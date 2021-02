Kein Sound unter Windows 10? Das kannst Du machen

Manchmal funktioniert der Lautsprecher nicht in Windows 10. Sound-Probleme wie diese können verschiedene Ursachen haben. Wir verraten Dir, woran es liegen kann, wenn Du keinen Sound hast, und welche Lösungen es dafür gibt.

Gerade nach einem Update oder beim Anschließen verschiedener Lautsprecher und Headsets kann es vorkommen, dass ein Windows-10-PC keinen Sound abspielt. Auch wenn mehrere Monitore gleichzeitig angeschlossen sind, können Soundprobleme durchaus mal auftreten. Wir verraten Dir, woran das liegen könnte und welche Möglichkeiten Du hast, um die Probleme zu lösen.

Lautsprecher funktioniert nicht: Lautsprecher als Standard festlegen

Gerade wenn Du mehrere Audio-Geräte oder Monitore an Deinem PC angeschlossen hast, kann es schon mal vorkommen, dass der Sound nicht immer automatisch auf dem Lautsprecher oder Headset wiedergegeben wird, auf dem Du ihn haben möchtest. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, das gewünschte Audio-Gerät als Standard zu definieren.

Klicke mit der rechten Maustaste auf das kleine Lautsprecher-Icon in der Taskleiste. Wähle im Kontextmenü den Punkt "Sound-Einstellungen öffnen". Unter "Ausgabegerät auswählen" sollte nun eigentlich das Gerät aufgeführt sein, auf welchem Du den Ton hören möchtest. Wähle das richtige Gerät aus der Liste aus, dann sollte der Ton über dieses Gerät abgespielt werden.

fullscreen Als Ausgabegerät wählst Du das richtige Headset oder den gewünschten Lautsprecher aus. Bild: © TURN ON / Screenshot: TURN ON 2021

Lautsprecher oder Headset aktivieren

Unter Umständen kann es auch sein, dass der angeschlossene beziehungsweise eingebaute Lautsprecher oder der Kopfhörer im System selbst gar nicht aktiviert ist und somit kein Ton kommt. Die Aktivierung ist zum Glück aber ganz leicht.

Gehe auf "Systemsteuerung > Hardware und Sound > Sound". Falls Dein Audio-Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, dann klicke mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich und wähle "Deaktivierte Geräte anzeigen". Klicke anschließend mit Rechts auf den deaktivierten Lautsprecher oder das deaktivierte Headset und wähle "Aktivieren" aus.

fullscreen Du kannst Wiedergabegeräte in der Systemsteuerung aktivieren. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Falscher Audio-Treiber bringt unter Windows 10 keinen Ton

Das Problem kann natürlich auch eine ganz andere Ursache haben. So kann zum Beispiel auch ein falscher, fehlerhafter oder schlicht veralteter Audio-Treiber dafür sorgen, dass Dein Windows-10-PC kein Ton mehr ausgibt.

Tippe mit der rechten Maustaste auf den Windows-Start-Button und wähle den "Geräte-Manager". Suche nach dem Eintrag "Audio, Video und Gamecontroller" und klappe diesen aus. Anschließend machst Du einen Doppelklick auf Deine Soundkarte oder das "High Definition Audio Device" für welches Du den Treiber überprüfen möchtest. Wähle anschließend im geöffneten Geräte-Fenster den Reiter "Treiber" und klicke auf den Button "Treiber aktualisieren". Klicke auf den Eintrag "Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen".

fullscreen Über den Geräte-Manager lassen sich Treiber aktualisieren. Bild: © Patrick 2017

Falls kein neuer Treiber gefunden wird, kannst Du auch beim Hersteller Deiner Soundkarte manuell nach einem aktuellen Treiber suchen. Rufe dazu die Website des Herstellers auf und suche dort nach einem passenden Treiber für Deine Soundkarte.

Eine Problembehandlung durchführen

Falls Treiber nicht weiterhelfen, kannst Du es auch mit der Funktion "Problembehandlung" versuchen.

Mache einen Rechtsklick auf das Lautsprecher-Icon. Wähle "Soundprobleme behandeln" aus. Wähle das Gerät aus, mit dem es Probleme gibt. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

fullscreen Wähle das Gerät für die Problembehandlung aus. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Andere Ursachen für Sound-Probleme unter Windows 10

Weiterhin kein Sound? Wenn die oben genannten Tipps zu keinem Ergebnis führen, kann natürlich auch ein anderes Problem vorliegen. Denkbar ist beispielsweise ein Hardware-Defekt an der Soundkarte, am Lautsprecher oder am Headset. Auch könnten die Audio-Anschlüsse am PC einen Wackelkontakt haben. Wenn Du externe Lautsprecher oder ein externes Headset nutzt, solltest Du deshalb versuchen, die Geräte an einem anderen PC oder einer Audio-Anlage zu testen. Wenn keine Lösung in Sicht ist oder sich ein Hardware-Defekt abzeichnet, kannst Du Dich an den Support des Herstellers wenden.

