Ab sofort können alle Apple-User das Update auf iOS 14 ganz offiziell auf ihrem iPhone ausprobieren. Wir erklären, wie Du die Public Beta herunterladen und installieren kannst.

Du willst die neuen Features von iOS 14 endlich selbst ausprobieren? Dann kannst Du jetzt loslegen: Apple hat in der Nacht zum Freitag die erste öffentliche Beta der neuen Version seines mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Über die normale Update-Funktion bekommt man iOS 14 zwar noch nicht angeboten, aber keine Angst: Wir zeigen Dir, wie Du ganz einfach und kostenlos die Beta-Version auf Deinem Gerät installierst.

iOS 14 nur ab iPhone 6s

Nicht jede Apple-Hardware ist mit dem neuen Betriebssystem kompatibel. Folgende Geräte laufen in der Beta mit dem neuen iOS 14:

iPhones (iOS 14)

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone XS und iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 und iPhone 8 Plus

iPhone 7 und iPhone 7 Plus

iPhone 6s und iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPads (iPadOS 14)

iPad Pro 12,9 Zoll (4. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (2. Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation)

iPad Pro 11 Zoll (1. Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (2. Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (1. Generation)

iPad Pro 10,5 Zoll

iPad Pro 9,7 Zoll

iPad (7. Generation)

iPad (6. Generation)

iPad (5. Generation)

iPad Mini (5. Generation)

iPad Mini 4

iPad Air (3. Generation)

iPad Air 2

iPod (iOS 14)

iPod touch (7. Generation)

Daten über iTunes-Backup archivieren

Die Beta-Version von iOS 14 ist zu diesem Zeitpunkt noch alles andere als fehlerfrei. Du solltest darum unbedingt ein Backup Deiner Daten über iTunes anlegen, damit nach einem Crash keine Fotos, Videos, Emails oder sonstige Daten unwiederbringlich verschwunden sind. Wenn es Dir lieber ist, kannst Du das Backup natürlich auch über die iCloud vornehmen.

Registrierung für Public Beta-Programm notwendig

Um vor dem offiziellen Release Zugriff auf iOS 14 zu erhalten, musst Du Dich beim Public Beta-Programm von Apple registrieren. Öffne im Browser des jeweiligen Gerätes die Webseite http://beta.apple.com – dort kannst Du Dich dafür ganz einfach mit einer bestehenden Apple-ID anmelden oder eine neue Apple-ID registrieren. Nun wird Dir eine Seite angezeigt, auf der Du zum Punkt "Beginnen" scrollst und auf "registrieren Sie Ihr iOS-Gerät" klickst.

Konfigurations-Profil schaltet das Gerät für Beta frei

Auf der nächsten Seite scrollst Du zu Punkt zwei namens "Profil laden". Über den dazugehörigen Button kann nun per Download ein Konfigurations-Profil installiert werden, welches den Apple-Servern mitteilt, dass auf dem Gerät bei verfügbaren Aktualisierungen auch Beta-Software angezeigt wird. Hierzu einfach rechts oben auf "Installieren" drücken und den Sperrcode eingeben.

Nachdem Du den Bedingungen zugestimmt hast, geht es mit einem Neustart weiter – danach ist wie gewohnt unter "Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate" eine Aktualisierung zu finden. Es handelt sich dabei um die "iOS 14 Public Beta". Diese kann wie ein normales iOS-Update heruntergeladen und installiert werden.

©TURN ON 2020 fullscreen So lange werden iPhones mit neuen iOS-Versionen unterstützt.

Bugs werden per Update behoben

In der Regel veröffentlicht Apple nach der ersten Public Beta noch diverse weitere Versionen, welche alle paar Wochen regelmäßig zur Verfügung gestellt werden. Am besten checkst Du also immer mal wieder, ob es ein Update für Dein frisch installiertes iOS 14 gibt.

Downgrade von iOS 14

Wenn Du keine Lust mehr auf die Public Beta von iOS 14 haben solltest oder feststellst, das die Testversion doch noch zu viele Bugs enthält, kannst Du auch ein Downgrade zurück zu einer iOS-13-Version machen. Hier kommt das Backup ins Spiel, das Du vor der Installation der Beta hoffentlich angelegt hast:

Schritt 1: Verbinde das iOS-Gerät mit einem Rechner und starte iTunes

Verbinde das iOS-Gerät mit einem Rechner und starte iTunes Schritt 2: Versetze das Gerät in den Wartungszustand

Versetze das Gerät in den Wartungszustand Schritt 3: iPhone/iPad mit iTunes zurücksetzen

iPhone/iPad mit iTunes zurücksetzen Schritt 4: Mit Apple-ID anmelden und Backup wiederherstellen

Zusammenfassung