HUAWEI P30 lite NEW EDITION & HUAWEI WATCH FIT: Ein buntes Duo

Sie strahlen um die Wette: das HUAWEI P30 lite NEW EDITION mit seinen schimmernden Farbverläufen und die WATCH FIT, die in vier trendigen Farben erhältlich ist. Wir verraten Dir, was das bunte Gespann alles auf dem Kasten hat.

HUAWEI P30 lite NEW EDITION: Gewohnt guter Look, aber mit mehr Speicher

Bei dem HUAWEI P30 lite NEW EDITION handelt es sich um eine Neuauflage des HUAWEI P30 lite, das im März 2019 in Deutschland erschien. Äußerlich unterscheidet sich die neue Edition des HUAWEI P30 lite nicht von seinem Vorgänger. Die Rückseite des Smartphones erstrahlt immer noch in den Farbvariationen Peacock Blue und Breathing Crystal, die beide einen imposanten Farbverlauf bieten. Alternativ gibt es das HUAWEI P30 lite NEW EDITION in einer edlen schwarzen Ausführung.

fullscreen Gleiches Design, aber mit Verbesserungen zum Vorgänger: das HUAWEI P30 lite NEW EDITION. Bild: © Huawei 2020

Die schicke Optik des Vorgängers bleibt beim HUAWEI P30 lite NEW EDITION also erhalten. Allerdings gibt es die Neuauflage nur noch in einer Speichervariante, das Smartphone kann auf 256 GB internen Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen. Zum Vergleich: Beim Vorgänger gibt es in der günstigsten Variante nur 128 GB internen Speicher und 4 GB RAM. Der interne Speicher lässt sich bei Bedarf per microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern.

Bei der Selfie-Kamera des P30 lite NEW EDITION hat HUAWEI ein paar mehr Pixel springen lassen. Statt mit 24 Megapixeln löst die Neuauflage des Smartphones mit 32 Megapixeln auf, das sorgt für etwas schärfere Selbstporträts.

Ansonsten greift die neue Edition auf die bewährte Hardware des HUAWEI P30 Lite zurück. Im Inneren werkelt weiterhin der Kirin 710, das 6,15 Zoll große IPS-Panel mit einer Auflösung von 2.312 x 1.080 Pixeln hat schon beim Vorgänger überzeugt. Dazu kommen die Triple-Kamera auf der Rückseite, ein Fingerabdrucksensor und ein Akku mit einer Kapazität von 3.340 mAh.

Die Triple-Kamera des HUAWEI P30 lite NEW EDITION Weitwinkelobjektiv mit 48 Megapixeln

Ultraweitwinkelobjektiv mit 8 Megapixeln

Tiefensensor mit 2 Megapixeln

Zum Lieferumfang des HUAWEI P30 lite NEW EDITION gehören ein Headset, ein 18-Watt-Schnellladegerät, ein USB-Kabel, ein SIM-Werkzeug, eine Schnellstartanleitung, eine Garantiekarte und ein TP Schutzfilm.

HUAWEI WATCH FIT: Der Fitness-Trainer am Handgelenk

fullscreen Stylisch: Die HUAWEI WATCH FIT macht sowohl beim Sport als auch im Alltag eine gute Figur. Bild: © Huawei 2020

Farbenfreudig wie das HUAWEI P30 lite NEW EDITION präsentiert sich auch die Fitness-Smartwatch HUAWEI WATCH FIT, zur Auswahl stehen vier Armbänder in den Farben Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange und Sakura Pink.

Das längliche, 1,64 Zoll große OLED-Display der HUAWEI WATCH FIT löst mit 456 x 280 Pixeln auf und bietet viel Fläche für eingehende Nachrichten und Gesundheitsdaten. Die WATCH FIT verfügt über zahlreiche Sensoren, dazu zählen unter anderem Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor und GPS.

Dank des eingebauten GPS-Sensors kannst Du Dein Smartphone bei einer Jogging-Runde um den Block also zu Hause lassen. Der Umgebungslichtsensor sorgt dafür, dass sich die Bildschirmhelligkeit an das jeweilige Lichtverhältnis anpasst. Dadurch lässt sich das Display der Uhr jederzeit gut ablesen, und der Akku wird weniger belastet. Zusätzlich kann die WATCH FIT die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Bluts erfassen, trackt darüber hinaus den Schlaf, das Stresslevel und bei Frauen den Menstruationszyklus.

Die wasserdichte HUAWEI WATCH FIT richtet sich in erster Linie an Sportler und Fitness-Fans. Sie bietet 11 professionelle Sportmodi wie Laufen, Radfahren und Schwimmen mit Echtzeit-Tracking, zusätzlich gibt es 85 Trainingsmodi für weitere Workouts wie Yoga und Intervalltraining. Speziell für Fitnessanfänger und Sportmuffel verfügt die Smartwatch außerdem über motivierende Trainings-Clips und regelmäßige Erinnerungen, sich ein wenig zu bewegen.

Eingehende Anrufe, Benachrichtigungen und Termine von Deinem Smartphone bekommst Du direkt auf dem Display der Smartwatch angezeigt. Erwähnenswert ist auch der langlebige Akku: Mit einer Ladung kommt die WATCH FIT bis zu zehn Tage aus, komplett aufladen lässt sich die Smartwatch in weniger als 100 Minuten. Hast Du es kurz vor dem Training verpennt, die WATCH FIT aufzuladen, ist das auch kein Problem. Schon fünf Minuten am Ladegerät genügen für eine Laufzeit von 24 Stunden.

Im Lieferumfang der HUAWEI WATCH FIT sind eine Ladestation, ein Ladekabel und eine Schnellstartanleitung enthalten.

