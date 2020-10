iPhone 12 und iPhone 12 Pro: Preise und Release der neuen Smartphones

Wann gibt es iPhone 12 und iPhone 12 Pro zu kaufen und was werden die einzelnen Modelle kosten? Hier bekommst Du die komplette Übersicht.

So viele neue iPhones gab es noch nie: Gleich vier neue Modelle hat Apple am Dienstag vorgestellt. Neben dem iPhone 12, dem iPhone 12 Pro und dem 12 Pro Max wird es zum ersten Mal auch ein iPhone 12 Mini geben.

Technisch werden das iPhone 12 und das 12 Mini abgesehen von der Größe identisch sein. Während das Standard-Modell über einen 6,1-Zoll-Bildschirm verfügt, soll das kleinere Modell mit einem 5,4-Zoll-Screen daherkommen. Das iPhone 12 Pro hat wie das iPhone 12 ein 6,1-Zoll-Display während das iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll das bislang größte Display aller Modelle erhält.

iPhone 12 Mini: Preise, Vorbestellung und Release

fullscreen Das iPhone 12 Mini hat ein 5,4-Zoll-Display. Bild: © Apple 2020

Das iPhone 12 Mini wird das günstigste der vier neuen Modelle sein. In Deutschland starten die Preise bei 778,85 Euro.

iPhone 12 Mini Preis 64 GB 778,85 Euro 128 GB 827,55 Euro 256 GB 944,55 Euro

Die Vorbestellungen für das iPhone 12 Mini in den Farben Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Rot starten am 6. November. Der Verkauf beginnt am 13. November 2020.

iPhone 12: Preise, Vorbestellung und Release

fullscreen Das iPhone 12 erscheint am 23. Oktober. Bild: © Apple 2020

Das iPhone 12 soll ist das erste 5G-Modell von Apple und soll in Deutschland ab 876,30 Euro erhältlich sein.

iPhone 12 Preis 64 GB 876,30 Euro 128 GB 925,05 Euro 256 GB 1042,05 Euro

Das iPhone 12 kann ab dem 16. Oktober in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Rot vorbestellt werden. Die Auslieferung und der Ladenverkauf starten am 23. Oktober 2020.

iPhone 12 Pro: Preise, Vorbestellung und Release

fullscreen Das iPhone 12 Pro hat einen sogenannten LIDAR-Scanner. Bild: © Apple 2020

Das neue Pro-Modell kommt erneut mit mehr Kameras und dem neuen LIDAR-Scanner von Apple auf den Markt. Es wandert ab 1120 Euro über die Ladentheken.

iPhone 12 Pro Preis 128 GB 1120 Euro 256 GB 1237 Euro 512 GB 1461, 20 Euro

Auch für das iPhone 12 Pro in den Farben Gold, Silber, Graphit und Pazifikblau starten die Vorbestellungen am 16. Oktober und der Verkauf am 23. Oktober 2020.

iPhone 12 Pro Max: Preise, Vorbestellung und Release

fullscreen Mit 6,7 Zoll ist das iPhone 12 Pro Max das bislang größte Apple-Smartphone. Bild: © Apple 2020

Mit 6,7 Zoll hat das iPhone 12 Pro Max das größte Display, das es je in einem Apple-Phone gab. Die Größe hat allerdings ihren Preis und der startet ab 1217,50 Euro.

iPhone 12 Pro Max Preis 128 GB 1217,50 Euro 256 GB 1334,45 Euro 512 GB 1558,65 Euro

Das iPhone 12 Pro Max wird es in den Farben Gold, Silber, Graphit und Pazifikblau ab dem 6. November zur Vorbestellung geben. Der Verkauf startet schließlich am 13. November.

Apple-Produkte Jetzt kaufen bei