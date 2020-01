Google Pay auf iPhone: Geht das auch in Deutschland?

Der mobile Bezahldienst Google Pay ist seit Mitte 2018 auch in Deutschland für Android verfügbar. Doch kann man das Mobile-Payment-System hierzulande auch auf dem iPhone nutzen? Wir klären auf.

Google Pay für iPhone in Deutschland

Wer im Internet nach den Stichworten "Google Pay iPhone" sucht, stößt schnell auf eine passende Hilfeseite von Google, welche die Einrichtung des Dienstes erklärt. Auch ein Link zu einer Google-Pay-App für iOS taucht weit oben in der Suche auf.

Der Haken an der Sache: Obwohl es also sogar eine deutsche Support-Seite für Google Pay auf iPhone gibt, funktioniert der Dienst auf dem Apple-Smartphone in Deutschland nicht (Stand: Januar 2020). Den oben genannten Link zum App Store kann man daher hierzulande auch nur im Browser auf einem PC oder Mac öffnen – wenn Du die Webseite direkt auf dem iPhone aufrufen willst, erscheint der Hinweis "Diese App ist derzeit nicht in deinem Land oder deiner Region verfügbar".

Empfehlungen des Autors: Tech 10 Fragen und Antworten zum Deutschlandstart von Google Pay

In den USA ist Google Pay hingegen schon auf dem iPhone nutzbar. Benötigt wird mindestens iOS 7. Warum Google sich die Mühe gemacht hat, die Support-Seite komplett auf Deutsch zu übersetzen, obwohl die App gar nicht verfügbar ist, bleibt unklar. Möglich ist aber, dass Google den Bezahldienst irgendwann in Zukunft auch in Deutschland starten will – zumal Apples eigener Bezahldienst Apple Pay mittlerweile bei uns recht etabliert ist.

Was bietet Google Pay auf dem iPhone?

Selbst wenn Google Pay in Deutschland irgendwann auf dem iPhone verfügbar sein sollte, ist der Funktionsumfang aber deutlich geringer als auf Android-Geräten. Apple gibt bekanntlich die NFC-Schnittstelle in iPhones nicht für andere Mobile-Payment-Dienste frei – das Bezahlen mit dem iPhone wäre somit mit Google Pay nicht möglich.

Mit Google Pay können US-Amerikaner auf dem iPhone oder iPad allerdings Geld an Freunde und Familienmitglieder senden. Sie können außerdem digitale Kundenkarten, Geschenkkarten, Angebote, Veranstaltungstickets, Barcode-Fahrkarten und Bordkarten speichern.

Zusammenfassung