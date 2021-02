Jeder Personalausweis verfügt auch über eine Online-Funktion, die Du ganz einfach aktivieren kannst. Wir verraten, was Du dafür benötigst und wie Du die Online-Funktion nutzen kannst.

Auch mehr als zehn Jahre nach Einführung des neuen Personalausweises im Scheckkartenformat fristet die Online-Funktion eher ein Nischendasein. Dennoch kannst Du Dich online bereits bei vielen Behörden mit Deinem Ausweis legitimieren, um so etwa Fördergelder oder eine KFZ-Zulassung zu beantragen, ganz bequem von zu Hause aus. Damit das funktioniert, müssen aber einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Smart-eID-Gesetz Die Bundesregierung hat jüngst das sogenannte Smart-eID-Gesetz beschlossen. Schon bald soll somit für das digitale Ausweisen das Smartphone und die PIN für den Personalausweis ausreichen. Ab Herbst 2021 sollen Bürger ihren Online-Ausweis direkt im Handy speichern können und sich ohne Ausweis innerhalb von Sekunden digital und sicher ausweisen können. In Summe soll der Vorgang nur noch halb so lange dauern, wie der bisherige Nachweis mit der Ausweiskarte.

Voraussetzungen für Personalausweis mit Online-Funktion

Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion.

Selbstgewählte, sechsstellige PIN.

Geeignetes Smartphone oder Kartenlesegerät.

Software für Verbindung zwischen Ausweis und Smartphone oder Computer.

Sobald Du Deinen Personalausweis vom Bürgeramt abgeholt hast, ist die Online-Funktion bereits aktiv. Zusammen mit dem neuen Ausweis erhältst Du ebenso einen Brief mit Deiner sogenannten Transport-PIN. Dabei handelt es sich um eine vorläufige PIN, die Du direkt bei der ersten Nutzung in eine persönliche PIN ändern musst. Solltest Du Deine Transport-PIN nicht mehr besitzen und auch noch keine persönliche PIN eingerichtet haben, kannst Du seit 2021 eine neue PIN kostenlos über Dein zuständiges Bürgeramt beantragen. Ab Herbst 2021 soll das auch unkompliziert online erfolgen.

So kannst Du die Online-Funktion prüfen

fullscreen Mit der Ausweis-App kannst Du unkompliziert prüfen, ob Dein Ausweis erfolgreich erkannt wurde. Bild: © Screenshot TURN ON 2021

Grundsätzlich benötigst Du ein kompatibles Kartenlesegerät oder ein NFC-fähiges Smartphone, um die Online-Funktion nutzen zu können. In den meisten Fällen dürfte ein Handy mit NFC-Chip aber der Standard sein, der in vielen Haushalten vorhanden ist. In diesem Fall musst Du jetzt die kostenlose Anwendung AusweisApp2 für Dein Android-Smartphone oder iPhone herunterladen.

Hast Du die Ausweis-App heruntergeladen und installiert, kannst Du diese auf Deinem Handy öffnen. Wechsel dann in den Abschnitt " Meine (Transport-)PIN ändern" und wähle den korrekten Punkt für Deine Transport-PIN, also 5- oder 6-stellig. Anschließend fordert Dich die App auf, Deinen Personalausweis vor den NFC-Chip zu halten. Nimm also Deinen Ausweis und platziere diesen auf der Geräterückseite. Womöglich musst Du diesen etwas verschieben, bis Dein Handy ihn erkennt. Jetzt gibst Du Deine Transport-PIN ein. Lege jetzt eine persönliche PIN fest.

Personalausweis mit Online-Funktion: Diese Dienste kannst Du nutzen

Eröffnen von Bankkonten übers Internet.

Beantragen von KFZ-Zulassungen.

Erstellen von Kundenkonten bei Versicherungen.

Altersverifizierung über das Internet.

Viele weitere Dienste, vorrangig bei Bundesbehörden.

Zusammenfassung