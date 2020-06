iOS-14-Event im Livestream schauen: So kannst Du die WWDC 20 verfolgen

Apples große WWDC 2020 steht an! Wir verraten, wie Du das Apple-Event rund um iOS 14 im Livestream schauen kannst. So kannst Du direkt live verfolgen, wenn Apple seine Neuerungen in Cupertino enthüllt.

Am Montag um 19 Uhr MEZ fällt der Startschuss für Apples WWDC-2020-Keynote. Das Event steht ganz im Zeichen von iOS 14. Auch neue Versionen von macOS, tvOS und watchOS stehen auf der Tagesordnung.

Wie immer überträgt Apple den Live-Stream direkt auf seiner Webseite. Wer also ein iOS-Gerät oder einen Mac sein Eigen nennt, kann das Event bequem über den Safari-Browser verfolgen. Doch schon bei einem Android-Smartphone funktioniert das nicht mehr, auch direkt am Computer kann der Livestream nicht ohne Weiteres angeschaut werden.

1. Apple-Keynote auf dem iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV & Mac anschauen

Wer ein Gerät von Apple besitzt, kann die Keynote besonders unkompliziert verfolgen. Vorausgesetzt wird lediglich ein iOS-Modell mit iOS 10 oder neuer. Auf einem Mac wird hingegen macOS Sierra 10.12 oder neuer benötigt. Auf dem Apple TV kannst Du den Keynote-Live-Stream direkt in der Apple-Events-App verfolgen, wenn Du ein Modell der zweiten Generation besitzt. Hast Du einen Apple TV 2 oder neuer, kannst Du die Keynote auch via AirPlay über die Box verfolgen.

2. Apple-Keynote im Browser anschauen

Lange Zeit war es nicht möglich, mitterweile gelingt es problemlos: das Schauen der Keynote im Browser, ganz gleich, ob Chrome, Firefox oder ein anderer Browser. Einfach Apples Live-Seite aufrufen, Stream anwerfen – fertig. Vorbei die Zeiten, in denen der Stream nur in Safari funktionierte.

3. Alternative für Windows 10 & ältere Versionen: VLC-Player

Nutzer älterer Windows-Versionen haben es ein wenig schwieriger und müssen den Umweg über ein externes Programm gehen. Hier hat sich der Einsatz des weitverbreiteten VLC-Players in der Vergangenheit bewährt. Das funktioniert wie folgt:

VLC-Player downloaden und installieren "Medien > Netzwerkstream öffnen > Live-Stream-URL eingeben > Wiedergabe" Die URL kann zumeist durch eine kurze Recherche im Netz vor dem Event erfahren werden Der Stream der Apple-Keynote lässt sich so praktisch im VLC-Player anschauen

Android-User gehen im Prinzip genauso vor wie Windows-User. Der VLC-Player kann kostenlos im Play Store heruntergeladen werden. Auch bei der Android-Variante muss der Netzwerkstream einfach nur hinzugefügt werden, um die Apple-Keynote live per Stream zu empfangen.

©TURN ON Screenshot 2015 fullscreen Live-Stream der Apple Keynote via VLC-Player.

4. Livestreams auf YouTube und Twitter

In den vergangenen Jahren hat Apple sein Livestream-Angebot zu seinen Keynotes immer weiter ausgebaut und im September 2019 kam eine neue Möglichkeit hinzu: YouTube. Wieder einmal wird es auf dem YouTube-Kanal von Apple einen Livestream zu einer Keynote geben. Auch auf Twitter dürfte es wieder einen Stream geben.

Zusammenfassung