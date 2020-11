Samsung Galaxy S10+: Maximales Smartphone zum minimalen Preis

Das Samsung Galaxy S10+ ist ein Top-Smartphone aus dem Jahr 2019, es erhielt seinerzeit von Stiftung Warentest die Note 1,6. Hier erfährst Du, warum das Galaxy S10+ auch heute noch überzeugt.

Fortschrittliche Kamerafunktionen, eine wertige Keramik-Verarbeitung, ein fast rahmenloses Dynamic AMOLED-Display und ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Bildschirm – das sind nur einige Features des Galaxy S10+. Ein Blick in die Details offenbart, dass es das Flaggschiff weiterhin mit den besten Smartphones aufnehmen kann.

Design: Keramikgehäuse & fast rahmenloses Display

fullscreen Das Samsung Galaxy S10+ hat einen sehr dünnen Rahmen. Bild: © Samsung 2020

Das Galaxy S10+ besitzt ein 6,4 Zoll großes Dynamic AMOLED Infinity-O Display. AMOLED ist Samsungs spezielle Variante der OLED-Technologie und steht für ein farbreiches und kontrastreiches Bild bei pixelgenauer Beleuchtung. "Dynamic" meint die Darstellung von dynamischen HDR-Inhalten wie Filmen und Serien im Format HDR+, bei denen die Spitzenhelligkeit Szene für Szene optimiert ist. "Infinity-O" bezeichnet das fast rahmenlose Design mit einer kreisförmigen Aussparung für die Frontkamera.

Die Bildschirmhelligkeit passt sich automatisch an die Umgebung an, das Display strahlt hell genug für den Einsatz selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Bei der Bildschirmauflösung lässt sich zwischen Full HD+ und Quad HD+ wählen. Für die abendliche Nutzung gibt es einen Filter, der unangenehmes blaues Licht verringert. Der Fingerabdrucksensor befindet sich direkt im Display, für den Nutzer unsichtbar. Ultraschallimpulse erkennen das dreidimensionale Abbild des Fingerabdrucks, auf diese Weise kannst Du das Smartphone schnell und sicher entsperren.

fullscreen Das Samsung Galaxy S10+ in Ceramic White. Bild: © Samsung 2020

Auch das Gehäuse ist ein Highlight, bei den Modellen in den Farben Ceramic White und Ceramic Black ist die Rückseite aus stabiler Keramik gefertigt. Der Rahmen besteht aus Aluminium, robustes Gorilla Glass 6 schützt das Display.

Kameras: Fortschrittliche Triple-Kamera & zwei Selfie-Cams

Insgesamt sind fünf Kameras im Galaxy S10+ verbaut – das eröffnet kreative Möglichkeiten. Auf der Rückseite gibt es ein 12-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, ein 12-Megapixel-Teleobjektiv und ein 16-Megapixel-Ultra-Weitwinkelobjektiv. Eine 10-Megapixel-Kamera für Selfies und eine 8-Megapixel-Kamera für den Bokeh-Effekt auf der Vorderseite runden das Paket ab. Bokeh meint einen künstlerisch unscharfen Hintergrund vor einem scharfen Motiv. Die Frontkamera kann auch hochauflösende 4K-Videos aufzeichnen.

Das 12-Megapixel-Weitwinkelobjektiv hat einen besonderen Vorzug, nämlich eine variable Blende. Die Blendenöffnung passt sich an die Umgebungsbedingungen an, um so zu bestimmen, wie viel Licht den Sensor erreichen soll. Bei wenig Licht schaltet die Kamera vom Blendenwert f/2,4 auf f/1,5. Zusammen mit der mächtigen Bildverarbeitung und der Funktion Night Shot zaubert die Kamera eindrucksvolle Nachtaufnahmen. Bei Tageslicht sorgt der f/2,4-Modus für scharfe Fotos.

Das Teleobjektiv ermöglicht eine zweifache optische Vergrößerung – also einen Zoom ohne Qualitätsverlust. Das Ultra-Weitwinkelobjektiv nimmt Bilder in einem Winkel von 123 Grad auf, nahe am Sichtfeld des menschlichen Auges. Vor allem Landschafts- und Architekturaufnahmen wirken dadurch besonders beeindruckend. Die Ultra-Weitwinkelkamera lässt sich auch als Action-Cam verwenden und profitiert dann von einer besonders mächtigen Bildstabilisierung.

5 Top-Kamerafunktionen des Galaxy S10+ Night Mode : Knipse auch in einer dunklen Umgebung helle Fotos mit hervorgehobenen Farben.

: Knipse auch in einer dunklen Umgebung helle Fotos mit hervorgehobenen Farben. Single Take : Lass aus einem 3 bis 10 Sekunden langen Video automatisch mehrere Foto- und Videomotive zum Aussuchen erstellen.

: Lass aus einem 3 bis 10 Sekunden langen Video automatisch mehrere Foto- und Videomotive zum Aussuchen erstellen. Profi-Video : Wähle manuell Einstellungen wie den ISO-Wert, die Belichtungszeit und die Farbsättigung von Videos.

: Wähle manuell Einstellungen wie den ISO-Wert, die Belichtungszeit und die Farbsättigung von Videos. HDR+-Videos : Du kannst Dir nicht nur HDR+-Videos ansehen, sondern selbst dynamische Hochkontrastvideos mit der Hauptkamera aufnehmen.

: Du kannst Dir nicht nur HDR+-Videos ansehen, sondern selbst dynamische Hochkontrastvideos mit der Hauptkamera aufnehmen. Super Slow-Mo: Mit der Superzeitlupe drehst Du Videos mit 960 Bildern pro Sekunde.

Ausstattung: Hohe Leistung & induktives Schnellladen 2.0

Bei der technischen Ausstattung ist das Galaxy S10+ zeitgemäß aufgestellt und kann mit neueren Geräten mithalten. Dafür spricht beispielsweise das rasante Wi-Fi 6, aber auch Bluetooth 5.0 und der Flaggschiff-Prozessor Exynos 9820 sind alles andere als aus der Zeit gefallen. 8 GB Arbeitsspeicher sorgen für flüssiges Multitasking, und der interne Speicher mit einer Größe von wahlweise 128 oder 512 GB lässt sich mit einer microSD-Karte erweitern – um bis zu 512 GB zusätzlich. Gamer freuen sich über das Vapor-Chamber-Kühlsystem, das für dauerhaft hohe Bildwiederholraten sorgt.

Dem 4.100-mAh-Akku geht nicht so schnell die Luft aus, aufladen kannst Du ihn wahlweise via Kabel oder drahtlos. Schnellladen mit dem Samsung Wireless Charger Duo Pad funktioniert dank induktivem Schnellladen 2.0 rasant und wegen des Lüfters im Pad ohne Überhitzen. Per Wireless PowerShare kannst Du sogar weitere kompatible Geräte wie die In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds Live auf dem Smartphone-Rücken aufladen, wenn einmal kein Ladegerät bereitsteht.

Für das Feintuning der Stereolautsprecher waren die Soundprofis von AKG zuständig, Dolby Atmos sorgt für einen klaren und intensiven Klang. Und wer sich in der trüben Jahreszeit um sein Smartphone sorgt, darf aufatmen: Dank IP68-Zertifizierung hält das Galaxy S10+ auch unfreiwillige Ausflüge in Regenschauer und Pfützen aus.

Fazit: Top-Smartphone für wenig Geld

fullscreen Das Galaxy S10+ in Ceramic Black. Bild: © Samsung 2020

Das Samsung Galaxy S10+ war beim Release 2019 eines der stärksten Smartphones auf dem Markt, muss sich auch heute nicht vor aktuellen Flaggschiffen verstecken. Moderne Features wie Wi-Fi 6, ein eindrucksvolles Display, fortschrittliche Kameras und die außergewöhnliche Keramik-Rückseite sprechen weiterhin für das Galaxy S10+ – und nun kommt ein herausragend gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hinzu.

