Apple seinem mobilen Betriebssystem ein natives Scan-Feature spendiert. Vor iOS 11 ging Scannen zwar auch schon, jedoch nur mit Unterstützung von Drittanbieter-Apps.

Auf dem iPhone Dokumente scannen

Die Funktion findest Du innerhalb der Notizen-App. Nach dem Öffnen der Anwendung tippst Du unten rechts auf das Schreib-Symbol, um eine neue Notiz zu erstellen. Tippe dann in der Menüleiste über dem Keyboard auf das kleine Kamera-Icon und wähle anschließend die Option "Dokumente scannen" aus.

Die Kamera des iPhones fungiert jetzt als Scanner. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, solltest Du jedoch einige Punkte beim Scan beachten. Über das Symbol mit den drei Kreisen gelangst Du zur Farbauswahl. Hier stehen Farbe, Graustufen, Schwarzweiß und Foto zur Auswahl. Voreingestellt ist Farbe. Über das Blitz-Icon kannst Du wie gewohnt zwischen den Optionen "Automatisch", "Ein" und "Aus" wechseln. Besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen ist der Einsatz eines Blitzlichts unabdingbar, um passable Ergebnisse zu erzielen.

Kamera korrekt ausrichten und Feintuning betreiben

Richte jetzt die Kamera auf das gewünschte Objekt und stelle dabei sicher, dass der gelb markierte Kasten mit den Ecken des Dokuments abschließt. Ist die Vorlage korrekt ausgerichtet, betätige den Auslöse-Button, um einen Scan anzufertigen. Hast Du das getan, kannst Du nach Bedarf noch etwas Feintuning betreiben und die Ecken anpassen. Bist Du mit dem Scan-Resultat zufrieden, tippst Du auf "Scan behalten", um das Dokument zu speichern. Möchtest Du einen erneuten Anlauf nehmen, genügt ein Tap auf "Wiederholen".

Nach dem Scan kannst Du Feintuning betreiben und die Ecken anpassen. Den fertigen Scan kannst Du noch bearbeiten und schließlich speichern.

Scans bearbeiten und teilen

Die Notizen-App in iOS ist für gleich mehrere Scans nacheinander ausgelegt. Nachdem Du einen Scan abgeschlossen hast, kannst Du direkt das nächste Dokument einscannen – ohne das Feature zuvor explizit und erneut auswählen zu müssen. Gespeichert werden die Scans stets in der aktuellen Notiz. In der jeweiligen Notiz kannst Du den gewünschten Scan auch direkt bearbeiten. Nach einem Tap auf den Scan kannst Du das Dokument noch zuschneiden, die Farbe ändern oder das Objekt auch drehen und sogar unterschreiben. Das gescannte Motiv kannst Du anschließend ganz normal über den Share-Button teilen oder in andere Apps importieren.

Zusammenfassung