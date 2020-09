iPad mit Apple TV verbinden: So geht's

Ob als Fernbedienung oder zum Spiegeln eigener Inhalte – iPad und Apple TV sind eine unschlagbare Kombination. Wir erläutern, wie Du Dein iPad mit Apple TV verbindst, um das volle Potenzial des Mediaplayers auszureizen.

Die Fernbedienung für den Apple TV ist kompakt, stylish und eigentlich gut bedienbar – doch insbesondere die Touchbedienung für die Navigation ist nicht jedermanns Sache – mit dem iPad schaffst Du Abhilfe. Denn: Apples Tablet kannst Du unkompliziert als Fernbedienung nutzen. Hier musst Du keine Sorge haben, dass Du es leicht verlegst, allein schon aufgrund der im Vergleich zur Apple TV Remote deutlich größeren Abmessungen.

iPad als Fernbedienung verwenden

Damit iPad und Apple TV miteinander kommunizieren können, müssen sich beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk befinden. Ist das der Fall, kannst Du die Remote-App auf Deinem iPad starten. Du findest sie in Deinem Kontrollzentrum. Für gewöhnlich verbindet sich die App automatisch mit Deinem Apple TV. Sollte das nicht so sein, wirst Du zur Eingabe eines Codes aufgefordert, der vom Apple TV auf Deinem Fernseher dargestellt wird. Nach erfolgreicher Eingabe kannst Du den Mediaplayer mit dem iPad steuern und so etwa die Wiedergabe pausieren oder auch die Sprachsteuerung nutzen.

Schnellere Eingaben mit iPad-Tastatur

Der Apple TV verfügt zwar über eine hervorragende Spracherkennung, doch das Tippen längerer Wörter macht mit der Fernbedienung wenig Spaß – und ist zeitlich ziemlich aufwendig. Besser geht es, wenn Du einfach die exzellente iPad-Tastatur für die Eingabe am Apple TV verwendest.

Denn: Apple hat seit iOS 10 eine versteckte Tastatur integriert, die sich automatisch einblendet, wenn die Texteingabe des Apple TVs betätigt wird. Voraussetzung ist, dass sich beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk befinden. Und immer, wenn Du etwas auf dem Apple TV eingeben willst, erscheint auf dem iPad (oder auch iPhone) wie magisch eine Benachrichtigung, dass Du die Tastatur für Deine Eingaben nutzen kannst.

Inhalte vom iPad spiegeln mit Apple AirPlay

Ein weiterer Vorteil, wenn Du das iPad mit dem Apple TV verbindest: AirPlay, Apples Standard für drahtlose Übertragungen zwischen zwei Geräten. Du kannst Inhalte vom iPad auf Knopfdruck auf dem großen TV-Bildschirm wiedergeben, ganz unkompliziert und ohne Installation zusätzlicher Apps. Das eignet sich nicht nur für Musik oder Filme, sondern selbst für Spiele, die Du einfach auf einem größeren Bildschirm genießen möchtest.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Befinden sich iPad und Apple TV im gleichen WLAN-Netzwerk, kannst Du im iPad-Kontrollzentrum einfach den Punkt "Bildschirmsynchronisierung" wählen. Nach der Auswahl solltest Du einen Eintrag namens "Apple TV" sehen, den Du antippst – fortan werden alle Inhalte vom iPad einfach über den Apple TV wiedergegeben.

