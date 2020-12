Spotify auf Apple Watch: Alles, was Du dazu wissen musst

Lange Zeit war die Spotify-App auf der Apple Watch nur eine Art Fernsteuerung für die iPhone-Anwendung. Seit einem Update im November 2020 funktioniert Spotify auf der Apple-Smartwatch allerdings auch ohne iPhone-Verbindung. Wir erklären alles Wichtige zum Streamingdienst auf der Apple Watch.

Systemvoraussetzungen

Um Spotify auf der Apple Watch nutzen zu können, benötigst Du:

ein iPhone mit iOS 12 oder höher

eine Apple Watch mit watchOS 5.2 oder höher

Spotify auf Apple Watch installieren

Um Spotify auf die Apple Watch zu bringen, musst Du zunächst sicherstellen, dass die neueste Version der App auf Deinem iPhone installiert ist. Danach befolgst Du folgende Schritte:

Starte die Watch-App auf dem iPhone. Überprüfe im Reiter "Meine Watch" unter der Überschrift "Auf Apple Watch installiert", ob Spotify in der Liste auftaucht. Falls nicht, dann scrolle zu "Verfügbare Apps" hinunter und tippe auf "Installieren" neben der Spotify-App. Nach der Installation kannst Du Spotify direkt vom Home-Screen der Apple Watch per Tipp auf das App-Icon starten. Alternativ kannst Du auch auf dem iPhone in Spotify einen Song starten, auf der Smartwatch sollte die App dann automatisch gestartet werden.

Streaming mit iPhone-Verbindung

Bei aktiver Verbindung der Apple Watch mit einem iPhone via Bluetooth dient die Spotify-App auf der Smartwatch quasi als Fernbedienung. Du kannst somit direkt durch Kommandos auf der Uhr folgende Dinge tun:

Musik und Podcasts abspielen, pausieren und skippen

Lautstärke anpassen per digitaler Krone

Informationen zu den abgespielten Inhalten ansehen

Favoriten speichern

Über Spotify Connect Inhalte auf einem anderen Gerät abspielen

Mit Siri Musik und Podcasts per Spracheingabe steuern

Streaming ohne iPhone-Verbindung

Seit Anfang November 2020 wird ein Update verteilt, das Apple-Watch-Nutzern Musikstreaming auch ohne iPhone-Verbindung erlaubt. Die Musik kommt dann via WLAN oder LTE-Verbindung auf die Smartwatch und kann entweder mit dem Lautsprecher der Watch (nicht empfehlenswert) oder mit einem verbundenen Bluetooth-Kopfhörer gehört werden.

Der Haken: Der Rollout dieses Updates verläuft offenbar recht langsam. Auf einer Test-Apple-Watch in der TURN-ON-Redaktion war die Aktualisierung bislang noch nicht verfügbar (Stand: 11. Dezember 2020).

fullscreen Auf unserer Apple Watch ließ das Update noch auf sich warten. Bild: © TURN ON 2020

Sollte die Option zur Verfügung stehen, meldet Spotify dies beim Start der Apple-Watch-App mit dem Hinweis "Möchtest Du Spotify über deine Apple Watch streamen? Wähle sie hier aus." Anschließend hast Du auch ohne iPhone-Verbindung Zugriff auf Deine Bibliothek, Podcasts, Playlists, Künstler und Alben. Zudem stehen die zuletzt gespielten Inhalte bereit.

Eine eigene Suchfunktion in der Apple-Watch-Version von Spotify fehlt leider, hier hilft ein Sprachbefehl an Siri aus. Offline-Spotify-Streaming mit der Apple Watch ist allerdings weiterhin nicht möglich, da keine Musik auf die Smartwatch heruntergeladen werden kann. Eine aktive Internetverbindung ist also immer erforderlich.

Das Spotify-Interface auf der Apple Watch

Das Interface von Spotify auf der Apple Watch ist im Vergleich zur Smartphone-Version etwas abgespeckt. Statt ausladender Menüs stehen Dir drei Basis-Übersichten zur Verfügung, die durch Wischen nach links oder rechts gewechselt werden können:

Bibliothek + Zuletzt gehörte Titel Musikkontrolle (Abspielen, Pausieren, Vor- und Zurückspulen, Inhalte via Spotify Connect auf anderen Geräten abspielen, Inhalte zu Bibliothek hinzufügen, Abspielgeschwindigkeit ändern) Zu Playlist, Podcast, Künstler oder Album zugehörige Titel