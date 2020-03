Handy lädt nicht mehr: Das kannst Du tun

Dein Handy will nicht mehr laden? Das ist ein Problem, das viele von uns schon einmal erlebt haben. Woran es liegen könnte, dass sich der Akku einfach nicht mehr aufladen lässt und was Du tun kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Erster Schritt: Neustart

"Hast Du schon probiert, das Gerät an- und wieder auszuschalten?" – ein typischer ITler-Satz, der aber oft wahre Wunder bewirkt. Bevor Du Dir lange Listen zur Reparierbarkeit Deines Smartphones durchliest, nimm Dir den Satz zu Herzen und starte das Handy neu.

Sollte das Handy danach wieder einwandfrei laden, ist alles gut. Überprüfe trotzdem mal, ob Du komische Apps von Drittanbieter nutzt oder nicht-vertrauenswürdige Anwendungen installiert hast. Vielleicht haben sie das Problem verursacht.

Probleme mit dem Ladekabel

Das Ladeproblem könnte auch an einem defekten Ladekabel liegen. Entweder hat der direkte Anschluss ein Problem oder aber der Adapter für die Steckdose ist kaputt. Probiere doch mal, ob sich das Problem mit einem anderen Kabel beheben lässt.

©Adobe Stock/ANTON 2018 fullscreen Nicht jedes Ladekabel ist so offensichtlich kaputt.

Ob ein Kabel einwandfrei funktioniert, kannst Du ganz einfach überprüfen, indem Du es samt Handy an den PC hängst. Lädt das Smartphone dort, liegt das Problem wohl beim Adapter oder der Steckdose.

Ist der Ladeanschluss sauber?

Da der Ladeanschluss am Handy immer wieder mit Schmutz in Berührung kommt, ist er eines der anfälligsten Elemente des Smartphones. Kein Wunder also, wenn die Buchse mal ein bisschen staubiger ist und den Stromfluss behindert.

Reinige Deinen Ladeanschluss am besten mit einem trockenen Wattestäbchen. Sollte sich ein Fremdkörper im Inneren befinden, versuche ihn mit einem Zahnstocher zu entfernen. Probiere danach noch einmal, das Smartphone zu laden.

Der Software-Bug

Es gibt Software-Bugs, bei denen das Lade-Symbol nicht mehr angezeigt wird, wenn das Handy am Strom hängt. Mit der App "Ampere" lässt sich jedoch ganz leicht herausfinden, ob das Smartphone trotzdem geladen wird.

Um das zu überprüfen, lade Dir die Ampere-App aus Google Play Store herunter. Die Anwendung ist bislang nur für Android-Geräte verfügbar. Schließe Dein Handy danach an eine Stromquelle an und starte die App.

©Ampere 2020 fullscreen Die Ampere-App zeigt Dir detaillierte Informationen zu dem Handyakku an.

"Ampere" zeigt nun an, ob das Smartphone geladen wird. Ist dies nicht der Fall, könnte ein Update des Betriebssystems helfen oder ein Hard-Reset. Die App hat aber noch andere nützliche Funktionen. Sie analysiert, ob der Akku des Handys in einem guten Zustand ist, wie die aktuelle Temperatur des Gerätes ist und ob die Spannung für einen Ladevorgang ausreicht.

Steht ein Update an?

Software-Updates halten das Smartphone auf dem neuesten Stand. Fast jede Aktualisierung enthält Erweiterungen mit kleinen Features. Sie verbessern die Usability und die Performance des Gerätes. Wenn sie nicht regelmäßig durchgeführt werden, kann das auch zu Lasten der Akkulaufzeit gehen. Prüfe daher, ob ein neues Software-Update für Dein Handy zur Verfügung steht.

©TURN ON/Apple 2017 fullscreen Ein Update kann die Rettung oder der Grund für das Ladeproblem sein.

Das Problem kann jedoch auch umgekehrt auftreten. Hat das Ladeproblem etwa zur gleichen Zeit begonnen als eine Software-Aktualisierung anstand, liegt es möglicherweise an dem neuen Update. Es kann also helfen, wenn Du das Handy auf die frühere Version zurücksetzt.

Das Handy ist nass

Viele neuere Smartphones sind spritzwassergeschützt – einige können sogar ganz unter Wasser getaucht werden. Das gilt jedoch nicht für alle Modelle. Ist Dein Handy unfreiwillig baden gegangen, obwohl es keinen entsprechenden Schutz aufweist, könnte der Akku deshalb in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Nun kann nur noch ein Servicecenter helfen. Dort beurteilen Experten, wie sich der Akku reparieren lässt, und ob Du ein neues Handy brauchst.

©picture alliance / dpa Themendienst 2014 fullscreen Ein Albtraum: Das Smartphone ist ins Wasser gefallen.

Immer noch keine Besserung in Sicht? Vielleicht hilft ein Hard-Reset, also ein erzwungener Neustart. Vorübergehende Probleme können dadurch häufig gelöst werden. Dabei wird nämlich der Zwischenspeicher gelöscht – Daten gehen jedoch nicht verloren, da das Handy nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Ein Hard-Reset kann durch eine Tastenkombination hervorgerufen werden. Diese ist jedoch je nach Handymodell unterschiedlich. Informiere Dich deshalb bei Deinem Handy-Hersteller, wie sich ein Hard-Reset auslösen lässt.

Wenn nichts mehr hilft

Hast Du alles probiert und Dein Handy will immer noch nicht laden? Das Problem lässt sich alleine wohl nicht lösen. Suche am besten ein Servicecenter auf, in dem Du das Handy von Experten begutachten lässt. Sie können eine Einschätzung geben, wie schlimm das Problem tatsächlich ist.

Fazit