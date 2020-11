Samsungs QLED-TV Q700T führt Dich in die 8K-Zukunft ein

Der optimale TV für den Einstieg in die Zukunft des Fernsehens: Der neue Samsung QLED 8K Q700T bietet mit ultrascharfer 8K-Auflösung, Object Tracking Sound+ und Direct Full Array Elite eine großartige Bild- und Tonqualität. Für Fans noch tieferer Bässe ist die Soundbar HW-T530 die ideale Ergänzung.

Samsung Q700T: Fast so scharf wie die Realität

8K bedeutet ein äußerst realistisch wirkendes Bild. Kein Wunder, mit 33 Millionen Pixeln erreicht 8K eine viermal höhere Auflösung als 4K. So erzeugen TVs wie der neue Samsung Q700T besonders plastisch und räumlich wirkende Inhalte. Du glaubst fast, Du könntest in den TV hineingreifen und die gezeigten Dinge anfassen.

Der Quantum-Prozessor 8K ist im Q700T dafür zuständig, Inhalte aus verschiedenen Quellen auf eine 8K-Auflösung hochzuskalieren. Dadurch erstrahlen etwa Games für Spielekonsolen wie die PlayStation 5 und 4K-Filme in höherer Auflösung. Der Prozessor greift auf künstliche Intelligenz zurück, betont Texturen, macht Kanten schärfer und reduziert Rauschen. Außerdem passt der Chip die Helligkeit des QLED-TVs automatisch an das Umgebungslicht an. Dieses Adaptive Picture genannte Feature ist dafür zuständig, dass die Bilder stets gleichermaßen eindrucksvoll aussehen.

Die direkte LED-Hintergrundbeleuchtung in mehreren Zonen namens Direct Full Array Elite verbessert den Kontrast. Helle Objekte wie der Mond strahlen heller, der pechschwarze Nachthimmel sieht dunkler aus. Dank Quantum HDR 1000 leuchtet der Q700T besonders hell für eindrucksvolles HDR, und die QLED-Technik zeigt eine Milliarde Farbtöne, um die Vorzüge von Hochkontrastinhalten wie Filme und Spiele in HDR auszukosten. Eine Antireflexbeschichtung verhindert, dass Spiegelungen den Bildeindruck trüben.

Gamer freuen sich über den Auto Low Latency Mode (ALLM): Der TV schaltet automatisch in den Game-Modus, sobald er ein Spiel erkennt. Und Filmfans profitieren vom Filmmaker-Modus, der Filme so zeigt, wie von den Machern vorgesehen. Ein weiteres Highlight ist Object Tracking Sound (OTS+) im Zusammenspiel mit dem Dolby-5.1-Decoder. Im Fernseher stecken rund um den Rahmen Lautsprecher mit 4.2.2-Kanälen. Sie können Objekte dort hörbar machen, wo sie auf dem Bild zu sehen sind, auch oberhalb des TVs. Dennoch ist der Fernseher dünn gebaut, das Display hat praktisch keinen Rahmen.

fullscreen Der Samsung Q700T überzeugt mit einer unaufdringlich dünnen Bauweise. Bild: © Samsung 2020

Soundbar Samsung HW-T530: Kräftige Bässe und detailreicher Sound

fullscreen Zur Soundbar Samsung HW-T530 gehört auch ein mächtiger kabelloser Subwoofer. Bild: © Samsung 2020

Wenn Du Dir jetzt noch einen richtig kräftigen Kinoklang wünschst, empfiehlt sich die Soundbar Samsung HW-T530. Es handelt sich um eine 2.1-Soundbar mit einem großen kabellosen 6,5-Zoll-Subwoofer, der satte und tiefe Bässe für ein besonders intensives Heimkinoerlebnis liefert.

Virtueller Surround-Sound sorgt dafür, dass Du Dialoge von vorn und Effekte von den Seiten wahrnimmst. Für einen noch eindrucksvolleren Raumklang kannst Du die Soundbar mit dem Wireless Rear Speaker Kit kombinieren. So bekommst Du ein vollständiges Heimkinosystem ohne lästige Kabel zwischen Soundbar, Subwoofer und Rücklautsprechern.

Die Soundbar schließt Du einfach via HDMI an den Fernseher an, sie beherrscht neben ARC auch eARC für die Weiterleitung des Sounds. Du kannst die HW-T530 auch via Bluetooth mit TV oder Smartphone verbinden oder mit beiden zugleich. Praktisch: Du steuerst die Soundbar bequem mit der Fernbedienung One Remote Control, die Samsung-TVs wie dem Q700T und auch der HW-T530 beiliegt.

fullscreen Die Samsung HW-T530 sorgt für mächtige Bässe. Bild: © Samsung 2020

Fazit: Das Top-Duo für den Einstieg in die TV-Zukunft

Der 8K-TV Samsung Q700T macht die Zukunft des Fernsehens erschwinglich. Dank Top-Features wie Direct Full Array Elite, QLED und Quantum HDR 1000 erzeugt er ein genial plastisches Bild. Die Soundbar Samsung HW-T530 ergänzt einen mächtigen Bass, und mit dem Wireless Rear Speaker Kit ist das Heimkino komplett.