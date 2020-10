Magsafe: Das ist das neue magnetische Zubehör fürs iPhone 12

Apple hat nicht nur das neue iPhone 12 vorgestellt, sondern zugleich ein neues Zubehörsystem eingeführt – Magsafe. Was hinter dem System steckt und welches Zubehör es bereits zu kaufen gibt, erfährst Du jetzt.

Die Älteren werden sich erinnern: ganz neu ist der Begriff "Magsafe" nicht. Es handelte es sich um einen Apple-eigenen Netzteilanschluss, der in MacBooks bis zum Jahre 2015 verbaut wurde. Der Stecker des Netzteils war magnetisch am MacBook angebracht und sollte sich im Falle eines Sturzes schnell vom Gerät lösen, um Beschädigungen zu vermeiden. Jetzt kommt das System im iPhone 12 zum Einsatz, wenn auch in anderer Form.

Was ist Magsafe für das iPhone 12?

Apple führt mit Magsafe ein Ökosystem an Zubehörartikeln ein, die einfach am iPhone haften – und zwar magnetisch. Magsafe ist nur kompatibel mit Modellen der neuen iPhone-12-Serie, nicht jedoch mit älteren Apple-Smartphones. Magsafe soll vor allem Wireless Charger einfacher und effizienter machen. Der Clou daran: Apple hat um die Ladespule herum Magnete angeordnet, die für eine ideale Ausrichtung und Verbindung mit kabellosen Ladegeräten sorgen – vorbei sind die Zeiten, in denen das iPhone auf einem Wireless Charger beiseite gerutscht ist.

Magsafe-Ladegeräte funktionieren bis zu einer Leistung von maximal 15 Watt. Zum Start gibt es nicht nur neue Magsafe-Ladegeräte, sondern auch passende Cases oder auch Ledertaschen. Darin findet sich auch Platz für einen Ausweis oder eine Kreditkarte. Auch Drittanbieter werden künftig kompatibles Magsafe-Zubehör zusteuern.

Dieses Magsafe-Zubehör gibt es für das iPhone 12

iPhone Leder Wallet mit MagSafe: 63,35 Euro

iPhone 12 | 12 Pro Silikon Case mit MagSafe: 53,60 Euro

iPhone 12 | 12 Pro Clear Case mit MagSafe: 53,60 Euro

iPhone 12 Pro Max Silikon Case mit MagSafe: 53,60 Euro (bald erhältlich)

iPhone 12 Pro Max Clear Case mit MagSafe: 53,60 Euro (bald erhältlich)

iPhone 12 mini Silikon Case mit MagSafe: 53,60 Euro (bald erhältlich)

iPhone 12 mini Clear Case mit MagSafe: 53,60 Euro (bald erhältlich)

MagSafe Ladegerät: 43,85 Euro

MagSafe Duo-Ladegerät: noch nicht erhältlich

