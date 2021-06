Update für Fire TV Stick: Wie es geht & was bei Problemen zu tun ist

Normal ist das Fire-TV-Stick-Update eine schnelle und einfache Sache – doch auch bei diesem simplen Prozess können Probleme auftreten. Wir verraten, wie Du Deinen Fire TV aktualisierst – und was Du bei Problemen unternehmen kannst.

So kannst Du Deinen Fire TV Stick updaten

Ein Update für Deinen Fire TV Stick kannst Du ganz einfach selbst installieren. Dazu musst Du wie folgt vorgehen:

Wechsel auf Deinem Fire TV Stick in die "Einstellungen".

Klicke auf "Mein Fire TV".

Klicke auf "Info".

Wähle "Nach Systemupdate suchen".

Das kannst Du bei Update-Problemen tun

Sollte eine neue Software zur Verfügung stehen, wird diese automatisch installiert und Dein Fire-TV-System somit auf den neuesten Stand gebracht. Doch nicht immer muss ein Update völlig reibungslos verlaufen. Solltest Du auf Probleme bei Deinem Fire-TV-Stick-Update stoßen, können folgende Schritte helfen.

Fire TV Stick neu starten

fullscreen Amazon Fire TV Stick Lite Bild: © Amazon/WinFuture 2020

Die naheliegendste Lösung: Starte Deinen Fire TV Stick einfach neu. Das funktioniert folgendermaßen: "Einstellungen > Mein Fire TV > Neu starten". Solltest Du Probleme haben, in das richtige Menü zu kommen, weil etwa die Software hakt, kannst Du einen Neustart auch über Deine Fire-TV-Stick-Fernbedienung anstoßen: Halte dazu die Auswahltaste und den Play-Button für zehn Sekunden lang gedrückt. Im Anschluss daran sollte Dein Gerät automatisch neu starten.

Internetgeschwindigkeit prüfen

Mitunter liegt es auch am schlechten Internet, wenn das Fire-TV-Update einfach nicht wie gewohnt durchläuft. Prüfe daher, ob Dein Gerät ordnungsgemäß mit dem Netz verbunden ist. Checke auch die Geschwindigkeit, etwa durch einen Speedtest, den Du durch eine Google-Suche schnell findest. So kannst Du feststellen, ob Dein Internet gerade reibungslos funktioniert.

Speicher frei machen

Empfehlung des Autors: Tech Amazon Fire TV Stick: Diese 11 Apps musst Du haben

Der Fire TV Stick hat von Haus aus 8 GB Speicherplatz – doch Apps, Spiele und das System selbst füllen diesen Speicher ziemlich schnell. Womöglich hast Du schlicht zu wenig Speicherplatz, um das Update installieren zu können? Trenne Dich in diesem Fall von einigen Apps und Spielen. Das geht wie folgt: "Einstellungen > Anwendungen > Installierte Apps > Deinstallieren". Folge dann den Bildschirmanweisungen.

Abkühlen lassen

Insbesondere im Sommer und in wärmeren Gegenden kann der Fire TV Stick durchaus überhitzen, wenn er längere Zeit läuft. In diesem Fall kann das Update für Dein Gerät fehlschlagen. Die Lösung: Gönne dem Stick einfach eine kleine Verschnaufpause und lass ihn abkühlen. Probiere es nach einiger Zeit dann erneut.

Serverprobleme

Mitunter liegt es nicht an Dir oder an Deinem Internet, sondern direkt an den Servern von Amazon. Denn auch diese können einmal ihren Dienst versagen. In diesem Fall kannst Du gar nichts tun, außer abwarten.

Fire TV Stick vom Strom trennen

fullscreen Der Fire TV Stick braucht eine eigene Stromversorgung. Bild: © Amazon 2020

Empfehlung des Autors: Tech Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich: Was hilft?

Wenn nichts mehr hilft, versuche Folgendes: Kappe die Stromverbindung zu Deinem Fire TV Stick, warte ein paar Minuten ab, verbinde ihn dann wieder mit Strom. Versuche dann erneut, das Update zu installieren. In diesem Zusammenhang kann auch ein Neustart des WLAN-Routers helfen.

Zusammenfassung