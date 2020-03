iPad-Multitasking: Alles, was Du dazu wissen musst

Das iPad ist mit seinem großen Bildschirm und seiner starken Leistung für Multitasking geradezu prädestiniert. Doch wie genau funktioniert das iPad-Multitasking und welche Möglichkeiten gibt es mit iPadOS? Bei uns erfährst Du alles dazu.

Kompatible iPads iPad Pro

iPad (5. Generation und neuer)

iPad Air 2 und neuer

iPad mini 4 und neuer

Slide Over nutzen

Slide Over ist immer dann praktisch, wenn Du eine App vor eine andere schieben möchtest – selbst wenn schon zwei Anwendungen per Split View geöffnet wurden.

Öffne die gewünschte App. Streiche auf dem Display von unten nach oben, um das iPad-Dock zu öffnen. Halte im Dock die zweite App gedrückt und ziehe diese auf den Bildschirm.

Wenn Du bereits mit zwei Apps gleichzeitig im Split-View-Modus arbeitest, kannst Du per Slide Over dennoch eine weitere Anwendung öffnen.

Öffne das Dock und ziehe die gewünschte App auf die Trennlinie, entscheide Dich jetzt für die linke oder rechte Seite. Um die App außerhalb des Displays zu verschieben, musst Du einfach die graue Linie im oberen Bereich der App gedrückt halten und das Programm nach rechts außerhalb des Bildschirms ziehen. Möchtest Du die verschobene App wieder nutzen, reicht ein einfaches Streichen von rechts nach links in den Bildschirm. Um zwischen mehreren Slide-Over-Apps zu wechseln, streichst Du den grauen Strich nach links oder rechts. Um eine Slide-Over-App zu schließen, streichst Du den Strich nach oben und hältst ihn in der Bildschirmmitte gedrückt. Jetzt werden alle Slide-Over-Apps angezeigt. Streiche erneut den Strich nach oben, um die App zu schließen.

©Screenshot Apple/TURN ON 2020 fullscreen Mit Slide Over kannst Du mit mehreren Apps gleichzeitig arbeiten.

Split View verwenden

Mit Split View kannst Du zwei Apps gleichzeitig komfortabel auf dem Bildschirm arbeiten – dabei kannst Du die Größe, die für jede App zur Verfügung steht, jederzeit anpassen. Split View funktioniert grundsätzlich nur mit zwei unterschiedlichen Programmen, in Einzelfällen aber auch nur mit einer App, etwa bei Apples iWork-Apps und der Dateien-App.

Öffne zunächst eine beliebige App. Öffne das iPad-Dock und ziehe die gewünschte App aus dem Dock in den Bildschirm hinein. Mithilfe der App-Trennlinie kannst Du den Platz definieren, den Du jeder App einräumen möchtest. Um beiden Apps gleich viel Platz einzuräumen, ziehe die Trennlinie in die Mitte des Bildschirms. Um von Split View auf Slide Over zu wechseln, musst Du nur vom oberen Rand der App nach unten streichen. Um Split View zu beenden, musst Du die Trennlinie einfach über die zu schließende App ziehen.

Zwei Safari-Fenster in Split View nutzen

©Screenshot Apple/TURN ON 2020 fullscreen Zwei Safari-Fenster auf einem Bildschirm? Mit Split View geht's.

Besonders eignet sich Split View für die Nutzung von gleich zwei Safari-Fenstern. Ganz intuitiv ist der Weg dorthin gleichwohl nicht,

Nutze das iPad im Querformat und öffne Safari. Öffne einen Link in Split View: Lege dazu den Finger auf einen Link und ziehe diesen auf die rechte Bildschirmseite. Wähle jetzt das Fenster-Symbol und tippe auf "Neues Fenster öffnen". Ziehe den Tab jetzt nach links oder rechts in Split View. Halte das Fenster-Icon gedrückt, um Split View für Safari wieder zu beenden.

Bild-in-Bild-Modus nutzen

©Screenshot Apple/TURN ON 2020 fullscreen Mit dem Bild-in-Bild-Modus kann ein Video in einem kleinen Fenster weiterlaufen.

Praktisch: Schnell mal eine E-Mail beantworten, während in einem anderen Fenster das Video weiterläuft – mit dem Bild-in-Bild-Modus auf dem iPad ist das problemlos möglich.

Drücke auf das Bildschirm-Symbol während einer Videowiedergabe oder eines FaceTime-Anrufs. Die Videoanzeige wird minimiert und in der Bildschirmecke angezeigt. Öffne jetzt eine beliebe App, während die Videowiedergabe nahtlos im kleinen Fenster fortgesetzt wird. Tippe auf das Pfeilsymbol im Video, um den Bild-in-Bild-Modus zu beenden.

Gesten, die Du kennen solltest

Multitasking-Features finden sich auf dem iPad an allen Ecken und Enden – vorausgesetzt, Du kennst die passenden Gesten dafür. Mit ihnen kannst Du schnell zwischen Apps wechseln oder selbige im Handumdrehen wieder schließen.

App-Umschalter: Streiche mit dm Finger von unten nach oben in den Bildschirm und halte den Finger in der Mitte des Bildschirms, bis die Multitasking-Ansicht angezeigt wird. Durch Streichen von links nach rechts kannst Du durch geöffnete Apps navigieren.

Apps wechseln: Streiche während der App-Nutzung mit vier oder fünf Fingern nach links oder rechts, um zuvor geöffnete Apps zu erreichen. Auf neueren iPad-Pro-Tablets kannst Du entlang des unteren Bildschirmrands streichen.

Zum Homescreen zurückkehren: Während Du eine App verwendest, streichst Du vom unteren Bildschirmrand nach oben. Alternativ kannst Du fünf Finger gleichzeitig auf dem Display zusammenziehen.

©Screenshot Apple/TURN ON 2020 fullscreen Nicht nur per Home-Button erreichst Du den App-Switcher, sondern auch per Geste.

Drag and Drop: So geht's

Auf Computern ist Drag and Drop seit vielen, vielen Jahren ein alter Hut – auf dem iPad ist das Feature jedoch noch vergleichsweise frisch. Ob Fotos, Dateien oder Texte – per Drag and Drop kannst Du Inhalte im Handumdrehen von einer App zur anderen verschieben. Das ist nicht nur intuitiv, sondern auch deutlich schneller als zuvor.

Öffne dazu zwei Apps in Split View oder Slide Over wie weiter oben beschrieben. Halte jetzt das gewünschte Objekt, das Du woanders einfügen möchtest, so lange gedrückt, bis es angehoben. Bei mehreren Objekten: Halte eines gedrückt und ziehe es leicht, während Du es weiterhin hältst – mit einem anderen Finger kannst Du nun zusätzliche Objekte antippen und auswählen. Bei Texten musst Du diesen zunächst wählen und gedrückt halten, bis er angehoben wird. Ziehe das Objekt oder den Text jetzt in die andere App zum Ablegen.

iPad-Multitasking deaktivieren

Natürlich bist Du nicht gezwungen, die iPad-Features für Multitasking zu nutzen. Wenn Du möchtest, kannst Du die Funktionalität auch einfach ausschalten.