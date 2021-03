Neues EU-Energielabel 2021: Das ändert sich bei der Energieeffizienz

Ab März 2021 tritt ein neues EU-Energielabel in Kraft. Es ersetzt die bisherigen Labels für die Energieeffizienzklassen. Und das bedeutet: Schluss mit A+++. Wir erläutern, was sich mit dem neuen EU-Energielabel 2021 alles ändert.

Für Geräte wie Fernseher, Monitore oder auch Waschmaschinen ist das Energielabel seit mehr als 20 Jahren verpflichtend – so erkennst Du auf einen Blick, wie energieeffizient das jeweilige Gerät ist. Jetzt führt die EU ein neues Label ein, das für mehr Klarheit sorgen soll.

Deswegen gibt es das neue EU-Energielabel 2021

Zuletzt kennzeichnete A+++ die höchste Energieeffizienz und D die schlechteste. Doch die Unterschiede zwischen A+++ und A+ waren in der Praxis geringfügig und für die Kunden auch nicht immer verständlich – deswegen hat die EU die Rückkehr zur alten Skala mit Start ab März 2021 beschlossen. Fortan gilt die Einteilung von A bis G, von grün bis rot. Verwirrende Plus-Zeichen gibt es nicht mehr.

Das Problem bestand ursprünglich darin, dass die Einteilung mit dem A an der Spitze nicht mehr ausreichte, weil immer mehr Geräte derart energieeffizient waren, dass eine Abstufung nur noch über mehrere Plus-Zeichen erfolgen konnte. Zum Start des neuen EU-Energielabels wird es noch keine Geräte mit A-Auszeichnung geben, die energiesparendsten Modelle werden daher mit B oder C ausgezeichnet.

fullscreen So sieht das EU-Energielabel ab März 2021 für Fernseher aus. Bild: © Europäische Kommission 2021

Wie läuft die Umstellung des Energielabels ab?

Ab dem 1. März wirst Du online und im Einzelhandel die neuen Energielabel finden, bereits erhältliche Produkte werden auf das neue Label umgestellt. Bedeutet: Aus einem Gerät mit A+++ kann ein Produkt mit B, C oder gar D werden – doch das ist nicht weiter dramatisch, schließlich schluckt das Gerät plötzlich nicht mehr Strom als vor der Umstellung.

Du musst also nicht gleich losziehen und Deinen Fernseher oder Deine Waschmaschine austauschen, nur weil die Energieeffizienz auf dem Papier schlechter wird. Informieren kannst Du Dich über die Energieeffizienzklassen auch online in der Informations-Datenbank der EU namens EPREL.

fullscreen Die bisherige Einstufung mit A+++ an der Spitze hat ausgedient. Bild: © picture alliance / blickwinkel 2017

Für welche Kategorien das neue EU-Energielabel 2021 gilt

Elektronische Displays wie Monitore, TV-Geräte, Signage Displays

Geschirrspüler

Waschmaschinen

Waschtrockner

Kühlschränke, Gefriergeräte & Kühl-/Gefrierkombinationen

Weinlagerschränke

Lichtquellen & Leuchtmittel

Energielabel enthält unterschiedliche Angaben für Produktkategorien

fullscreen Das neue Energielabel weist für TVs den Energieverbrauch mit und ohne HDR aus (Bild: Peaq TV). Bild: © Peaq 2019

Im unteren Bereich des EU-Energielabels findest Du weiterhin spezifische Angaben zum Gerät der jeweiligen Produktkategorie. Es gibt also bei Waschmaschinen andere Angaben als bei einem TV. Für die Kategorie Fernseher, Monitore & Signage Displays sieht das wie folgt aus: wurde der Energieverbrauch bislang für vier Stunden Nutzung pro Tag angegeben, findest Du ab März 2021 die Angabe für 1.000 Stunden Nutzung, einmal im Standard-Modus ohne HDR und einmal mit HDR, was etwas mehr Energie verbraucht. Zudem gibt es eine neue Angabe für die Bildauflösung und die Kilowattstunden werden in Abhängigkeit der Displaygröße berechnet.

Ebenfalls auf dem neuen EU-Energielabel 2021 vorhanden: Ein QR-Code, den Du ganz einfach mit Deinem Smartphone scannen kannst. Dieser führt Dich direkt zum Eintrag des jeweiligen Produktes in der Datenbank EPREL. Hier kannst Du etwa auf das Energielabel zugreifen und das Datenblatt des Geräts betrachten.

