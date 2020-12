5.1-Soundsystem kabellos: 7 empfehlenswerte Soundsysteme fürs Heimkino

Kabellose 5.1-Soundsysteme gibt es als Soundbars mit kabellosen Rücklautsprechern und als Wireless-Surroundsysteme. Zu beachten ist, dass auch die kabellosen Lautsprecher mit dem Stromnetz verbunden werden müssen. Hier präsentieren wir sieben Komplettlösungen.

1. LG DSN1 1RG: Luxuriöse Dolby-Atmos-Soundbar

LG DSN1 1RG Bild: © LG 2020

Die LG DSN1 1RG ist eine High-End-Soundbar mit kabellosen Rücklautsprechern und kabellosem Subwoofer. LG hat das Soundsystem zusammen mit den Audioprofis von Meridian entwickelt. Dank Dolby Atmos und DTS:X ermöglicht das System eindrucksvolles 3D-Audio, Hi-Res-Audio wird ebenso geboten. In der Soundbar stecken zwei Höhenlautsprecher für das 3D-Audio und zusätzlich gibt es welche in den Rücklautsprechern.

Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 mit eARC, optischer Eingang, USB, Bluetooth

2. Sonos Arc & Sub & One SL: Das Sonos-5.1-System

Sonos Arc Bild: © TURN ON 2020

Mit ihren elf eingebauten Lautsprechern liefert die Soundbar Sonos Arc bereits alleine einen mitreißenden Klang. Im Test konnte uns die Soundbar richtig begeistern. Koppelst Du obendrein den Subwoofer Sonos Sub und zwei Rücklautsprecher wie den One SL in der App mit der Soundbar, dann hast Du ein waschechtes Surround-System für Dein Heimkino.

Anschlüsse: Ethernet, Wi-Fi, HDMI mit eARC

3. JBL Bar 9.1: Mit abnehmbaren Rücklautsprechern

JBL Bar 9.1 Bild: © JBL 2020

Die Soundbar JBL Bar 9.1 hat ganze 13 Lautsprecher: 9 in der Soundbar und zwei pro abnehmbarem Lautsprecher. Dazu kommt der kabellose Subwoofer. Sinn der Übung sind insbesondere die 3D-Soundformate Dolby Atmos und DTS:X, die von den nach oben abstrahlenden Lautsprechern profitieren. Damit bekommst Du sogar mehr als 5.1-Kanäle bei geringerem Platzverbrauch als mit einem herkömmlichen 5.1-Soundsystem. Die Rücklautsprecher können an der Soundbar angeschlossen werden, um sie aufzuladen. Anschließend bringst Du die Bluetooth-Speaker hinter Dir unter.

Anschlüsse: Ethernet, optischer Eingang, HDMI-Eingang, HDMI mit ARC, Bluetooth

4. Samsung HW-Q950T: Samsungs Flaggschiff-Soundbar

Samsung HW-Q950T Bild: © Samsung 2020

Die Samsung HW-Q905T bietet in der Soundbar und in den kabellosen Rücklautsprechern zusätzlich nach oben gerichtete Lautsprecher für die Höheneffekte bei Dolby Atmos und DTS:X. Sie gilt als eine der besten Soundbars und liefert echten Surround-Klang – der kabellose Subwoofer sorgt für mächtigen Bass.

Anschlüsse: 2 x HDMI 2.1 In, 1 x HDMI 2.1 mit eARC, optischer Eingang, Bluetooth, Wi-Fi

5. Sony HT-ZF9: Mit optionalen Rücklautsprechern

Sony HT-ZF9 Bild: © Sony 2020

Von Haus aus ist die Sony HT-ZF9 eine 3.1-Soundbar mit einem kabellosen Subwoofer. Sie lässt sich aber mit den optionalen kabellosen Rücklautsprechern Sony SA-Z9R 1 erweitern, was sie zu einem 5.1-System macht. Die Soundbar bietet 3D-Sound via Dolby Atmos und DTS:X und kann auch Hi-Res-Audio wiedergeben.

Anschlüsse: 2 x HDMI In, HDMI ARC, optischer Eingang, Aux In (3,5 mm), Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB

6. Edifier Luna Theatre: Kabelloses Komplettsystem

Edifier Luna Theatre Bild: © Edifier 2020

Das Edifier Luna Theatre ist ein Komplettsystem mit kabellosem Subwoofer und kabellosen Rücklautsprechern. Der Sound wird nicht mit HDMI, sondern über ein optisches Kabel an den Center-Lautsprecher übertragen. Für Stereo gibt es zudem einen 3,5-mm-Eingang. Das System kann Dolby Digital und DTS verarbeiten, mit den HD- oder 3D-Soundformaten ist es aber überfordert.

Anschlüsse: Aux In (3,5 mm), 3 x optischer Eingang

7. Harman Kardon Surround: High-End mit fünf kabellosen Lautsprechern

Harman Kardon Surround Bild: © Harman Kardon 2020

Das System Harman Kardon Surround ist etwas Besonderes. Hier sind sämtliche Lautsprecher kabellos, also Subwoofer, Stereo-Lautsprecher, Center-Speaker und Rücklautsprecher. Möglich macht es die WiSA-Technologie für kabellose Surroundsysteme. Das 5.1-Komplettsystem kann Dolby Digital und DTS dekodieren und punktet auch bei Design und Anschlussvielfalt. Dafür befindet es sich in einer gehobenen Preisklasse.

Anschlüsse: 4 x HDMI In, HDMI mit ARC, Ethernet, optischer Eingang, Aux In, Wi-Fi, Bluetooth

