Videokonferenz-Kamera und -Hardware: Diese Ausrüstung brauchst Du

Um eine Videokonferenz erfolgreich abzuhalten, benötigst Du vor allem die richtige Kamera und Hardware. Hier erfährst Du, worauf es ankommt.

Videokonferenzen werden für viele Menschen im Berufsleben immer wichtiger. Bei der Arbeit im Home-Office stellt sich die Frage, welche technischen Voraussetzungen dafür nötig sind. Wir zeigen Dir, welche Hardware Du benötigst, um eine Videokonferenz zu starten und daran teilzunehmen.

Ein Computer mit Monitor

Videokonferenzen lassen sich mit speziell dafür entwickelten Videokonferenz-Systemen abhalten, die meist aus einer Freisprecheinrichtung und einer Kamera bestehen. Da solche Systeme recht teuer und in ihrem Einsatzzweck sehr spezifisch sind, eignen sie sich kaum für Privatanwender. In den allermeisten Fällen ist deshalb ein Computer das Gerät Deiner Wahl für Videokonferenzen. Der Monitor muss keine besonderen Anforderungen erfüllen, um geeignet zu sein.

©TURN ON 2020 fullscreen Auch ein Tablet eignet sich theoretisch für eine Videokonferenz.

Natürlich lassen sich auch Laptop, Tablet oder Smartphone verwenden. Diese Geräte haben Display und Kamera schon an Bord. Es empfiehlt sich allerdings, für optimale Sprach- und Tonqualität auch an diesen Geräten ein Headset anzuschließen.

Eine Kamera

Ohne Kamera keine Videokonferenz. Am besten eignet sich dafür Webcams, denn die bringen in der Regel alles mit, um an einem Computer genutzt zu werden. Sie werden an einen freien USB-Port am Rechner angeschlossen und sollten ohne zusätzliche Treiber-Installation erkannt werden. Wichtige Kriterien für die Kamera sind etwa die Bildauflösung. Moderne Webcams nutzen Auflösungen von 720p oder 1080p. Kameras mit höherer Auflösung sind ebenfalls verfügbar, für Videokonferenzen jedoch nicht zwingend nötig.

©Logitech 2020 fullscreen Eine Webcam wie die Logitech C270 ist Grundvoraussetzung für Videokonferenzen.

Geeignete Webcams Eine einfache Webcam, die sich für Videokonferenzen eignet, ist die Logitech C270. Logitech C270 bei SATURN kaufen Weitere passende Webcam-Modelle für Videotelefonie und weitere Anwendungsbereiche findest Du in unserer Übersicht: 7 empfehlenswerte Webcams

Ein Headset mit Mikrofon

Die beste Möglichkeit, rein akustisch an einer Videokonferenz teilzunehmen, ist ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon. So kannst Du Deine Gegenüber nicht nur hören, sondern auch deutlich mit ihnen sprechen. Handelsübliche Headsets werden entweder per Klinke, über USB oder via Bluetooth mit dem Rechner verbunden.

©Microsoft 2020 fullscreen Das Lifechat LX 3000 von Microsoft ist ein geeignetes Headset für Einsteiger.

Geeignete Headsets Eine passendes Einsteiger-Headset für Videokonferenzen ist beispielsweise das Microsoft Lifechat LX-3000. Microsoft Lifechat LX-3000 bei SATURN kaufen Eine größere Auswahl an passenden Headsets findest Du in dieser Übersicht: 6 empfehlenswerte Headsets

... oder ein Kopfhörer

Alternativ zu einem Headset kannst Du natürlich auch einen normalen Kopfhörer und ein separates Mikrofon benutzen. Geeignet ist jeder Kopfhörer, der sich via Klinke, USB oder per Bluetooth mit dem Rechner verbinden lässt.

... und ein Mikrofon

Damit Deine Gesprächsteilnehmer Dich möglichst gut verstehen, solltest Du ein externes Mikrofon verwenden. Das wird in der Regel per Klinke an den Computer angeschlossen, wenn der Rechner über einen separaten Mikrofoneingang verfügt. Es gibt aber auch Mikrofone, die sich per USB oder Bluetooth nutzen lassen.

©Sony 2020 fullscreen Das Sony XA-MC10 ist ein einfaches PC-Mikrofon.