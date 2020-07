Im Google Play Store das Land ändern: So geht's

Um einige Apps und Inhalte nutzen zu können, musst Du im Google Play Store das Land ändern. Das geht aber nicht ohne Weiteres und bringt auch einen Nachteil mit sich. Wir verraten Dir, worauf Du achten musst.

Der Google Play Store bietet nicht in jedem Land das gleiche Angebot an Apps und Inhalten. Das liegt vor allem daran, dass einzelne Apps, Filme oder Bücher nur in bestimmten Ländern veröffentlicht wurden. Um trotzdem Zugriff auf Inhalte zu erhalten, die in Deutschland beispielsweise nicht erhältlich sind, musst du die Ländereinstellungen im Play Store ändern.

Im Play Store das Land ändern ist nicht so einfach

Normalerweise kannst Du das Land im Google Play Store nur dann ändern, wenn Du Dich auch wirklich in einem anderen Land befindest. Die App erkennt nämlich anhand Deiner IP-Adresse, wo Du Dich befindest. Bist Du in Deutschland kannst Du die Ländereinstellungen nicht einfach auf ein anderes Land wie Frankreich, Japan oder Australien wechseln.

Die einzigen Möglichkeiten, trotzdem das Land im Play Store zu ändern, sind, dass Du Dich tatsächlich in diesem Land befindest oder einen VPN-Dienst nutzt, der Deinen wahren Standort verschleiert und den Google-Servern vorgaukelt, Du würdest Dich im gewünschten Land befinden. Eine häufig empfohlene VPN-App ist Nord VPN.

So änderst Du das Land im Play Store

Öffne den Google Play Store Tippe links oben auf das Menü-Symbol Wähle im Menü den Eintrag "Konto" Suche nach dem Unterpunkt "Land und Profile" und wähle dort das Land aus, von dem aus der Play Store genutzt werden soll.

©Google/ Screenshot: TURN ON 2020 fullscreen Im Play Store kannst Du das Land unter "Einstellungen > Konto" ändern.

Bedenke, dass Du Dein eventuell vorhandenes Google-Play-Guthaben beim Wechsel auf ein anderes Land nicht verwenden kannst. Es steht Dir jedoch wieder zur Verfügung, wenn Du die Einstellung zurück auf das ursprüngliche Land setzt.

