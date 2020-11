Samsung Galaxy Watch: Eine Smartwatch ganz nach Deinem Geschmack

Größe, Farben, Armbänder: Keine Samsung Galaxy Watch sieht aus wie die andere. Lies hier, wie vielseitig die Smartwatch ist und wie Du sie mit Zifferblättern, Apps und Wechselbändern in Deinen persönlichen Alltagsbegleiter verwandeln kannst.

Die Samsung Galaxy Watch sieht auf den ersten Blick wie eine klassische Armbanduhr aus. Das liegt vor allem daran, dass sie ein rundes Uhrengehäuse hat und es vorinstallierte Zifferblätter im Analoguhren-Look gibt. Aber lass Dich nicht täuschen: Im hochwertigen Edelstahlgehäuse steckt eine Menge smarte Technik.

So smart ist die Samsung Galaxy Watch

fullscreen Die Samsung Galaxy Watch hilft Dir, Stress zu erkennen. Bild: © Samsung 2020

Die smarte Uhr besitzt je nach Variante ein 1,2 oder 1,3 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 360 x 360 Pixeln. Dank der Always-on-Funktion kannst Du Dir die Uhrzeit dauerhaft anzeigen lassen – oder Du wählst in den Einstellungen die Option, dass der Bildschirm bei einer Drehung des Handgelenks angeht, also beim typischen Blick auf die Uhr. Zu den Highlights der Galaxy Watch zählt auch ihre drehbare Lünette, mit deren Hilfe Du durch Benachrichtigungen und verschiedene Widgets scrollst. Dieses Bedienkonzept ist so einfach wie genial.

Die Samsung Galaxy Watch lässt Dich Alltagsaktivitäten, Stress, Schlaf und Sport tracken. Sie misst Deinen Puls in Ruhe und bei Aktivität und kann viele Sportarten sogar automatisch erkennen. Die Smartwatch verbindet sich per Bluetooth mit Deinem Smartphone, zeigt Benachrichtigungen an und ermöglicht das Antworten per Schnellantwort, Emoji, diktiertem Text oder T9-Tastatur. Wer unterwegs nicht vom Smartphone abhängig sein will, entscheidet sich für eine der LTE-Varianten. Die unterstützen auch Apps wie Spotify und können eigenständig Musik streamen. Musik kannst Du aber auch mit den Modellen ohne LTE hören, es stehen Dir 1,5 GB interner Speicherplatz für Songs zur Verfügung.

42 vs. 46 Millimeter: Welche Variante kaufen?

fullscreen Die 46-Millimeter-Version besitzt ein silberfarbenes Gehäuse. Bild: © Samsung 2020

Möchtest Du die Samsung Galaxy Watch kaufen, kannst Du zwischen zwei Größen auswählen. Die Smartwatch ist mit 42 Millimeter großem Gehäuse und in einer 46-Millimeter-Version erhältlich. Die kleinere Version wirkt zierlicher und ist vor allem für Frauen konzipiert, die größere Smartwatch wirkt maskuliner und ist etwas schwerer. Das spiegelt sich auch in der Farbauswahl wider: Die 46-Millimeter-Watch bietet Samsung mit silberfarbenem Gehäuse an, beim kleineren Modell hast Du die Wahl zwischen Midnight Black und Rose Gold.

fullscreen Die 42-mm-Version ist mit schwarzem oder roségoldfarbenem Gehäuse erhältlich. Bild: © Samsung 2020

Bei der 46-Millimeter-Variante ist nicht nur das Gehäuse inklusive Display größer dimensioniert, sondern auch der Akku. Der Energiespeicher fasst 472 mAh, das reicht laut Hersteller bei einer Smartwatch-typischen Nutzung für eine Laufzeit von mehr als drei Tagen. Die 42-Millimeter-Version ist mit einem 270-mAh-Akku ausgestattet, der bei ähnlicher Nutzung bis zu 45 Stunden durchhalten soll, also knapp zwei Tage lang.

Hier noch einmal die Unterschiede im Überblick:

Samsung Galaxy Watch 46 mm Samsung Galaxy Watch 42 mm Abmessungen von 49 x 46 x 13 mm Abmessungen von 45,7 x 41,9 x 12,7 mm 63 g schwer 49 g schwer 1,3 Zoll großes Display 1,2 Zoll großes Display 472-mAh-Akku 270-mAh-Akku bis zu 168 Stunden Laufzeit bis zu 120 Stunden Laufzeit erhältlich in Silber erhältlich in Schwarz & Rose Gold kompatibel mit 22-mm-Armbändern kompatibel mit 20-mm-Armbändern

Armbänder, Zifferblätter & Apps: So wird die Uhr zu Deiner

fullscreen Zum Sport ein anderes Armband als zur Arbeit? Das ist kein Problem! Bild: © Samsung 2020

Hast Du Dich für eine Größe und beim kleineren Modell für eine Gehäusefarbe entschieden, gibt es noch unzählige Möglichkeiten, die Samsung Galaxy Watch Deinen persönlichen Vorlieben anzupassen. Um den Look der Smartwatch zu verändern, kannst Du das Armband austauschen. Die größere Version ist mit 22-Millimeter-Uhrenarmbändern kompatibel, für die kleinere Version eignet sich ein beliebiges Armband mit einer Breite von 20 Millimetern. Du kannst die Uhr beispielsweise mit einem Lederarmband bei der Arbeit und mit einem Silikon- oder Nylonarmband zum Sport tragen.

Für zusätzliche Individualität gibt es eine große Auswahl an Watch Faces für die Galaxy Watch, im Store von Samsung stehen Hunderte Zifferblätter zum Download bereit. Noch größer ist das Angebot an Apps. Du kannst aus mehr als 10.000 Anwendungen für Deine Smartwatch wählen, darunter bekannte Apps wie Spotify und YouTube. Damit machst Du die Galaxy Watch endgültig zu Deinem perfekten Alltagsbegleiter.

