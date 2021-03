Fernseher: Zollgrößen-Tabelle – alle wichtigen Maße auf einen Blick

Mit einer Zollgrößen-Tabelle findest Du die beste Fernseher-Größe für Dich heraus. Wir haben gleich zwei Tabellen angefertigt. Eine der Tabellen verrät die Maße der TVs nach Zollgrößen, damit sie an den gewünschten Ort in der Wohnung passen. Und es gibt eine Tabelle, um die richtige TV-Größe für den gewünschten Sitzabstand zu ermitteln.

Diese TV-Geräteabmessungen bedeuten die Zollangaben

Fernsehgeräte werden nach den Zollgrößen ihrer Displaydiagonalen aufgeteilt – TVs sind beispielsweise 55 Zoll oder 65 Zoll groß. Wenn bekannt ist, dass ein Fernseher eine Größe von 65 Zoll besitzt, dann ist damit aber kaum jemandem sofort klar, welche Maße er hat. Viele Interessenten möchten vorher einschätzen können, ob der TV gut auf ihren Fernsehschrank passt und wie groß er im Verhältnis zu den Möbelstücken im Wohnzimmer ist. Einen ungefähren Eindruck davon bekommst Du mit dieser Tabelle. Sie informiert über die Abmessungen der TV-Displays – Rahmen und Ständer der Geräte kommen hinzu, unterscheiden sich aber je nach Modell und erfordern daher gegebenenfalls einen Blick auf die Herstellerinformationen.

TV-Größe Abmessungen (nur Display, Breite x Höhe) 32 73 x 44 cm 40 90 x 51 cm 43 97 x 57 cm 49 111 x 64 cm 50 112 x 65 cm 55 124 x 73 cm 65 145 x 90 cm 75 168 x 96 cm

Zollgrößentabelle: Der richtige Sitzabstand beim Fernsehen

fullscreen Bei einem größeren Abstand zum Gerät darf auch der Fernseher größer sein. Bild: © stock.adobe.com / LIGHTFIELD STUDIOS 2020

Empfehlung des Autors: Tech Auch die Entfernung bestimmt die TV-Qualität

Fernsehprogramme werden in der Regel in HD- oder Full-H-Auflösung ausgestrahlt. HD bedeutet eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln, mit Full HD liegt sie bei 1.920 x 1.080 Pixeln. Der empfohlene Sitzabstand bei HD-Auflösung berechnet sich wie folgt: Bildschirmdiagonale x 2,5. Dazu ist zu sagen, dass es sich um eine ungefähre Orientierung handelt. Welchen Sitzabstand Du für angenehm hältst, ist auch eine subjektive Frage. Hier erfährst Du jedenfalls den empfohlenen Sitzabstand für das HD-Fernsehen bei den gängigen Gerätegrößen.

TV-Größe Empfohlener Sitzabstand bei HD-Auflösung 32 2,00 Meter 40 2,50 Meter 43 2,70 Meter 49 3,00 Meter 50 3,20 Meter 55 3,50 Meter 65 4,10 Meter 75 4,70 Meter

Zollgrößentabelle: Der richtige Sitzabstand für 4K-Inhalte

fullscreen 4K-Fernseher dürfen aufgrund der gestiegenen Schärfe bei gleichem Abstand größer sein als Full-HD-TVs. Bild: © stock.adobe.com / master1305 2020

Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Video bieten immer mehr Serien und Filme in 4K-Auflösung an. Außerdem gibt es zunehmend Videospiele in der ultrahohen Auflösung, etwa für die Konsolen Xbox Series X und PS5. Dank der deutlich höheren Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln kannst Du näher an die Geräte heranrücken oder einen größeren TV kaufen. Der empfohlene Sitzabstand wird bei 4K-Auflösung so berechnet: Bildschirmdiagonale x 1,5. Hier erfährst Du den empfohlenen Sitzabstand für 4K-Inhalte bei den verschiedenen TV-Größen.

TV-Größe Empfohlener Sitzabstand bei 4K-Auflösung 32 1,20 Meter 40 1,50 Meter 43 1,60 Meter 49 1,80 Meter 50 1,90 Meter 55 2,10 Meter 65 2,50 Meter 75 2,80 Meter

Mehr Informationen zur richtigen Bildschirmgröße

Zusammenfassung