Was ist TikTok? Das musst Du über die Video-App wissen

Facebook und Instagram waren gestern! Vor allem Jugendliche unter 20 nutzen heutzutage die Videoplattform TikTok. Doch was ist TikTok eigentlich? Wir erklären die App.

Was ist TikTok?

Vereinfacht gesagt ist TikTok ein soziales Netzwerk ähnlich wie Instagram. Der Fokus liegt hier aber nicht auf Fotos, sondern auf kurzen, selbstgedrehten Videos, die meist mit bekannten Songs oder Filmmusiken unterlegt sind. Diese Videos können mit anderen Nutzern geteilt werden. Sie sind zwischen 15 und maximal 60 Sekunden lang.

Für welche Plattformen gibt es TikTok?

TikTok gibt es für iOS und Android. Benötigt wird mindestens iOS 9.3 beziehungsweise mindestens Android 4.4.

Vor TikTok kam Musical.ly

fullscreen Musical.ly wurde 2017 von TikTok übernommen. Bild: © App-Store / musical.ly Inc. 2017

Die App Musical.ly wurde im Jahr 2014 veröffentlicht und war vor allem bei Jugendlichen sehr beliebt. Das simple Erfolgsrezept: Die Nutzer filmen sich selbst mit der Handykamera und bewegen ihre Lippen synchron zu einem Charts-Hit in vollem Playback. Dabei können sie unter anderem tanzen, turnen, gestikulieren und grimassieren. Möglich waren Clips mit einer Länge von 15 Sekunden bis zu einer Minute.

Im November 2017 wurde Musical.ly für einen Preis zwischen 800 Millionen und einer Milliarde US-Dollar vom chinesischen Medienunternehmen ByteDance gekauft. Im August 2018 wurde schließlich der Name Musical.ly gestrichen und die Nutzer vom App-Dienst TikTok übernommen. Im Zuge der Fusion wurden auch die Nutzerkonten auf TikTok übertragen. Statt in der Musical.ly-App konnten sich Nutzer nun bei TikTok mit ihren vorhandenen Daten einloggen.

Wie geht TikTok?

Videos werden in TikTok ähnlich wie bei Instagram direkt in der App erstellt. Du kannst zwischen einer Länge von 15 Sekunden und 60 Sekunden auswählen. Die Clips können aber natürlich auch kürzer sein. Zudem kannst Du von der App Fotos zu kurzen Animationen aneinanderreihen lassen und schließlich sogar einen Livestream starten. TikTok bietet Filter, mit denen die hochgeladenen Clips angepasst und bearbeitet werden können. Anschließend können die Videos mit anderen Nutzern geteilt und bewertet werden.

Was ist kritisch?

Während TikTok (beziehungsweise der Vorgänger musical.ly) anfangs vor allem als Teenie-App galt, halt sich das Image im Laufe der Jahre etwas gewandelt. Inzwischen sind auch viele Stars und Promis auf der Videoplattform aktiv, was sie auch für Nutzer über 20 interessant macht.

Allerdings ist die Plattform auch immer wieder mit Kritik konfrontiert. So wird der chinesischen App immer wieder vorgeworfen, politische Inhalte wie etwa die Proteste in Hongkong zu zensieren. Ebenfalls fragwürdig ist der Umgang mit den Inhalten behinderter oder dicker Nutzer. Deren Videos werden nämlich in der App weniger oft angezeigt – angeblich um sie vor Mobbing zu schützen.