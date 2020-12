Outlook-Verteiler anlegen: So funktioniert es

Einen Outlook-Verteiler anlegen ist nicht schwer. Wir zeigen Dir, wie Du in wenigen Schritten einer Verteiler-Liste für E-Mails aufbaust.

Wenn Du regelmäßig E-Mails an eine größere Gruppe von Personen versenden musst, ist es sinnvoll, eine Verteilerliste anzulegen. In Outlook verbirgt sich die Option unter der Bezeichnung "Kontaktgruppe". Im Folgenden erklären wir, wie Du so eine Gruppe anlegen und verwalten kannst.

Outlook Kontaktgruppe-erstellen

Starte die Outlook-App und klicke in der Navigationsleiste links unten auf das Symbol für "Personen".

fullscreen Klicke auf das Symbol für "Personen". Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Klicke anschließend in der oberen Navigationsleiste auf "Start" und öffne anschließend mit dem kleinen Pfeilsymbol das Menü neben dem Eintrag "Neuer Kontakt".

fullscreen Das Pfeil-Symbol öffnet das Menü zum Erstellen neuer Kontakte und Kontaktgruppen. Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Wähle nun die Option "Kontaktgruppe", um eine neue Kontaktgruppe zu erstellen.

fullscreen Über die Option "Kontaktgruppe" wird ein neuer Verteiler erstellt. Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Nun öffnet sich ein Fenster für die Erstellung einer neuen Kontaktgruppe. Dabei kannst Du im Feld "Name" den Namen der Kontaktgruppe festlegen und über den Button "Mitglieder hinzufügen" Kontakte aus Deiner Kontaktliste oder per E-Mail-Adresse hinzufügen. Anschließend kannst Du sie mit einem Klick auf das Disketten-Symbol oben links abspeichern.

fullscreen Gib der Kontaktgruppe einen Namen und für Mitglieder hinzu. Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Danach wird Dir die Kontaktgruppe in Outlook im Bereich "Personen" angezeigt. Durch einen Doppelklick auf den Namen kannst Du sie nachträglich bearbeiten, neue Mitglieder hinzufügen oder alte rauswerfen.

