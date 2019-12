Your TURN: Unsere Community-Show geht wieder live!

Your TURN, die große Community Show von TURN ON auf YouTube, geht wieder live auf Sendung! Regelmäßig kannst Du mit dabei sein, wenn wir über aktuelle Themen aus der Technik-Welt sprechen, spannende Produkte vorstellen und brennende Zuschauerfragen beantworten!

Bei Your TURN schreiben wir COMMUNITY groß. Bei der Themengestaltung können alle Nutzer mitsprechen oder einfach Fragen an unsere Moderatoren Alex, Jens, Meru und Wolf richten Abseits davon können die vier zudem mit Themen aus den Bereichen Tech, Gaming und Lifestyle punkten, die abseits vom Mainstream stattfinden, ihnen aber ganz besonders am Herzen liegen. Ob in Form von kurzen Diskussionen, unterhaltsamen Challenges oder etwa Hands-Ons.

Das Thema von Your TURN #11?

Die Große Weihnachtsgala

Wann?

Am 19. Dezember ab 16:00 Uhr

Wo?

Auf unserem YouTube-Kanal