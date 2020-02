Instagram Story erstellen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Egal ob alltägliche Momente, coole Events oder der Sommerurlaub – die Instagram-Story-Funktion ermöglicht es Dir, Deine Follower immer hautnah an Deinen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Wir erklären Dir, wie man eine Instagram Story erstellen kann und welche einzigartigen Features es gibt.

Stories kann man auf Instagram bereits seit 2016 posten. Mit den kurzen bis zu 15 Sekunden Clips kannst Du eine fortlaufende Geschichte Deines Tagesgeschehens zeigen oder einfach coole Momente teilen. Wichtig zu wissen ist aber, dass die kurzen Videos nach 24 Stunden nicht mehr sichtbar sind. Über die sogenannten "Highlights" kann man vergangene Clips jedoch bewahren und sie gesondert in seinem Profil anzeigen lassen. Wie Du die Stories dafür aber erst einmal bei Instagram erstellst, erklären wir Dir in der folgenden Anleitung.

Die Basics zuerst

Die Story-Funktion erreichst Du auf Instagram über das Kamera-Symbol in der linken oberen Ecke. Auf dem Display siehst Du nun eine Kamera-Anzeige, mit einigen Symbolen und Buttons drum herum.

©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Mit dieser Ansicht startet jede Instagram Story.

Über das Kamera-Symbol mit den zwei Pfeilen in der rechten unteren Ecke wechselst Du die Kamera-Ansicht.

Auf gleicher Höhe befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite ein Button für Deine Galerie-Ansicht.

Zwischen den beiden Symbolen findest Du ein Scroll-Menü, mit dem Du ein Boomerang erstellen (ganz kurzes, sich wiederholendes Video), Live gehen oder den Superzoom benutzen kannst.

Über den drei Funktionen siehst Du verschiedene bunte Kreise – das sind die Filter-Bildchen bei den Instagram Stories.

Der große weiße Kreis in der Mitte ist der Auslöse-Knopf.

Filterfunktion richtig einsetzen

Mit den Filtern kannst Du Deine Story mit interessanten Effekten, lustigen Masken und Stimmverzerrern aufpeppen. Einige Filter funktionieren auch, ohne dass Du Dein Gesicht in die Kamera hältst. Solche Effekte lassen sich übrigens sowohl für Videos als auch für Fotos anwenden.

©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Filter "Neon Valentine" ©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Filter "Doodle Heart" ©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Filter "Haunted TV"

Du kannst durch die Filter scrollen und wirst direkt sehen, wie sich die Kameraanzeige verändert.

Deine Lieblingseffekte kannst Du sogar speichern. Dafür tippst Du einfach auf seinen Namen, der Dir am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Es öffnet sich ein Menü, durch das Du den ausgewählten Effekt verschicken und eben auch speichern kannst.

Je nach Situation, die Du in Deiner Story zeigen möchtest, passen verschiedene Filter. Probier Dich einfach durch.

Standorte, Musik und Co. in Deiner Story

Hast Du einen kurzen Clip oder ein Foto in Deiner Story aufgenommen, kannst Du es mit coolen Anzeigen versehen. Dafür tippst Du am oberen rechten Rand auf das Viereck mit dem Gesicht oder machst eine Wischbewegung von unten nach oben. Es öffnet sich ein Menü, in dem Du ganz viele Optionen siehst. Hier eine Übersicht, was Du alles machen kannst:

©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Das Menü für Deine Instagram Story bietet viele Optionen.

Wenn Du die Option Standort wählst, kannst Du Dich entweder orten lassen oder Du gibst ihn manuell in die Suchleiste ein.

Für die Anzeige der Uhrzeit drückst Du auf die entsprechende Option und fügst sie Deinem Beitrag hinzu.

Die Temperaturanzeige funktioniert ähnlich.

Du kannst andere Accounts auch erwähnen und so hat die andere Person die Möglichkeit, den Clip in seiner eigenen Story zu posten.

Hashtags kannst Du bei Instagram sowohl unter Posts, aber auch in Deiner Story setzen. ©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Standort hinzufügen ©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Uhrzeit hinzufügen ©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Hashtag hinzufügen

Du kannst Umfragen durchführen, bei denen Du zwei Antwortmöglichkeiten festlegst.

Es gibt ein Fragetool, durch das Du Deine Follower auffordern kannst, Dir Fragen und Nachrichten zu schicken.

Nicht zu verwechseln damit ist die Chat-Funktion, mit der Du Leute zu einem Gruppenchat einladen kannst.

Ein Quiztool ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Hier kannst Du Deinen Followern bis zu vier Antwortmöglichkeiten vorgeben und nur eine als "richtig" markieren.

Für die passende musikalische Untermalung sorgt die Musik-Option, mit der Du einen Song aus einer ganzen Bibliothek aussuchen kannst.

Um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, lassen sich auch Spenden sammeln.

Für die besondere Portion Pep in Deiner Story sorgen GIFs, die sich über Giphy suchen lassen.

Normale Texte kannst Du natürlich ebenfalls zu Deiner Story hinzufügen, indem Du einfach auf Dein Bild oder Video tippst.

Wenn Du Deine Follower auf ein cooles Event oder vielleicht ein neues YouTube Video von Dir aufmerksam machen möchtest, kannst Du einen Countdown einstellen.

Tipp: Alle Anzeigen, die Dir nicht gefallen, kannst Du mit einem Fingerwisch zum unteren Bildschirmrand ziehen. Da öffnet sich automatisch ein kleines Papierkorb-Symbol und dort ziehst Du es rein.

Highlights erstellen

Die Highlight-Funktion hatten wir schon kurz angerissen. Du siehst sie bei einem Account über dem Bilder-Feed und hier sind die kurzen Clips auch nach 24 Stunden noch für andere Nutzer sichtbar. Viele User ordnen ihre Highlights thematisch einem Event oder einer Reise zu. Gehe dafür wie folgt vor:

©Screenshot TURN ON/Instagram 2020 fullscreen Über diesen Button kannst Du ein Highlight hinzufügen.

Navigiere zunächst auf Dein Profil und tippe auf das Plus-Zeichen mit dem Wort "Neu" darunter, dass etwa mittig auf Deinem Profil zu finden ist. Es öffnet sich das Stories-Archiv, also alle Deine Clips, die Du in der Vergangenheit über die Funktion aufgezeichnet hast. Nun kannst Du die gewünschten Beiträge durch Antippen mit einem Häkchen markieren. Tippe oben rechts auf Weiter. Du kannst dem Highlight jetzt einen Titel geben und das Titelbild bearbeiten. Anschließend klickst Du auf "Hinzufügen" und das Highlight ist erstellt.

So wirst Du erfolgreich mit Instagram-Stories

Jetzt hast Du alle Infos an der Hand, um so richtig mit Deinen Instagram Stories durchzustarten. Zum Schluss haben wir noch Tipps für Dich, wie Du schnell regelmäßige Zuschauer bekommst und Deine Stories interessanter werden.