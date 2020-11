Die Systemsteuerung ist unter Windows 10 nicht verschwunden – aber besser versteckt als in älteren Versionen. Wir zeigen Dir, welche Möglichkeiten es gibt, um an den Einstellungen des Betriebssystems und des PCs zu schrauben.

Microsoft hat es sich offensichtlich zum Ziel gesetzt, die gute alte Systemsteuerung in Windows 10 mehr und mehr durch das "Einstellungen"-Menü abzulösen. Mit beinahe jedem neuen Update wird das alte Steuerungsmenü weiter in den Tiefen des Betriebssystemen versteckt und immer mehr Funktionen werden beschnitten.

fullscreen Die Systemsteuerung gibt es in Windows 10 immer noch. Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Bis vor einiger Zeit war es noch möglich, per Rechtsklick auf den Windows-Button in der Taskleiste über einen entsprechenden Eintrag in die Systemsteuerung zu gelangen. Dieser Eintrag fehlt jedoch mittlerweile. Die Systemsteuerung selbst ist aber immer noch vorhanden, es gibt für die Nutzer nur keinen direkten Weg mehr dahin.

Systemsteuerung in Windows 10 finden: Option 1

Die klassische Systemsteuerung findest Du in einer aktuellen Version von Windows 10 nicht mehr länger über einen Menü-Button. Stattdessen kannst Du die Suchfunktion des Betriebssystems in der Taskleiste nutzen. Klicke einfach auf das Suchfeld oder die Lupe in der Taskleiste und gib "Systemsteuerung" in das Suchfeld ein. Direkt das erste Ergebnis, dass die Suche anzeigt, sollte die gute alte Systemsteuerung sein. Klicke es an und das Menü wird sich öffnen.

fullscreen Die Systemsteuerung lässt sich immer noch über die Windows-Suche finden. Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Systemsteuerung in Windows 10 öffnen: Option 2

Es gibt sogar noch einen zweiten Weg in die Systemsteuerung, der etwas direkter ist:

Öffne das Ausführen-Befehlsfeld mit der Tastenkombination Windows + R Tippe den Befehl "Control" in das Feld ein und bestätige mit Enter Die Systemsteuerung wird sich direkt öffnen.

fullscreen Über den Befehl "Control" öffnet sich die Systemsteuerung direkt. Bild: © Microsoft/ Screenshot: TURN ON 2020

Noch besser: Der Godmode

Tatsächlich bietet Windows 10 den Nutzern aber noch eine weitere, viel umfangreichere Möglichkeit, um an den Einstellungen des Systems zu schrauben. Mit dem sogenannten Godmode hat Microsoft nämlich eine versteckte Möglichkeit geschaffen, um alle Menüs in einem Ordner zu bündeln. Diesen Ordner musst Du als Nutzer allerdings selbst erstellen. Dazu erstellst Du per Rechtsklick auf dem Desktop einfach einen neuen Ordner und gibst diesem den folgenden kryptischen Namen:

Alle Aufgaben.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Sobald Du den Ordner unter diesem Namen gespeichert hast, verwandelt sich dieser automatisch in ein neues Tool namens "Alle Aufgaben", über welches Du nun sämtliche Einstellungen des PCs verwalten kannst. Der Funktionsumfang des Godmode geht dabei weit über jenen der klassischen Systemsteuerung hinaus.

fullscreen Der Ordner "Alle Aufgaben" bietet das volle Programm an Einstellungsmöglichkeiten. Bild: © Screenshot Microsoft/ TURN ON 2017

