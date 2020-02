TikTok-Videos herunterladen & speichern: So geht's

Im Vergleich zum Android-Handy brauchst Du auf dem iPhone keine zusätzliche App, um Videos von TikTok herunterzuladen. Mit einem Trick lassen sich die Clips ganz einfach aus der Anwendung heraus speichern.

Zunächst loggst Du Dich natürlich wieder in Dein Konto ein. Rufe das Video auf, dass Du speichern möchtest, und tippe auf der rechten Seite auf den Teilen-Pfeil, während das Video läuft. Als Nächstes sollte sich das Menü zum Weiterleiten öffnen. Dort suchst Du das Feld E-Mail. Tippst Du darauf, öffnet sich eine neue Mail mit dem Videoclip als Anhang. Doch Du verschickst das Video nicht. Mit diesem Trick lädt das Handy das Video aber automatisch im Hintergrund herunter. Schließe die Mail und schaue in der Foto-App nach. Dein Video sollte nun gespeichert sein.

So speicherst Du Deine eigenen TikTok-Clips

In Deinem Profil findest Du alle Videos, die Du jemals in der TikTok-Community veröffentlicht hast. In der Übersicht kannst Du sie antippen und erneut ansehen. Wenn Du sie lieber auf dem Smartphone speichern magst, geht das auch in wenigen Schritten.