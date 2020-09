Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung: Das kannst Du tun

Du willst nach dem Feierabend entspannt Deine Lieblingsserie auf der Couch genießen, aber der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung? Wir erklären, was zu tun ist.

Checken, ob das Problem an der Fernbedienung liegt

Schalte den Fernseher am Gerät selbst an und entferne die Kabel aller externen Geräte wie Blu-ray-Player oder Set-Top-Box. Drücke dann auf der Fernbedienung den Button "Home" oder "Menü".

Falls nichts passiert, schalte den Fernseher aus und entferne den Netzstecker. Verbinde den TV dann wieder mit dem Strom, schalte das Gerät ein und drücke auf der Fernbedienung den Button "Home" oder "Menü". Wenn die Fernbedienung immer noch nicht funktioniert, probiere die folgenden Schritte aus:

Batterien überprüfen

Es mag banal klingen, aber wenn der Fernseher nicht auf die Fernbedienung reagiert, sollten zuerst die Batterien überprüft werden. Diese können entweder (fast) leer sein oder sie wurden eventuell falsch eingesetzt. Dass die Batterien schwächer werden, merkst Du daran, dass die Fernbedienung näher an das Gerät herangehalten werden muss. Um absolut sicherzugehen, solltest Du neue Batterien in die Fernbedienung einsetzen oder die alten in einem anderen Gerät testen.

Möglicherweise sind auch die Batteriekontakte in der Fernbedienung verschmutzt. Um das zu überprüfen, musst Du das Batteriefach öffnen und die Batterien in der Fernbedienung drehen. Wenn die Fernbedienung anschließend wieder funktioniert, nimm die Batterien heraus, reinige die Kontakte mit einem Wattestäbchen oder weichen Tuch und Tonkopf-Reinigungsflüssigkeit, und setze die Batterien wieder ein.

fullscreen Wenn der Fernseher nicht auf die Fernbedienung reagiert, sollten zuerst die Batterien überprüft werden. Bild: © Adobe Stock/PORNCHAI SODA 2020

Infrarotsensor checken

Möglicherweise gibt es auch ein Problem mit dem Infrarotstrahl der Fernbedienung und der Fernseher reagiert daher nicht auf Eingaben. Achte daher darauf, dass der Weg zwischen Fernbedienung und Sensor des Fernsehers (vorne unten am Gerät) nicht durch Zimmerpflanzen, Möbel, Soundbars oder Ähnliches verdeckt ist.

Infrarotsignale können auch durch helle Beleuchtung oder Sonnenlicht gestört werden, insbesondere wenn das Licht direkt auf den Infrarotsensor des TV-Geräts trifft. Glasgehäuse, Neonbeleuchtung oder Halogenleuchten können ebenfalls verhindern, dass ein Infrarotsignal den Fernseher erreicht. Übrigens: Auch Energiesparlampen können die Frequenz der Fernbedienung stören. Stelle daher einen möglichst großen Abstand zwischen den Lampen und den Geräten sicher.

Fernbedienungen Jetzt kaufen bei

Um zu überprüfen, ob die Fernbedienung einen Infrarotstrahl aussendet, kannst Du ein Smartphone, eine Digitalkamera oder einen Camcorder verwenden. Die Linsen der Geräte sehen nämlich mehr als das menschliche Auge. Wenn Du also die Fernbedienung vor das Objektiv hältst und eine Taste drückst, sollte ein weißes Licht auf dem Display sichtbar sein. Ist kein Signal zu sehen, ist vermutlich die Fernbedienung defekt. Der Trick funktioniert allerdings nicht mit den Kameras aktueller iPhones und iPads, da diese einen IR-Filter haben.

fullscreen Zwischen Fernbedienung und Fernseher sollten keine Hindernisse den Infrarotstrahl behindern. Bild: © Adobe Stock/Patrick Daxenbichler 2020

Simple Fehlerquellen ausschließen

Manche Fernbedienungen können auch zur Steuerung anderer Geräte wie DVD- oder Blu-ray-Player verwendet werden. Stelle also sicher, dass Du beispielsweise mit der Mode-Taste auch den Fernseher ausgewählt hast, wenn Du ihn bedienen möchtest.

Prüfen, ob das Problem am Fernseher liegt

Alternativen zur Fernbedienung: Tech 6 Alternativen für die klassische Smart-TV-Fernbedienung

Der Fehler muss natürlich nicht unbedingt an der Fernbedienung liegen. Alternativ kann auch der Fernseher das Problem sein. Wenn der TV also nicht auf die Fernbedienung reagiert, dann versuche zunächst, den Fernseher mit den Tasten und Schaltern am Gerät selbst einzuschalten und zu bedienen (Lautstärke, Kanal wechseln). Falls der Fernseher nicht mit dem Power-Button am Gerät selbst eingeschaltet werden kann, ist möglicherweise ein Softwareupdate, ein Reset oder sogar eine Reparatur erforderlich. Alternativ könnte auch nur der Infrarotsensor am TV defekt sein. Auch in diesem Fall ist eine Reparatur notwendig.