5 Tablets fürs Homeschooling, mit denen Kinder digital lernen können

Homeschooling ist das Gebot der Stunde – doch ohne die passende Technik ist das Lernen in den eigenen vier Wänden nur schwer möglich. Wir haben daher fünf empfehlenswerte Tablets zusammengestellt, die sich hervorragend für Homeschooling eignen und die Dich im Alltag unterstützen.

Lenovo Tab M7 TB-7305F

lenovo-tablet Bild: © 2021 Lenovo

Mit einem Preis von deutlich unter 100 Euro handelt es sich bei dem Modell von Lenovo ganz klar um ein Einsteiger-Tablet – doch für Homeschooling erfüllt es seinen Zweck. Das Display ist mit 7 Zoll Bildschirmdiagonale zwar knapp bemessen – für Homeschooling gilt eigentlich je größer, desto besser –, doch in Sachen Leistung reicht es vollkommen aus.

Der Arbeitsspeicher umfasst nur 1 GB RAM und der interne Speicher 16 GB, doch da es beim Homeschooling vorrangig um Videos anschauen geht, reicht das aus. Auch das Erledigen einfacher Aufgaben ist mit dem Tablet problemlos möglich. Großartige Performance gibt es in diesem Preisbereich aber leider nicht.

Amazon Fire HD 10-Tablet mit Alexa

fullscreen Amazon Fire HD 10 Bild: © Amazon 2021

Fire-Tablets sind seit jeher bekannt für ihr gutes Preis-Leistung-Verhältnis – das Fire HD 10 bildet da keine Ausnahme. Inhalte kannst Du auf dem großen 10-Zoll-Bildschirm genießen, der mit 1.920 x 1.200 Pixeln auflöst. Im Inneren werkelt ein Octa-Core-Prozessor mit 2 GB Arbeitsspeicher, im Vergleich zum Vorgänger arbeitet das aktuelle Modell somit rund 30 Prozent schneller – ideal fürs Homeschooling.

Sprachassistentin Alexa ist ebenso an Bord: Über den Dienst kannst Du schnell Termine checken oder auch Fragen stellen. Die Akkuleistung liegt bei maximal 12 Stunden, ausreichend also, um problemlos über den Schultag zu kommen. Einziges Manko: Die App-Auswahl ist nicht ganz so groß wie im Google Play Store, da Amazon das Angebot an Apps kontrolliert. Trotzdem kannst Du aus mehr als 500.000 Anwendungen wählen. Wer nicht viel Geld ausgeben will, erhält mit dem Fire HD 10 also ein ordentliches Tablet.

Samsung Tab A7

fullscreen Samsung Tab A7 Bild: © Samsung 2021

Das Samsung Tab A7 hat einen brillanten Bildschirm mit 10,4 Zoll Diagonale und löst mit 2.000 x 1.200 Pixeln auf. Vor allem aber hat das Tablet einen starken Prozessor, der in Kombination mit 3 GB RAM ein allzeit flüssiges Arbeitstempo garantiert. Der interne Speicher ist mit 32 GB ebenso ausreichend großzügig bemessen, kann aber mühelos per Speicherkarte um 1 TB erweitert werden. Die Akkulaufzeit ist ebenfalls ordentlich, sodass sich ein Homeschooling-Tag mit einer Ladung locker bewerkstelligen lässt. Ein perfektes Tablet für das Lernen zu Hause, allerdings etwas teurer als ein Einsteiger-Tablet.

Huawei MediaPad M5 Lite

fullscreen Huawei MediaPad M5 Lite Bild: © Huawei 2021

Mit 10,4 Zoll ist das MediaPad M5 Lite von Huawei ebenfalls angenehm groß und somit perfekt fürs Homeschooling geeignet. Im Inneren verrichtet der hauseigene Kirin 659 seinen Dienst, der von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird – für ausreichend Leistung ist also gesorgt. Die interne Speicherkapazität ist mit 64 GB ebenso großzügig bemessen. Gesichert werden kann das Tablet mittels Fingerabdrucksensor, für guten Sound sorgen gleich vier Lautsprecher von Harman/Kardon.

Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F

fullscreen Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F Bild: © Lenovo 2021

Das Lenovo Yoga Smart Tab besitzt einen großen 10,1-Zoll-Bildschirm, das Inhalte in scharfer Full-HD-Auflösung darstellt. Mit einem Snapdragon 439, 3 GB RAM und 32 GB Speicher bietet das Gerät genügend Leistungsreserven, zudem verfügt das Tablet über einen großen Akku mit 7.000 mAh – somit kommst Du mit dem Lenovo-Modell problemlos durch den Tag.

Clever: Das Tablet kannst Du dank integriertem Ständer im Handumdrehen auf einen Tisch stellen und so noch besser nutzen, ohne es die ganze Zeit in den Händen halten zu müssen. Zwei ordentliche Lautsprecher garantieren zudem ordentlichen und kraftvollen Klang. Ideal fürs Homeschool geeignet.

