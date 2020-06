iOS 14: So funktionieren die neuen Widgets auf dem Homescreen

Widgets auf dem Homescreen – darauf mussten iPhone-Nutzer lange Zeit warten. Mit iOS 14 hat das Warten aber ein Ende: Endlich kannst Du Widgets flexibel auf dem Homescreen platzieren! Wie das funktioniert, erklären wir im folgenden Ratgeber.

Es ist wohl die größte Neuerung von iOS 14, auf jeden Fall die auffälligste – Widgets auf dem Homescreen. Während die nützlichen Tools bislang in einen eigenen Bereich ausgegliedert waren ("Heute"-Ansicht), können sie in iOS 14 deutlich flexibler eingesetzt werden. Du kannst sie nicht nur an beliebiger Stelle auf Deinem iPhone-Homescreen platzieren, sondern auch unter verschiedenen Widget-Größen wählen. Die Widgets selbst suchen sich ihren Platz, andere Apps werden direkt um sie herum platziert.

So kannst Du Widgets auf dem Homescreen platzieren

Halte den Finger auf einen freien Bereich auf dem iPhone-Homescreen so lange gedrückt, bis die App-Symbole anfangen zu wackeln. Tippe auf das Plus-Symbol in der Ecke links oben. Jetzt siehst Du alle verfügbaren Widgets. Wähle eines aus, bestimme die Größe und tippe auf "Widget hinzufügen". Ziehe das Widget mit gehaltenem Finger an die gewünschte Position. Tippe auf "Fertig" in der Ecke rechts oben, um das Widget auf dem Homescreen zu platzieren.

©YouTube/Apple 2020 fullscreen In iOS 14 kannst Du Widgets platzieren, wo Du möchtest.

So funktionieren Widgets mit Smart Stack

Mit Smart Stack gibt es in iOS 14 eine unkomplizierte Möglichkeit, schnell auf häufig genutzte Widgets zuzugreifen. Möchtest Du Smart Stack auf Deinem Homescreen nutzen, musst Du bei Punkt 4 in der obigen Anleitung einfach Smart Stack wählen. Entscheide Dich jetzt für eine kompakte oder eine größere Darstellung.

Anschließend wird iOS 14 Dir je nach Tageszeit, Ort oder Aktivität das jeweils relevante Widget in Smart Stack anzeigen. Natürlich kannst Du auch jederzeit bequem durch die Widgets durch Wischen nach oben oder unten schalten.

