PDF-Seiten sortieren: So geht's

Das Sortieren von Seiten in einem PDF-Dokument ist mit der richtigen Software kein Problem. Wir stellen die passenden kostenlosen Tools vor.

PDF-Dateien sind in vielen Situationen praktisch, sie können im Alltag aber auch für ungewohnte Probleme sorgen. So sind die meisten PDF-Reader-Programme zwar kostenlos, wenn es ums Bearbeiten oder Sortieren von einzelnen Dateien oder Seiten geht, verlangen die Entwickler oft Geld für diese Funktionen. Wir verraten Dir, wie Du PDF-Seiten ohne großen Aufwand mit kostenloser Software sortieren kannst.

PDF24: Das Alleskönner-Programm

Bei PDF24 handelt es sich um ein mächtiges Freeware-Tool zum Bearbeiten, Zusammenführen und Sortieren von PDF-Dateien. Es wird von einem deutschen Entwicklerteam bereitgestellt und regelmäßig erweitert. Der Download für Windows 10 ist direkt über die Website der Entwickler möglich.

fullscreen PDF24 ist ein sehr mächtiges Tool zum Bearbeiten von PDF-Dateien. Bild: © PDF24/ Screenshot: TURN ON 2021

Einmal installiert und gestartet, bietet das Programm eine Vielzahl an Tools zum Bearbeiten von PDF-Dateien. Zum Sortieren wählst Du einfach das Werkzeug "PDFs organisieren" und öffnest im folgenden Bildschirm die PDF-Datei, in der Du Seiten umsortieren möchtest. Die einzelnen Seiten kannst Du dann über das Auswahlfenster auf der rechten Seite einfach mit dem Mauszeiger an die gewünschte Position schieben.

Wenn Du fertig bist, klickst Du auf das Disketten-Symbol in der oberen Auswahlleiste, um das geänderte Dokument zu speichern. Wähle dabei am besten die "Beste Qualität" oder "Fax Qualität".

PDF Candy: Das Online-Tool zum Sortieren

Wer sich keine Software zum Sortieren von PDFs installieren möchte oder kann, findet im Online-Tool PDF Candy eine ebenso taugliche Alternative. Auf der Website wird eine umfangreiche Toolbox zum kostenlosen Bearbeiten von PDF-Dateien angeboten.

fullscreen Auch PDF Candy bietet eine breite Palette an Werkzeugen. Bild: © PDF Candy/ Screenshot: TURN ON 2021

Das Werkzeug zum Sortieren von PDF-Seiten hört auf den Namen "Seiten umordnen". Sobald Du es angeklickt hast, wirst Du gebeten, die PDF-Datei, in der Du Seiten verschieben möchtest, hochzuladen. Das klappt entweder per Drag & Drop oder durch Auswahl des korrekten Ordnerpfades.

Sobald der Upload erfolgt ist, kannst Du die einzelnen Seiten des PDFs mit dem Mauszeiger an die gewünschte Stelle schieben. Wenn Du fertig bist, klickst Du auf die Schaltfläche "Seiten umordnen" und kannst das geänderte Dokument im nächsten Abschnitt herunterladen.

Zusammenfassung

Um in einem PDF die Seiten zu sortieren, benötigst Du keine kostenpflichtige Zusatzsoftware. Dank praktischer Freeware-Tools wie PDF24 oder PDF Candy kannst Du das auch ohne zusätzliche Kosten machen. Mit den Programmen lässt sich die Seitenreihenfolge von PDF-Dateien ganz leicht bearbeiten. Zudem stehen noch viele weitere Tools zum Bearbeiten von PDFs zur Verfügung.