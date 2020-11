JBL Xtreme 2 & Free 2 TWS: Fetter Sound für unterwegs

Einen satten Sound und lange Akkulaufzeiten – das versprechen der Bluetooth-Lautsprecher JBL Xtreme 2 und die kabellosen In-Ear-Kopfhörer JBL Free 2 TWS. Was die mobilen Klangspezialisten von JBL noch draufhaben, erfährst Du in diesem Artikel.

JBL Xtreme 2: Der robuste Lautsprecher für Musikgenuss im Freien

Der Xtreme 2 von JBL ist mit seinem hochwertigen und widerstandfähigen Material perfekt für den Einsatz im Freien. Ob Sportplatz, Grillparty oder Camping – der Bluetooth-Lautsprecher versorgt Dich überall mit sattem Sound. Der Xtreme 2 verfügt über eine IPX7-Zertifizierung, er ist also wasserdicht und kann Dich im Sommer problemlos ins Freibad und an den Strand begleiten. Mitthilfe des Tragegurts lässt sich der kompakte JBL-Lautsprecher bequem überallhin mitnehmen.

fullscreen Bild: © JBL 2020 Gute Mucke beim Snowboarden hören? Mit dem JBL Xtreme 2 kein Problem!

Noch wichtiger als Mobilität ist ein guter Sound – und den liefert der Xtreme 2: Vier Treiber und zwei Bassmembranen sorgen für einen dynamischen Stereoklang. Über das Feature JBL Connect+ kannst Du weitere kompatible JBL-Lautsprecher mit dem Xtreme 2 verbinden und so größere Flächen mit Musik beschallen. Die Audioquelle lässt sich entweder über Bluetooth oder 3,5-Millimeter-Klinkstecker mit dem Gerät verbinden.

Dank des ausdauernden Lithium-Ionen-Akkus musst Du Dir keine Sorgen machen, dass dem Bluetooth-Speaker während der Party die Puste ausgeht. Der Akku besitzt eine Kapazität von 10.000 mAh, was für bis zu 15 Stunden Musikwiedergabe reicht. Ein weiteres cooles Feature: Der Akku lässt sich zur Powerbank umfunktionieren. Sollte Deinem Smartphone oder Fitness-Tracker überraschend der Strom ausgehen, kannst Du das Gerät per USB am Lautsprecher wieder aufladen – und die Musik läuft dabei weiter.

Der JBL Xtreme 2 ist in den Farben Schwarz, Blau, Grün, Camouflage, Gun Metal und Rot verfügbar.

JBL Free 2 TWS: Guter Sound und bequemer Sitz

Einen guten Sound liefern auch die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Free 2 TWS. Sie bieten das typische JBL-Klangbild, den sogenannten JBL Signature Sound mit Augenmerk auf einem klaren Klang mit starken Bassfundament. Die schnelle Bluetooth-5.0-Verbindung sorgt dafür, dass die Musik in hochwertiger Qualität an die kabellosen Kopfhörer übertragen wird.

Den JBL Free 2 TWS liegen Ohrstöpsel in drei verschiedenen Größen für optimalen Tragekomfort bei. Die Kopfhörer sind IPX4-zertifiziert und damit gegen Spritzwasser geschützt. Du kannst sie problemlos beim Sport oder im Regen tragen. Der integrierte Akku liefert Strom für bis zu sechs Stunden Musikgenuss, das mitgelieferte Lade-Case steuert Strom für weitere 18 Stunden Laufzeit bei. Aufladen lassen sich die Kopfhörer und das Case über den USB-C-Port, die Komplettaufladung soll weniger als zwei Stunden dauern.

fullscreen Die JBL Free 2 TWS bieten guten Sound und eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden. Bild: © JBL 2020

Mit den JBL Free 2 TWS kannst Du nicht nur Musik hören, dank integriertem Mikrofon kannst Du mit den In-Ear-Kopfhörern auch komfortabel Telefonate führen – auf Wunsch auch im Mono-Modus wie beim Smartphone. In diesem Modus sparst Du sogar ein wenig Strom, wenn dem Akku unterwegs langsam die Puste ausgeht. Über das Mikrofon kannst Du auch mit Deinem Sprachassistenten auf dem Smartphone kommunizieren.

Ein weiteres Highlight der JBL Free 2 TWS: Sie beherrschen Google Fastpair für eine besonders schnelle Kopplung mit Android-Smartphones. Die Kopfhörer sind praktisch schon mit Deinem Handy verbunden, sobald Du sie aus dem Lade-Case herausnimmst. Bei Bedarf kannst Du die In-Ear-Kopfhörer auch mit mehreren Geräten koppeln.

Die JBL Free 2 TWS sind in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar.

