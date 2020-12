Spotify-Playlist wiederherstellen: So geht's

Du hast versehentlich bei Spotify eine Deiner mühsam zusammengestellten Playlists gelöscht? Wir erklären, wie Du eine Spotify-Playlist wiederherstellen kannst.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Spotify erstellt automatisch Sicherungen der Playlists, die Du erstellst. Wenn Du also versehentlich eine deiner Playlists gelöscht hast, lässt sie sich ganz einfach zurückholen.

Melde Dich bei in der Desktop-Variante von Spotify in Deinem Konto an und rufe die Kontoseite auf. Klicke im Menü auf der linken Seite auf "Playlist wiederherstellen". Klicke bei der Playlist, die Du zurückholen möchtest, auf "Wiederherstellen". Öffne Spotify. Die wiederhergestellte Playlist sollte ganz unten in deiner Playlist-Sammlung zu sehen sein.

Trick 17: Tastenkürzel verwenden

Wenn Du versehentlich einen Titel oder Playlist gelöscht hast, kannst Du das am Rechner auch mit einem Tastenkürzel schnell wieder rückgängig machen. Die Tastenkombinationen lauten folgendermaßen:

Mac: Ctrl+Z

Windows: Strg+Umschalt+Z

Was tun, wenn eine Playlist nicht wiederhergestellt wird?

Falls Du keine wiederhergestellte Spotify-Playlist siehst, solltest Du zunächst überprüfen, ob Du die Liste nicht eventuell doch mit einem anderen Konto erstellt hast. Melde Dich also bei dem Konto an, in dem Du die Playlist ursprünglich erstellt hast. Falls Du nicht sicher bist, ob noch ein weiteres Konto bei Spotify besteht, findest Du beim Streamingdienst an dieser Stelle weitere Infos.

Eventuell hast Du Deine Musik auch nicht in einer Playlist gespeichert, sondern an einem anderen Ort in der Spotify-App. Schau alternativ zum Beispiel in der Bibliothek unter "Songs" nach.

