Hat den Dreh raus: Das LG WING schafft ganz neue Möglichkeiten

So ein Smartphone hat es noch nicht gegeben: Drehst Du das Display des LG WING um 90 Grad, kommt darunter ein zweiter Bildschirm zum Vorschein – das eröffnet Dir neue kreative Einsatzoptionen, etwa beim Aufnehmen und Betrachten von Videos.

Was mit dem LG WING alles möglich ist

Mit dem 6,8 Zoll großen Hauptdisplay allein wäre das LG WING schon gut aufgestellt. Du kannst den Screen aber um 90 Grad im Uhrzeigersinn schwenken, um im sogenannten T-Modus einen 3,9 Zoll großen Zweitbildschirm freizulegen. Beide Displays setzen auf die kontrastreiche OLED-Technologie mit pixelgenauer Beleuchtung. Über die Stabilität des Smartphones musst Du Dir keine Sorgen machen, das LG WING ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert und obendrein nach IP54 staub- und wasserabweisend. Dank Griffsperre bleibt der Hauptbildschirm im T-Modus in Position.

fullscreen Das LG WING macht das Anschauen von Filmen zu einem Vergnügen. Bild: © LG 2020

Für die Filmbetrachtung schwenkst Du das Hauptdisplay in die horizontale Lage und schaust Dir dann die Videos im Widescreen-Format 20,5:9 an. Das Zweitdisplay kannst Du zur Videosteuerung verwenden. Um einen Film anzuhalten, vorzuspulen oder zum nächsten Video zu wechseln, musst Du also nicht mehr auf dem Bildschirm herumtippen, auf dem das Video läuft. Du kannst den zweiten Screen auch nutzen, um parallel Anrufe und Nachrichten zu beantworten – endlich ohne nervige Pop-up-Fenster mitten in einem Video.

Das LG WING verfügt über eine 64-Megapixel-Kamera für Fotos, eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und eine spezielle 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera mit Gimbal-Motion-System. Das heißt, dass diese Kamera besonders gut stabilisiert ist und sich als Action-Kamera einsetzen lässt. Für Selfies ist die 32-Megapixel-Pop-up-Kamera vorgesehen, die bei Bedarf oben aus dem Gehäuse herausfährt.

fullscreen Mit dem Joystick schwenkst Du den Aufnahmebereich hin und her. Bild: © LG 2020

Dank sechs Bewegungssensoren und einer speziellen Stabilisierungssoftware nimmst Du Action-Videos in hoher Qualität auf – auch bei der Aufnahme bietet der T-Modus Vorzüge: Du behältst das aufgezeichnete Bild übersichtlich auf dem Hauptdisplay im Blick und steuerst die Aufnahme auf dem Zweitbildschirm. Die Videobearbeitung fällt so ebenfalls leichter. Im Dual-Aufnahmemodus kannst Du sogar mit der Gimbal-Motion-Kamera und der Selfie-Kamera zugleich Videos aufnehmen.

Praktisch ist das Design des LG WING auch beim Gaming. Du verwendest das Zweitdisplay beispielsweise zur Darstellung einer Übersichtskarte und das Hauptdisplay zum Zocken des eigentlichen Spiels, wie etwa bei "Asphalt Legends". Benachrichtigungen lenken nicht mehr vom Spiel ab, sie wandern auf den Zweitbildschirm.

fullscreen Auch beim Gaming ist das Zweitdisplay sehr nützlich. Bild: © LG 2020

Das sind nur einige der neuartigen Einsatzszenarien, die mit dem LG WING möglich sind. Die beiden Bildschirme eignen sich, sofern unterstützt, hervorragend für Multitasking mit mehreren Apps wie Google Maps und WhatsApp. Oder Du nutzt den T-Modus zum Navigieren und Anhören von Musik, für YouTube-Videos oder Shopping. Beachte jedoch, dass die Mediensteuerung nur für bestimmte Apps verfügbar ist.

Das LG WING kann auch normal

Natürlich kannst Du mit dem LG WING außerdem all das tun, was Du mit einem herkömmlichen Flaggschiff-Smartphone machen kannst. Der schnelle Prozessor Snapdragon 765G von Qualcomm drückt auf die Tube, der 4.000-mAh-Akku lässt sich per Qualcomm Quick Charge 4+ rasant aufladen, ein 25-Watt-Netzteil liegt bei.

Die Technik des LG WING Display : 6,8-Zoll-OLED, 2.460 x 1.080 Pixel, HDR + 3,9-Zoll-OLED, 1.240 x 1.080 Pixel

: 6,8-Zoll-OLED, 2.460 x 1.080 Pixel, HDR + 3,9-Zoll-OLED, 1.240 x 1.080 Pixel Kameras : 64 Megapixel, optisch stabilisiert + 13-Megapixel-Ultraweitwinkel + 12-Megapixel-Ultraweitwinkel, optisch stabilisiert mit Gimbal-System + 32-Megapixel-Selfie-Kamera

: 64 Megapixel, optisch stabilisiert + 13-Megapixel-Ultraweitwinkel + 12-Megapixel-Ultraweitwinkel, optisch stabilisiert mit Gimbal-System + 32-Megapixel-Selfie-Kamera Konnektivität : USB-C, ac-Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

: USB-C, ac-Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Prozessor : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G Arbeitsspeicher : 8 GB

: 8 GB Interner Speicher : 128 GB, erweiterbar

: 128 GB, erweiterbar Akku : 4.000 mAh, kabelloses Laden + Schnellladen

: 4.000 mAh, kabelloses Laden + Schnellladen Gewicht : 260 Gramm

: 260 Gramm Stabilität: IP54, MIL-STD-810G

Fazit: Eine spannende Innovation

Das LG WING zeigt, das bei Smartphones noch interessante Innovationen möglich sind. Ob für Medienkonsum, Medienproduktion, Multitasking oder Gaming – die beiden Bildschirme des LG WING bieten handfeste Vorteile.

