GoPro-Vergleich: Welche Action-Cam sollte ich kaufen?

Ein Vergleich der GoPro-Kameras kann Dir bei der Kaufentscheidung helfen. Wenn Du eine Action-Cam des Herstellers kaufen möchtest und Dich fragst, welche Go-Pro-Kamera die beste für Dich ist, dann wirf einen Blick auf unsere Übersicht.

Welche GoPro-Modelle gibt es aktuell im Handel?

Derzeit im Handel erhältlich sind die folgenden GoPro-Modelle (Stand: April 2021):

GoPro Hero 9 Black

GoPro Hero 8 Black

GoPro Hero 7 Black

GoPro Max

Die technischen Daten im Vergleich

GoPro Max Hero 9 Black Hero 8 Black Hero 7 Black Video 1440p 60 fps oder 1080p 60 fps 4K 60 fps / 5K 30 fps 4K 60 fps 4K 60 fps Foto 16,6 MP (360 Grad) oder 5,5 MP 20 MP 12 MP 12 MP Display Touchschreen hinten 1,4-Zoll-LCD mit Live-Vorschau vorne, Touchscreen hinten Statusbildschirm vorne, Touchschreen hinten Statusbildschirm vorne, Touchschreen hinten Slow Motion 2x 8x 8x 8x HDR Nein Ja Ja Nein Stabilisierung Max Hypersmooth Hypersmooth 3.0 Hypersmooth 2.0 Hypersmooth Wasserdichte 5 Meter 10 Meter 10 Meter 10 Meter Akku 1600 mAh 1720 mAh 1220 mAh 1220 mAh Gewicht 154 Gramm 158 Gramm 126 Gramm 116 Gramm

Welche GoPro ist die beste (für mich)?

GoPro Hero 9 Black

fullscreen GoPro Hero 9 Black Bild: © GoPro 2020

Die neueste GoPro wurde im September 2020 vorgestellt und ist die vielseitigste Action-Cam, die der Hersteller jemals im Angebot hatte. Die GoPro Hero 9 Black bietet im Vergleich zum Vorgänger diverse Verbesserungen wie ein 30 Prozent längere Laufzeit und vor allem ein 1,4 Zoll großes Farbdisplay auf der Vorderseite. Neu ist auch der 20-Megapixel-Sensor im Inneren, der 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (FPS) und 5K-Clips bis 30 FPS bewältigt. Die Bildstabilisierung wurde durch HyperSmooth 3.0 ebenfalls noch einmal verbessert.

Warum kaufen: Sehr gute Bildstabilisierung, tolle 5K-Aufnahmen, eingebaute Befestigung für Zubehör

Warum nicht kaufen: Größer und schwerer als die Vorgänger, nicht kompatibel mit alten Akkus

GoPro Hero 8 Black

fullscreen GoPro Hero 8 Black Bild: © WinFuture 2019

Das Vorgängermodell der aktuellen GoPro wurde im Oktober 2019 vorgestellt. Wer auf das Frontdisplay und den 5K-Support der Hero 9 Black verzichten kann, bekommt mit der GoPro Hero 8 Black definitiv eine tolle Action-Cam, die zudem gut 170 Euro günstiger als das aktuelle Flaggschiff ist. Wie die Hero 9 zeichnet auch die Hero 8 4K-Videos mit 60 fps auf, die Bildstabilisierung via HyperSmooth ist ebenfalls kaum schlechter als bei der aktuellen Action-Cam. Im Vergleich zum Vorgänger Hero 7 Black benötigt die Hero 8 außerdem keinen Montagerahmen mehr, um sie etwa an einem Stativ anzubringen. Dazu dienen zwei Laschen, die sich am Boden ausklappen lassen.

Warum kaufen: Sehr gute Bildstabilisierung, gute 4K-Aufnahmen, große Auswahl von Frame-Rate-Optionen, eingebaute Befestigung für Zubehör

Warum nicht kaufen: Bildschirm kleiner als manchen Konkurrenzgeräten

GoPro Hero 7 Black

fullscreen GoPro Hero 7 Black Bild: © TURN ON 2018

Die GoPro Hero 7 Black wurde im September 2018 vorgestellt und ist somit schon zweieinhalb Jahre alt. Dennoch bleibt die Action-Cam eines der besten Geräte auf dem Markt – vor allem für den aktuellen Preis von rund 279 Euro. Wer auf die mit der Hero 8 eingeführten Mods verzichten kann, bekommt mit der Hero 7 praktisch die gleiche Technik für weniger Geld.

Warum kaufen: gute 4K-Aufnahmen, gute Bildstabilisierung, vergleichsweise günstig

Warum nicht kaufen: Sprachsteuerung verbesserungswürdig, Screen reagiert manchmal langsam

GoPro Max

fullscreen GoPro Max 360-Grad-Kamera Bild: © WinFuture 2019

Zusammen mit der Hero 8 Black stellte GoPro im Herbst 2019 auch die GoPro Max vor. Die Kamera ist der Nachfolger der 360-Grad-Kamera GoPro Fusion. Die Aufnahmen der beiden integrierten Kameras werden intern zu einem 360-Grad-Clip zusammengefügt und das Endergebnis kommt auf einer Speicherkarte unter. Dank 1,7-Zoll-Touchdisplay richtet sich die Hero Max vor allem an Nutzer die zwischen einer Aufnahme von sich selbst und von der Umgebung hin- und herwechseln möchten oder die eine komplette Szene und nicht nur eine bestimmte Ansicht aufnehmen wollen.

Warum kaufen: Stabilisierte 360-Grad-Aufnahmen, Videoqualität voll anpassbar

Warum nicht kaufen: Keine 4K-Aufnahmen, vergleichsweise teuer

