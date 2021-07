Farbtiefe: Das bedeuten 10 Bit, 8 Bit und andere

Beim Kauf eines neuen Fernsehers oder Monitors stellt sich die Frage nach der Farbtiefe. Ist 10 Bit oder 8 Bit besser? Und was bedeutet die Farbtiefe überhaupt? Hier erfährst Du es.

Was ist die Farbtiefe?

Bildschirme arbeiten mit einem roten, grünen und blauen Farbkanal. Aus diesen Grundfarben mixt ein Monitor alle anderen Farben zusammen. Die Farbtiefe entscheidet in diesem Zusammenhang, wie viele Farbabstufungen auf dem Bildschirm dargestellt werden können, etwa vom dunkelsten bis zum hellsten Blauton.

1 Bit Farbtiefe = 2 Farben

8 Bit Farbtiefe = 256 Farben

10 Bit Farbtiefe = 1.024 Farben

12 Bit Farbtiefe = 4.096 Farben

24 Bit Farbtiefe = 16,7 Millionen Farben

Warum ist die Farbtiefe relevant?

Je höher die angegebene Bit-Zahl für die Farbtiefe, desto mehr Nuancen lassen sich auf einem Bildschirm darstellen. Ein breiteres Farbspektrum kann Treppchenmuster oder Banding-Effekte in Bildern und Videos verhindern. Die Farben in Fotos erscheinen näher an der Realität, besonders dunkle oder helle Stellen zeigen mehr Details.

Zeigt ein Fernseher oder Monitor mit einer hohen Farbtiefe diese immer an?

Nein, denn neben dem Fernseher oder Computerbildschirm muss auch das Ausgangsmaterial diese Farbtiefe haben. Du musst also Spiele, Bilder oder Videos verwenden, die ebenfalls diese Farbtiefe von 10 Bit oder höher bieten. Dazu zählen vor allem HDR- oder Dolby-Vision-Inhalte. Die meisten verfügbaren Medien bieten aktuell nur eine Farbtiefe von 8 Bit.

Ist eine höhere Farbtiefe immer besser?

10-Bit-Farben sehen tendenziell besser aus als 8-Bit-Farben, jedenfalls erlauben sie mehr Abstufungen, einen größeren Kontrastumfang und erweiterte Darstellungsmöglichkeiten. Häufig werden 10 Bit für eine realistische Darstellung verwendet, 8 Bit wirken "cartoonhafter". Ein Stück weit ist das auch eine Geschmacksfrage. Eine höhere Farbtiefe bedeutet aber mehr Daten, was je nach Internetverbindung – etwa beim Streaming von HDR-Inhalten – die Auflösung oder Bildwiederholrate nach unten ziehen kann.

Wann brauche ich einen Monitor oder Fernseher mit einer hohen Farbtiefe?

Wenn Du Wert legst auf ein möglichst exzellentes Heimkino-Erlebnis und gerne Filme in HDR schaust, lohnt es sich, in diese Technik zu investieren. Außerdem, wenn Du mit entsprechend hochauflösendem und farbstarken Bildmaterial an Deinem Computer arbeitest oder planst, HDR-Videos aufzunehmen, zu bearbeiten und wiederzugeben.

Zusammenfassung