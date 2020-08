11 empfehlenswerte Kamerataschen und -rucksäcke für Deine Cam

Wer viel Geld für eine Kamera ausgibt, will sie gut geschützt wissen. Die Auswahl an Kamerataschen und Kamerarucksäcken ist riesig. Wir stellen Dir elf verschiedene Modelle für unterschiedliche Kamera-Set-ups und Einsatzzwecke vor.

Welche Kameratasche am besten für Dich geeignet ist, hängt davon ab, was für eine Kamera Du besitzt. Eine kleine Kompaktkamera benötigt nur eine kleine Tasche, während die große Spiegelreflexkamera inklusive mehrerer Objektive zum Wechseln deutlich mehr Platz beansprucht. Willst Du zusätzlich noch Zubehör wie Stative oder sogar Drohnen transportieren, ist vermutlich ein großer Kamerarucksack die beste Wahl.

Bevor Du Dir eine Kameratasche kaufst, solltest Du Dir Gedanken über die häufigsten Einsatzzwecke machen. Wer mit DSLR und teurem Zubehör in kalte und regnerische Gegenden reist, wird andere Ansprüche an eine Tasche stellen als jemand, der seine Kamera nur zu Familienfeiern mitnimmt. Dann könnte neben dem Preis auch das Aussehen der Kameratasche kaufrelevant sein. Wir stellen Dir im Folgenden verschiedene Modelle für unterschiedliche Ansprüche vor.

Noch eine kleine Info vorab: Wir zeigen hier keine speziellen Sony- oder Canon-Kamerataschen, sondern ausschließlich universelle Modelle, die für mehr als eine Kameramarke passen.

Kamerataschen für Kompaktkameras

Eine Kompaktkamera hat den Vorteil, dass sie klein und leicht und damit super transportabel ist. Vielleicht passt sie sogar in eine Hosen- oder Jackentasche. Besser geschützt ist die Kamera dennoch in einer passenden Tasche, die oft sogar ein wenig Extra-Stauraum für Zubehör wie SD-Karten oder Kabel liefert.

Lowepro Hardside CS 40

In dieser kleinen Tasche von Lowepro finden nicht nur Kompaktkameras Platz, sondern auch Action-Cams oder Ähnliches.

Wenn's um Kamera-Zubehör geht, ist die Marke Lowepro keine unbekannte. Kamerataschen des Herstellers punkten mit ihrem cleveren und robusten Design. Das Modell Hardside CS 40 bietet eine leichte Schaumstoffkonstruktion zum Schutz der Kamera und einen Doppelreißverschluss für schnellen Zugang. Clever ist vor allem das Innere der Tasche: Verstellbare Trennwände lassen Dich nicht nur Kompaktkameras, sondern zum Beispiel auch Action-Cams oder 360-Grad-Kameras verstauen. Die Innenmaße betragen 80 x 130 x 40 Millimeter.

Cullmann Berlin Compact 350

Die Cullmann-Kameratasche bringt eine Regenhülle zum Schutz der Kompakt-Cam mit.

Ein weiteres universelles Modell für Kompaktkameras unterschiedlichster Marken ist die Kameratasche Cullmann Berlin Compact 350 mit Maßen von 75 x 112 x 45 Millimetern. Sie besitzt einen verstärkten Boden und eine weiche Polsterung im Inneren. Mit dabei sind neben einer Gürtelschlaufe auch ein abnehmbarer Trageriemen sowie eine wasserdichte Hülle zum Schutz vor Regen und Staub, die bei Bedarf einfach über die Tasche gezogen wird.

Dörr Halfter Valley SVBR-10

Das Halfter von Dörr kann am Gürtel oder über der Schulter getragen werden.

Ein bisschen Wild-West-Feeling gefällig? Dafür sorgt diese Kameratasche von Dörr. Sie kann entweder wie ein Halfter am Gürtel oder mit einem Gurt über der Schulter getragen werden. Eine dicke Polsterung im Inneren sorgt für den Schutz der Kamera. Die Innenmaße betragen 125 x 85 x 100 Millimeter. Auch hier ist als Besonderheit ein Regencape dabei, das bei schlechtem Wetter einfach über die Tasche gezogen wird.

Kamerataschen für DSLRs & Systemkameras

Die Spiegelreflexkamera benötigt unterwegs schon etwas mehr Platz. Besonders wenn Du teure Objektive dabeihast, solltest Du beim Schutz nicht sparen. Kamerasystemtaschen bieten oft ein ausgeklügelt designtes Inneres, das sich individuellen Anforderungen anpassen lässt.

Lowepro Format 120

Die Lowepro-Tasche bietet Platz für eine DSLR mit aufgestecktem Objektiv oder eine Systemkamera und kleines Zubehör.

Wer seine Spiegelreflexkamera oder Systemkamera platzsparend verstauen möchte und nicht viel Zubehör zu transportieren hat, kann mit der Lowepro-Tasche Format 120 glücklich werden. Die leichte Schultertasche misst im Inneren 130 x 145 x 90 Millimeter und bietet so zum Beispiel Platz für eine DSLR mit aufgestecktem Objektiv. Zusätzliche kleine Fächer nehmen persönliche Gegenstände wie Schlüssel oder kleines Kamerazubehör wie Speicherkarten oder Akkus auf.

Dörr Ranger M

Die Foto- und Jagdtasche aus Filz und Leder ist ein Hingucker.

Die Ranger M von Dörr ist für den Outdooreinsatz bei der Jagd oder bei Fotoausflügen gedacht, macht aber auch optisch eine gute Figur. Die Kameratasche mit herausnehmbarem Kameraeinsatz ist aus robustem Filz gefertigt und bringt Applikationen aus echtem Leder mit. Das Öffnen und Schließen der Tasche ist geräuschlos möglich. Die Innenmaße liegen bei 310 x 230 x 110 Millimetern. Für Laptops gibt es ein separates Staufach. Vor Regen und Staub schützt ein mitgeliefertes Cover in Signalorange.

Hama Multitrans 200

Die Hama-Kameratasche ist wie eine Arzttasche aufgebaut. Sie bietet schnellen Zugriff auf Kamera und Zubehör und lässt sich praktisch an einem Trolley-Griff befestigen.

Die Hama-Kameratasche Multitrans 200 bietet mit Innenmaßen von 360 x 180 x 200 Millimetern viel Platz für Spiegelreflex und Zubehör. Der Zugriff erfolgt wie bei einer Arzttasche von oben über einen wasserabweisenden Reißverschluss. Das weich gepolsterte Innenfach ist komplett herausnehmbar und mit sieben Klett-Innenteilen individuell aufteilbar. Zudem gibt es eine Vordertasche mit separaten Fächern für volle und leere Akkus sowie ein Neoprenfach für Tablet-PCs an der Rückseite. Weitere Taschen im Inneren bieten Wertgegenständen Platz. Die Kameratasche kann an den Tragegriffen oder mit Schulterriemen getragen oder an einem Trolley befestigt und geschoben werden. Zum Schutz vor Regen gibt's eine passende Haube.

Cullmann Amsterdam Maxima 520

Die Cullmann-Kameratasche bietet innen viel Stauraum für DSLR plus Zubehör. Außen lässt sich zudem ein Stativ befestigen.

Eine weitere universelle Kameratasche für Canon, Sony, Nikon und Co. ist die Cullmann Amsterdam Maxima 520. Sie hat Innenmaße von 360 x 170 x 200 Millimetern und bietet einer mittleren bis großen DSLR-Ausrüstung Platz. In den zwei großen Fächern an der Vorderseite kommen Akkus, Smartphone und Ähnliches unter. Ein Stativ kann an der Oberseite befestigt werden. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, die Reißverschlüsse sind verdeckt vernäht und wasserdicht. Auch diese Kameratasche für Spiegelreflexkameras lässt sich dank Schlaufe auf einem Trolley transportieren.

Kamerarucksäcke für Kameras & Zubehör

Je mehr Kamera-Equipment Du besitzt, desto eher solltest Du den Kauf eines Kamerarucksacks in Betracht ziehen. Kamerarucksäcke bieten nicht nur viel Stauraum für Kamera, Zubehör und mitunter sogar Drohnenausrüstung. Sie sind auf Dauer auch bequemer zu tragen als Schultertaschen, da sich die Last besser verteilt.

Olympus Kamerarucksack für jeden Tag

Der Kamerarucksack von Olympus outet sich optisch nicht gleich als solcher. Dennoch bietet er Platz für DSLR mit Zubehör, Tablet-PCs und mehr.

Der Kamerarucksack für jeden Tag von Olympus wurde speziell für das OM-D-Kamerasystem des Herstellers designt, sollte aber auch zu anderen Systemkameras mit ähnlichen Maßen passen. Zusätzlich finden in dem herausnehmbaren Kamerafach fünf Objektive Platz. Der obere Teil mit Rolltop-Öffnung lässt sich für andere Gegenstände nutzen, an der Rückseite gibt es zudem ein separates Notebook-Fach. Ein Stativ lässt sich an der Außenseite befestigen. Nimmst Du den Kamerateil heraus, kannst Du den Rucksack auch für andere Zwecke nutzen. Das Material ist wasserabweisend, der Boden verstärkt und schmutzabweisend.

Dörr Agua Stormproof Versa Backpack 90

Mit dem Agua-Stormproof-Rucksack bist Du gegen Naturgewalten gerüstet.

Wer mit seiner Spiegelreflex viel draußen unterwegs ist, sollte sich den Agua-Stormproof-Kamerarucksack von Dörr einmal näher ansehen. Das Modell ist regen- und sturmsicher und bietet in seinem herausnehmbaren Kamerafach Platz für eine DSLR mit aufgestecktem Objektiv plus zusätzliches Objektiv und externes Blitzgerät. Die Innenmaße betragen 270 x 460 x 150 Millimeter. Außerdem kannst Du den Kamerarucksack wahlweise über beiden Schultern – mit geraden oder gekreuzten Trägern – oder mit nur einem Gurt als Slingtasche über einer Schulter tragen.

Lowepro ProTactic BP 450 AW II

Der Lowepro-Kamerarucksack ist robust und vielseitig. Der Innenraum ist ans eigene Equipment anpassbar. Dabei ist zudem ein Utility-Gürtel.

Die zweite Generation dieses Lowepro-ProTactic-Rucksacks ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Der Rucksack mit Innenmaßen von 300 x 440 x 160 Millimetern bietet Platz für mehrere Kameras, Objektive und sonstiges Zubehör. Der Innenraum ist an das eigene Equipment anpassbar und für schnellen Zugriff über vier verschiedene Punkte zugänglich. Zudem gibt es ein separates Fach für 15-Zoll-Laptops und zahlreiche Außenbefestigungsmöglichkeiten. Der Hüftgurt mit Wasserflaschenhalter ist abnehmbar und kann separat genutzt werden. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein Allwetter-Cover, das vor Regen, Sand, Staub und Schnee schützen soll.

Manfrotto Pro Light 3N1-36

Der Manfrotto-Kamerarucksack lässt kaum Wünsche offen. Er bietet Platz für viel Foto-Equipment, zahlreiche zusätzliche Staufächer und schützt auch Deine Drohne.

Dieser Profi-Kamerarucksack von Manfrotto mit Innenmaßen von 310 x 465 x 180 Millimetern nimmt bis zu drei Kameragehäuse und fünf Objektive oder einen Camcorder mit mehreren Objektiven und Mikrofon oder eine DJI-Phantom-4-Drohne plus Fernbedienung, DSLR und drei Objektive auf. Dafür lassen sich die Trennwände im Inneren einfach umstellen. Ein Laptopfach und mehrere Befestigungsmöglichkeiten für Stative sind ebenfalls vorhanden. Der vielseitige Rucksack lässt sich auch vielseitig tragen: als Slingtasche über einer Schulter oder als Rucksack – wahlweise mit geraden oder gekreuzten Trägern. Ein Hüftgurt hilft beim Verteilen der Last. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein wendbarer Regenschutz.

