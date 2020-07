iOS 14: So funktioniert der Download der Entwickler-Beta

iOS 14 wurde vorgestellt, wird aber erst im Herbst als Software-Update veröffentlicht. Wer nicht auf die öffentliche Beta warten möchte, kann sich stattdessen unter gewissen Voraussetzungen sofort die Beta für Entwickler herunterladen und auf dem iPhone oder iPad installieren. Wir klären, wie das funktioniert.

Am 22. Juni 2020 präsentierte Apple auf der WWDC 2020 iOS 14 mit einigen neuen Features und Verbesserungen. Wer nicht bis zum Release im Herbst warten will, kann vermutlich irgendwann im Juli die öffentliche Beta nutzen – oder schon jetzt die Entwickler-Beta von iOS 14 auf seinem iPhone installieren. Wichtig: Da die Beta von iOS 14 noch sehr fehleranfällig und weit weg von einem stabilen Status sein dürfte, solltest Du zunächst ein iCloud-Backup anlegen. So sicherst Du alle wichtigen Daten und bist im Fall von Software-Problemen auf der sicheren Seite.

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, um die Entwickler-Beta auf dem iPhone oder iPad zu installieren. Unkompliziert ist es, wenn Du bereits im Besitz eines kostenpflichtigen (99 Euro jährlich) Entwickler-Accounts bist und die neueste Version per iTunes auf Deinem Endgerät installierst. Die andere Methode funktioniert über ein Konfigurationsprofil, das es Dir erlaubt, die iOS-14-Beta direkt über das iPhone zu installieren. Zunächst beschreiben wir den ersten Weg.

iOS-14-Beta mit Entwickler-Account in iTunes installieren

©Apple 2019 fullscreen Mit einem Entwickler-Konto kannst Du die erste Beta von iOS 14 schon jetzt testen.

Besitzt Du bereits einen Entwickler-Zugang, ist die Installation der iOS-14-Beta vergleichsweise einfach. Um Zugang zur Entwickler-Beta zu erhalten, musst Du entweder selbst einen derartigen Zugang besitzen oder Teil einer Organisation sein, die über entsprechende Accounts verfügt. Falls für Dich beide Optionen nicht infrage kommen, halte in Deinem Bekanntenkreis Ausschau nach einer Person, die einen solchen Account besitzt – und bitte sie, Dich zu ihrem Entwickler-Konto hinzuzufügen. Deine Apple-ID bleibt dabei unverändert. Anschließend erhältst Du eine Einladung per Mail und kannst Dich im Entwickler-Bereich der Apple-Webseite mit Deiner Apple-ID einloggen.

Im nächsten Schritt musst Du die UDID Deines Geräts zum Entwickler-Konto hinzufügen. Die UDID ist eine einzigartige Identifikationsnummer Deines Modells, die primär für App-Entwickler von Bedeutung ist. Um diese herauszufinden, verbinde Dein Gerät mit iTunes und wähle Dein iPhone oder das gewünschte Modell aus. Dort erscheint zunächst die Seriennummer des Geräts, mit einem Klick darauf wird die UDID eingeblendet. Kopiere anschließend diese Nummer. Wähle jetzt in der Entwickler-Sidebar in iTunes den Punkt "Zertifikate, IDs und Profile" und wähle das iPhone oder das iPad aus. Danach klickst Du auf das "+"-Zeichen und fügst die zuvor kopierte UDID in das Textfeld ein.

Anschließend besuchst Du die Download-Rubrik von Apples Entwickler-Seite unter developer.apple.com/download/ und wählst die entsprechende iOS-Firmware für Dein Modell aus. Nachdem Du diese IPSW-Datei heruntergeladen hast, musst Du selbige per iTunes installieren. Öffne dazu die iTunes-Software, wähle Dein Endgerät aus und klicke bei gehaltener Shift-Taste auf Update. Jetzt musst Du die soeben heruntergeladene IPSW-Datei wählen und bestätigen – die Installation der Beta von iOS 14 startet. Dein Gerät wird jetzt völlig neu aufgesetzt. Willst Du Deine Daten, Medien und Apps wiederhaben, musst Du diese per Backup einspielen.

Installation der iOS-14-Beta mit einem Konfigurationsprofil

Wer sich eher als Einsteiger sieht, für den dürfte die Installation direkt über das Gerät interessanter sein. Hast Du die UDID zu Deinem Entwickler-Zugang hinzugefügt, musst Du folgende Seite aufrufen: developer.apple.com/download/. Dort gibt es einen Abschnitt namens Konfigurationsprofil, mit einem Klick auf "Download" wird das Konfigurationsprofil für iOS 14 heruntergeladen. Auf Deinem iPhone oder iPad gehst Du wie folgt vor: "Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate". Befindest Du Dich im WLAN, bekommst Du jetzt die Entwickler-Beta als Update angeboten.

Zusammenfassung