Emoji-Tastatur in Windows 10: So kommst Du am PC an Smiley und Co.

Auch Windows 10 besitzt eine eigene Emoji-Tastatur. Wir verraten Dir, wie Du die Emojis auf dem PC nutzen kannst.

Emojis am PC? Ja, das geht!

Ganz gleich ob Smiley, Herzchen oder zum Gebet gefaltete Hände: Auf Smartphone oder Tablet sind Emojis meist nur einen Fingertipp entfernt und werden in sozialen Medien und in Chats exzessiv genutzt.

Da Windows 10 den gleichen Unicode-Zeichensatz einsetzt wie iOS und Android, stehen theoretisch auch dort sämtliche bekannten Emojis zur Verfügung. Doch mit einer handelsüblichen PC-Tastatur stößt man dabei ziemlich schnell an seine Grenzen. Abgesehen von einigen Tasten-Shortcuts wie ":)", ";)", ":P" bleibt die große Maße an Emojis vielen PC-Nutzern verborgen.

So öffnest Du die Windows-10-Emoji-Tastatur

Abhilfe schafft hier eine virtuelle Emoji-Tastatur, die ein verborgener Bestandteil von Windows 10 ist. Diese kannst Du jederzeit aufrufen, indem Du gleichzeitig die Windows-Taste und die Punkt-Taste drückst, also: "Windows + Punkt (.)"

fullscreen Mit Windows + Punkt (.) lässt sich die Emoji-Tastatur aufrufen. Bild: © Microsoft/ Screenshots: TURN ON 2021

Sofort öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Du sämtliche aktuellen Emojis findest und sie in ein Textfeld deiner Wahl integrieren kannst. Das klappt prinzipiell in jedem Textfeld, wobei aber nicht jedes Programm die Emojis letztlich auch korrekt darstellen kann. Prinzipiell sind die Emojis nach den gleichen Kategorien geordnet, die Du auch in diversen Smartphone-Apps findest.

Zusammenfassung