5 empfehlenswerte Chromebooks mit starker Akkulaufzeit

Du fühlst Dich in Googles Ökosystem pudelwohl und der Chrome-Browser ist Deine eigentliche Schaltzentrale? Dann ist ein Google Chromebook die richtige Wahl für Dich. Wir haben fünf Chromebooks für unterschiedliche Ansprüche zusammengestellt.

Asus Chromebook Flip C436: Für höchste Ansprüche

Du stellst höchste Ansprüche an Deinen Laptop? Dann ist dieses Modell wie geschaffen für Dich: Es punktet nicht nur mit einem hochwertigen Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, sondern auch mit einem kompakten Design – bei einer Dicke von gerade einmal 13,7 Millimeter bringt es leichte 1,1 Kilogramm auf die Waage.

Herzstück ist das 14 Zoll große Full-HD-Display, während im Inneren der Prozessor Intel Core i5 seinen Dienst verrichtet, wahlweise unterstützt von 8 GB oder 16 GB Arbeitsspeicher. Der schnelle SSD-Speicher mit einer Kapazität von 512 GB bietet zudem genügend Platz für Deine Daten. Und die sind sehr sicher, denn Dein Chromebook kannst Du bequem und zuverlässig über einen eigenen Fingerabdrucksensor entsperren.

Bei den Anschlüssen präsentiert sich das Flip C436 gut aufgestellt: Ein Kopfhöreranschluss ist ebenso vorhanden wie zwei USB-C-Anschlüsse der Version 3.1 (Generation 1). Das Chromebook verfügt zudem über eine Webcam samt Mikrofon, womit Du problemlos Videokonferenzen abhalten kannst. Eine weitere Stärke des Chromebooks ist die sehr lange Akkulaufzeit, mit der Du locker über den gesamten Tag kommst – bis zu 12 Stunden sind mit einer Ladung drin. Kurzum: Wenn Du auf der Suche nach einem schlanken und gleichermaßen leistungsstarken Chromebook bist, ist das Flip C436 die richtige Wahl.

Lenovo Yoga Chromebook C630: Das flexible Convertible

Das Yoga Chromebook setzt auf ein flexibles Convertible-Design, womit der Touchscreen ganz einfach umgeklappt werden kann – und sich das Gerät auch als Tablet nutzen lässt. Und das macht auf dem großen 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung richtig Spaß. Denn: Auch technisch weiß das elegante Chromebook zu überzeugen. Der Intel Core i5 bildet zusammen mit 8 GB RAM eine starke Kombi, während für Dateien und Inhalte ein 128 GB großer Speicher zur Verfügung steht.

Anschlussseitig sind gleich drei USB-Anschlüsse, ein Kartenleser und ein Kopfhöreranschluss vorhanden. Auch in Sachen Akkuleistung muss sich das Modell nicht verstecken, mit bis zu zehn Stunden erreicht das Chromebook einen ordentlichen Wert. Wer hingegen Filme auf dem großen Display wiedergibt oder Musik abspielt, wird die integrierten Stereo-Lautsprecher zu schätzen wissen. Bist Du auf der Suche nach einem Chromebook mit guter Ausstattung und flexibler Handhabung, dann wirst Du mit diesem Laptop bestens bedient.

Acer Chromebook Spin 13: Das edle Chromebook

Das Acer Chromebook Spin 13 punktet mit seiner edlen Anthrazit-Optik und seiner flotten Leistung – ein Intel Core i5 sorgt jederzeit für ein schnelles Arbeitstempo, unterstützt von gleich 8 GB Arbeitsspeicher. Dadurch liefert das Chromebook Spin 13 von Acer jederzeit eine beeindruckende Performance für alle Arbeiten. Ein schneller eMMC-Speicher mit 64 GB Kapazität bietet Platz für Deine wichtigsten Daten. Benötigst Du mehr, kannst Du einfach einen USB-Speicher anschließen.

Das IPS-Display im 3:2-Seitenformat bringt es auf eine Bildschirmdiagonale von 13,5 Zoll und löst mit 2.256 x 1.504 Pixel auf – Inhalte werden somit knackig scharf dargestellt. Das Chromebook Spin 13 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, auch bei den Anschlüssen geizt Hersteller Acer nicht. Zweimal USB-C, einmal USB 3.0 und ein Kopfhöreranschluss runden das Gesamtpaket ab. Für Videokonferenzen stehen eine Kamera und ein Mikrofon bereit, während Sound dank zwei Lautsprechern in Stereo ausgegeben wird.

HP Chromebook x360 14-da0002ng: Der Akku-Gigant

In Sachen Leistung spielt das Chromebook von HP nicht in der obersten Klasse mit, liefert dafür aber eine grundsolide Performance, die für die meisten Arbeiten völlig ausreicht. Für den nötigen Antrieb sorgt der Prozessor Intel Core i3 mit Unterstützung durch 8 GB Arbeitsspeicher. Herzstück ist das 14 Zoll große Touchscreen-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, während ein 64-GB-eMMC-Speicher Platz für die wichtigsten Daten bietet.

Aufgrund seiner energieeffizienten Ausstattung überzeugt das Chromebook vor allem mit einer hohen Akkulaufzeit – erst nach rund 14 Stunden muss der Laptop wieder mit Strom versorgt werden. Bei den Anschlüssen ist beim HP-Chromebook alles vorhanden, was man erwartet: dreimal USB, ein Kartenleser und ein Kopfhöreranschluss. Das HP Chromebook ist also die richtige Wahl für Dich, wenn Du solide Leistung zu einem fairen Preis möchtest.

Lenovo Chromebook C340: Das Einsteigermodell

Das Chromebook von Lenovo richtet sich vor allem an Einsteiger: Unter der Haube werkelt kein leistungsstarker Intel-Core-Prozessor, sondern lediglich eine Celeron-CPU. Auch der Arbeitsspeicher fällt mit 4 GB nicht übermäßig üppig aus. Das 11,6 Zoll große Display löst mit 1.366 x 768 Pixel auf, was gerade noch ausreichend ist. Allzu rechenintensive Leistung sind mit diesem Chromebook also nicht drin, für einfache Arbeiten erfüllt das Modell aber seinen Zweck. Für Video- oder Bildbearbeitung solltest Du jedoch zu einem besser ausgestatteten Modell greifen.

Dafür ist der Laptop bei den Anschlüssen mit jeweils zwei USB-A und USB-C-Anschlüssen gut aufgestellt, eine Kopfhörerbuchse ist ebenso vorhanden. Auch Videokonferenzen sind dank integrierter 720p-Webcam problemlos möglich. Ausreichend Reserven für einen Arbeitstag bietet das Modell auch – rund zehn Stunden hält das Chromebook mit einer vollen Ladung durch. Du suchst ein preisgünstiges Chromebook für das Surfen im Netz und einfache Tätigkeiten? Dann kannst Du einen Blick riskieren.

